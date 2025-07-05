https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/marmara-sallanmaya-devam-ediyor-istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1097623065.html
Marmara sallanmaya devam ediyor: İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Marmara sallanmaya devam ediyor: İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 14.24 sıralarında gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Silivri'de 3.8... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T14:31+0300
2025-07-05T14:31+0300
2025-07-05T14:41+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklama göre Marmara Denizi'nde saat 14.24'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği 8.85 kilometre olarak duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/alkole-yarin-zam-geliyor-en-ucuz-bira-70-tl-olacak-1097620457.html
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Marmara sallanmaya devam ediyor: İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem
14:31 05.07.2025 (güncellendi: 14:41 05.07.2025)
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 14.24 sıralarında gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Silivri'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklama göre Marmara Denizi'nde saat 14.24'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.85 kilometre olarak duyuruldu.