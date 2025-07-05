https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/marmara-sallanmaya-devam-ediyor-istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1097623065.html

Marmara sallanmaya devam ediyor: İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Marmara sallanmaya devam ediyor: İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 14.24 sıralarında gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Silivri'de 3.8... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T14:31+0300

2025-07-05T14:31+0300

2025-07-05T14:41+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklama göre Marmara Denizi'nde saat 14.24'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği 8.85 kilometre olarak duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/alkole-yarin-zam-geliyor-en-ucuz-bira-70-tl-olacak-1097620457.html

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bursa

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