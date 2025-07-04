https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bati-basini-nato-abd-askerlerinin-avrupadan-cekilmesine-hazirlaniyor-1097585696.html
Batı basını: NATO, ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilmesine hazırlanıyor
Batı basını: NATO, ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilmesine hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Euractiv haber sitesi, Avrupalı NATO üyelerinin ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilmesine hazırlandığını ileri sürdü. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T00:30+0300
2025-07-04T00:30+0300
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Sitenin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Avrupalı NATO üyeleri ABD askerlerinin kıtadan çekilmesi olasılığına karşı hazırlıklara başladı.Haberde, "Avrupalı NATO müttefikleri, İttifak'ın kıtadaki ABD askerlerinin olası bir çekilişine nasıl tepki vermesi gerektiği konusunda hazırlıklara başladı" ifadelerine yer verildi.Avrupalı NATO çevrelerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'da konuşlu bulunan ve şu anda yaklaşık 80 bin kişiden oluşan kuvvetlerin sayısını azaltacağını ve bunları Asya ve Ortadoğu'ya yönlendireceğini düşündüğü belirtildi.NATO'nun Avrupalı üyelerinin ABD güçlerinin çekilmesinden doğacak boşluğu uzun yıllar boyunca dolduramayacağına vurgu yapılan haberde, “Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte Avrupalı müttefikler 10 bin ila 20 bin ABD askerinin geri çekilmesi senaryolarını tartışıyor” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/macaristan-basbakani-orban-kievin-natoya-kabulunu-barut-ficisini-tutusturmaya-benzetti-1097416459.html
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nato, abd, avrupa, donald trump, abd askeri, ortadoğu, asya
nato, abd, avrupa, donald trump, abd askeri, ortadoğu, asya
Batı basını: NATO, ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilmesine hazırlanıyor
Euractiv haber sitesi, Avrupalı NATO üyelerinin ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilmesine hazırlandığını ileri sürdü.
Sitenin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Avrupalı NATO üyeleri ABD askerlerinin kıtadan çekilmesi olasılığına karşı hazırlıklara başladı.
Haberde, "Avrupalı NATO müttefikleri, İttifak'ın kıtadaki ABD askerlerinin olası bir çekilişine nasıl tepki vermesi gerektiği konusunda hazırlıklara başladı" ifadelerine yer verildi.
Avrupalı NATO çevrelerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'da konuşlu bulunan ve şu anda yaklaşık 80 bin kişiden oluşan kuvvetlerin sayısını azaltacağını ve bunları Asya ve Ortadoğu'ya yönlendireceğini düşündüğü belirtildi.
NATO'nun Avrupalı üyelerinin ABD güçlerinin çekilmesinden doğacak boşluğu uzun yıllar boyunca dolduramayacağına vurgu yapılan haberde, “Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte Avrupalı müttefikler 10 bin ila 20 bin ABD askerinin geri çekilmesi senaryolarını tartışıyor” denildi.