https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/kiev-rejiminin-ana-sponsorundan-buyuk-ihanet-finansman-muzakereleri-sonlandirildi-1097621546.html
Kiev rejiminin ana sponsorundan büyük ihanet: Finansman müzakereleri sonlandırıldı
Kiev rejiminin ana sponsorundan büyük ihanet: Finansman müzakereleri sonlandırıldı
Sputnik Türkiye
ABD merkezli varlık yönetim şirketi BlackRock'un, Ukrayna Kurtarma Fonu’nu finanse edecek kişileri bulmaya yönelik çalışmaları geçen Ocak ayında durdurduğu... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T13:11+0300
2025-07-05T13:11+0300
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Bloomberg haber ajansının kaynaklardan aktardığına göre, Kiev rejiminin ana sponsorları arasında gösterilen BlackRock, Ukrayna Kurtarma Fonu için yatırımcı arayışlarına son verdi.Haberde, “Donald Trump’ın seçimi kazanmasının ABD'de Ukrayna’ya yönelik hayal kırıklığına yol açmasının ardından, bu yılın başlarında milyarlarca dolarlık Ukrayna Kurtarma Fonu’nu finanse etmek için yatırımcı aramayı bıraktı” ifadesine yer verildi.Yatırımcı arayışlarını durdurma kararının Ukrayna’nın geleceğine yönelik belirsizliğin artması nedeniyle alındığı kaydedildi.Daha önce Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkenin yeniden inşası için 500 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Şmıgal, bu rakamdaki bir yatırımın Avrupa için önümüzde birkaç yıllığına kilit görev haline gelebileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/ukraynada-patriot-sistemi-imha-edildi-bin-200den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1097621005.html
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abd, blackrock, ukrayna, bloomberg, donald trump, denis şmıgal
Kiev rejiminin ana sponsorundan büyük ihanet: Finansman müzakereleri sonlandırıldı
13:11 05.07.2025 (güncellendi: 13:17 05.07.2025)
ABD merkezli varlık yönetim şirketi BlackRock'un, Ukrayna Kurtarma Fonu’nu finanse edecek kişileri bulmaya yönelik çalışmaları geçen Ocak ayında durdurduğu belirtildi.
Bloomberg haber ajansının kaynaklardan aktardığına göre, Kiev rejiminin ana sponsorları arasında gösterilen BlackRock, Ukrayna Kurtarma Fonu için yatırımcı arayışlarına son verdi.
Haberde, “Donald Trump’ın seçimi kazanmasının ABD'de Ukrayna’ya yönelik hayal kırıklığına yol açmasının ardından, bu yılın başlarında milyarlarca dolarlık Ukrayna Kurtarma Fonu’nu finanse etmek için yatırımcı aramayı bıraktı” ifadesine yer verildi.
Yatırımcı arayışlarını durdurma kararının Ukrayna’nın geleceğine yönelik belirsizliğin artması nedeniyle alındığı kaydedildi.
Daha önce Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkenin yeniden inşası için 500 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Şmıgal, bu rakamdaki bir yatırımın Avrupa için önümüzde birkaç yıllığına kilit görev haline gelebileceğini belirtmişti.