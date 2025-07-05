https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/alkole-yarin-zam-geliyor-en-ucuz-bira-70-tl-olacak-1097620457.html
Alkole yarın zam geliyor: En ucuz bira 70 TL olacak
Alkole yarın zam geliyor: En ucuz bira 70 TL olacak
Sputnik Türkiye
Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da otomatik olarak güncellenen ÖTV, alkollü içecek fiyatlarını sert şekilde etkiledi. Tekel bayilerinden... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T11:37+0300
2025-07-05T11:37+0300
2025-07-05T11:37+0300
ekonomi̇
tekel bayileri yardımlaşma derneği
alkol, sigara, silah ve patlayıcılar bürosu (atf)
tl
bira
alkol
alkol satışı
zam
alkol zam
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Haziran ayına ait TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 3 Temmuz 2025 itibarıyla özel tüketim vergisinde (ÖTV) otomatik artış devreye girdi. Bu artış, akaryakıt, tütün ve alkollü içecekler gibi kalemlerde fiyatların yeniden şekillenmesine neden oldu.Alkol grubuna yeni zam dalgasıTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, alkollü ürünlere yeni bir zam daha geldiğini açıkladı. Dündar’ın paylaşımına göre özellikle bira ve rakı grubu ürünler, ÖTV artışıyla birlikte yeniden zamlandı.En ucuz bira 70 TL olduGüncellenen fiyat listelerine göre, en ucuz bira fiyatı 70 TL’ye ulaştı. Bu artış, son bir yıl içinde alkollü içeceklerdeki en hızlı fiyat artışlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yeni fiyatların, 6 Temmuz 2025 itibarıyla raflara yansıyacağı bildirildi.Tüketici tepkili, bayiler tedirginFiyat artışları sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı tepkisini dile getirirken, tekel bayileri de satışların düşmesinden endişe ediyor. TBYD yetkilileri, tüketici alışkanlıklarında ciddi değişimler yaşanabileceğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/chpye-yonelik-pes-pese-alinan-gozalti-kararlari-sonrasi-ozgur-ozel-mykyi-acil-olarak-topluyor-1097619547.html
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tekel bayileri yardımlaşma derneği, alkol, sigara, silah ve patlayıcılar bürosu (atf), tl, bira, alkol, alkol satışı, zam, alkol zam
tekel bayileri yardımlaşma derneği, alkol, sigara, silah ve patlayıcılar bürosu (atf), tl, bira, alkol, alkol satışı, zam, alkol zam
Alkole yarın zam geliyor: En ucuz bira 70 TL olacak
Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da otomatik olarak güncellenen ÖTV, alkollü içecek fiyatlarını sert şekilde etkiledi. Tekel bayilerinden gelen son bilgiye göre, zamlı tarifeyle en ucuz bira 70 TL, rakı fiyatları ise daha yüksek seviyelere ulaştı. Zamlı fiyatlar 6 Temmuz’da yürürlüğe giriyor.
Haziran ayına ait TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 3 Temmuz 2025 itibarıyla özel tüketim vergisinde (ÖTV) otomatik artış devreye girdi. Bu artış, akaryakıt, tütün ve alkollü içecekler gibi kalemlerde fiyatların yeniden şekillenmesine neden oldu.
Alkol grubuna yeni zam dalgası
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, alkollü ürünlere yeni bir zam daha geldiğini açıkladı. Dündar’ın paylaşımına göre özellikle bira ve rakı grubu ürünler, ÖTV artışıyla birlikte yeniden zamlandı.
Güncellenen fiyat listelerine göre, en ucuz bira fiyatı 70 TL’ye ulaştı. Bu artış, son bir yıl içinde alkollü içeceklerdeki en hızlı fiyat artışlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yeni fiyatların, 6 Temmuz 2025 itibarıyla raflara yansıyacağı bildirildi.
Tüketici tepkili, bayiler tedirgin
Fiyat artışları sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı tepkisini dile getirirken, tekel bayileri de satışların düşmesinden endişe ediyor. TBYD yetkilileri, tüketici alışkanlıklarında ciddi değişimler yaşanabileceğine dikkat çekti.