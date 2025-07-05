https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/romanya-basbakani-bolojandan-ukrayna-mesaji-askeri-olarak-hicbir-kosulda-catismaya-katilmayacagiz-1097624315.html

Romanya Başbakanı Bolojan'dan Ukrayna mesajı: 'Askeri olarak hiçbir koşulda çatışmaya katılmayacağız'

Romanya Başbakanı Bolojan'dan Ukrayna mesajı: 'Askeri olarak hiçbir koşulda çatışmaya katılmayacağız'

Sputnik Türkiye

Romanya Başbakanı Bolojan, Romanya’nın hiçbir koşulda Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini belirterek yine de ülkesinin NATO taahhütleri ve AB’nin savunma... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T15:36+0300

2025-07-05T15:36+0300

2025-07-05T15:36+0300

ukrayna kri̇zi̇

ilie bolojan

nato

ab

ukrayna

romanya

rusya

gönüllüler koalisyonu

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Romanya Başbakanı Ilie Bolojan, ülkesinin hiçbir koşulda Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerinin altını çizdi.Medyaya verdiği demeçte Bolojan, Romanya'nın askeri olarak müdahil olabileceğini öne süren bir dizi dezenformasyon dalgasına değindi. Açıklamasında, “Gençlerimizi veya çocuklarımızı savaşa göndermiyoruz” diyen Bolojan, bu iddiaları asılsız olarak nitelendirerek ülkenin pozisyonunun değişmediğini vurguladı.Bolojan, “Romanya, hiçbir koşulda savaşa katılmayı düşünmüyor. Ne daha önce ne de şimdi" cümlesinin altını çizdi.Ancak Bolojan, açıklamasında Romanya’nın bir 'Doğu kanadı' ülkesi olarak NATO yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yollar, hastaneler ve okullar gibi alanlara yatırım önceliği vermek yerine, savunma harcamalarını kademeli olarak artırması gerektiğini savundu.Bolojan açıklamasını, “Bizim katkımız olmadan başkalarının – ABD dahil – bizi koruyacağı fikrine güvenemeyiz” dedi.Avrupa’daki bazı NATO üyesi ülkeler, aylardır 'Gönüllüler Koalisyonu' adı altında, çatışma sonrası barış gücü misyonu kisvesiyle Ukrayna’ya asker konuşlandırma olasılığını değerlendiriyor. Ancak Rusya, Ukrayna saflarında yer alacak yabancı birlikleri defalarca meşru hedef olarak göreceğini belirterek böyle bir adımın çatışmayı tırmandıracağı uyarısında bulunuyor.

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ilie bolojan, nato, ab, ukrayna, romanya, rusya, gönüllüler koalisyonu