https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/pulitzer-odullu-gazeteci-hersh-radyasyonun-yoklugu-iranin-saldiridan-once-uranyumu-tahliye-ettigini-1097624484.html

Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh: Radyasyon olmayışı İran’ın saldırıdan önce uranyumu tahliye ettiğini gösteriyor

Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh: Radyasyon olmayışı İran’ın saldırıdan önce uranyumu tahliye ettiğini gösteriyor

Sputnik Türkiye

Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği Haziran ayındaki saldırıların ardından radyoaktif kirlenme tespit edilmediğini... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T15:47+0300

2025-07-05T15:47+0300

2025-07-05T17:17+0300

görüş

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Deneyimli ABD’li araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, İran’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle düzenlenen saldırılardan önce yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu kritik tesislerden tahliye ettiğini vurguladı.ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Donanması, 22 Haziran’da 'Midnight Hammer' kod adlı bir operasyon kapsamında İran’ın nükleer tesislerini hedef almıştı. Saldırının hedefleri arasında Fordow ve İsfahan’daki yüksek güvenlikli tesisler de yer almıştı.ABD Başkanı Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonun hedefleri 'yok ettiğini' iddia etmişti. Ancak Hersh’in kaynakları İran’ın yüzde 60’a varan oranda zenginleştirilmiş büyük miktarda uranyumu çoktan tahliye ettiğini dile getirdi.Hersh kaleme aldığı bir yazıda 'ABD’nin saldırısından önce 204 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun Fordow’dan İsfahan’daki yeniden işleme tesisine taşındığını' yazdı.Saldırının resmi hedefinin İran’ın nükleer programını 'tamamen ortadan kaldırmak' olduğunu belirtern Hersh, ancak saldırının sadece geçici bir kesinti ve kritik altyapının tahrip edilmesine yönelik olduğunu savunuyor.Kaynaklarına atıf yapan Hersh, Fordow ve İsfahan tesislerinin vurulması İran’ın nükleer gelişimini birkaç yıl geriye atmış olsa da program tamamen sona erdirilemediğinin altını çizdi."Bardak yarı dolu. Birkaç yıllık nefes alma fırsatı ve belirsiz bir gelecek. Eleştiriler ise bardak yarı boş. Ama gerçeklik bardak yarı dolu, işte bu kadar" diyen Hersh, operasyonun asıl faydasının İsrail’e sağlandığını vurgulayarak İran’ın nükleer altyapısını yeniden kurma ve programını tekrar başlatma ihtimalinin devam ettiğini dile getirdi.

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