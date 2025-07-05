https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/kiev-rejiminin-ana-sponsorundan-buyuk-ihanet-finansman-muzakereleri-sonlandirildi-1097621546.html

Kiev rejiminin ana sponsorundan büyük ihanet: Finansman müzakereleri sonlandırıldı

Kiev rejiminin ana sponsorundan büyük ihanet: Finansman müzakereleri sonlandırıldı

Sputnik Türkiye

ABD merkezli varlık yönetim şirketi BlackRock'un, Ukrayna Kurtarma Fonu’nu finanse edecek kişileri bulmaya yönelik çalışmaları geçen Ocak ayında durdurduğu... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T13:11+0300

2025-07-05T13:11+0300

2025-07-05T13:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

blackrock

ukrayna

bloomberg

donald trump

denis şmıgal

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Bloomberg haber ajansının kaynaklardan aktardığına göre, Kiev rejiminin ana sponsorları arasında gösterilen BlackRock, Ukrayna Kurtarma Fonu için yatırımcı arayışlarına son verdi.Haberde, “Donald Trump’ın seçimi kazanmasının ABD'de Ukrayna’ya yönelik hayal kırıklığına yol açmasının ardından, bu yılın başlarında milyarlarca dolarlık Ukrayna Kurtarma Fonu’nu finanse etmek için yatırımcı aramayı bıraktı” ifadesine yer verildi.Yatırımcı arayışlarını durdurma kararının Ukrayna’nın geleceğine yönelik belirsizliğin artması nedeniyle alındığı kaydedildi.Daha önce Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkenin yeniden inşası için 500 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Şmıgal, bu rakamdaki bir yatırımın Avrupa için önümüzde birkaç yıllığına kilit görev haline gelebileceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/ukraynada-patriot-sistemi-imha-edildi-bin-200den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1097621005.html

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abd, blackrock, ukrayna, bloomberg, donald trump, denis şmıgal