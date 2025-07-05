https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/israilli-heyet-gazzede-ateskes-teklifini-gorusmek-uzere-dohaya-gidiyor-1097629465.html
İsrailli heyet, Gazze'de ateşkes teklifini görüşmek üzere Doha'ya gidiyor
İsrailli heyet, Gazze'de ateşkes teklifini görüşmek üzere Doha'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
İsrail, Hamas'ın dün akşam saatlerinde Gazze'de ateşkes teklifine olumlu yanıt vermesinin ardından bir heyeti Katar'ın başkenti Doha'ya göndereceklerini... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T21:55+0300
2025-07-05T21:55+0300
2025-07-05T21:55+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
gazze
i̇srail
i̇srail-filistin
hamas
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İsrail, Hamas ile ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderme kararı aldı. İsrail basınına konuşan üst düzey bir yetkili, ABD'nin önerdiği Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifi için Doha'ya heyet göndereceklerini açıkladı.İsrail basınındaki yer alan haberlerde, İsrailli heyetin bu gece ya da yarın Doha'ya gitmek üzere yola çıkacağı aktarıldı.Hamas, dün akşam saatlerinde, Gazze'de ateşkes anlaşması teklifine ilişkin 'olumlu' yanıt vermişti. Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiklerini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/hamas-ateskese-olumlu-yaniti-arabuluculara-bildirdik-1097616793.html
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ortadoğu, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, hamas
ortadoğu, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, hamas
İsrailli heyet, Gazze'de ateşkes teklifini görüşmek üzere Doha'ya gidiyor
İsrail, Hamas'ın dün akşam saatlerinde Gazze'de ateşkes teklifine olumlu yanıt vermesinin ardından bir heyeti Katar'ın başkenti Doha'ya göndereceklerini açıkladı. İsrailli heyetin, bu akşam ya da yarın Doha'ya gitmek üzere yola çıkacağı aktarıldı.
İsrail, Hamas ile ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderme kararı aldı. İsrail basınına konuşan üst düzey bir yetkili, ABD'nin önerdiği Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifi için Doha'ya heyet göndereceklerini açıkladı.
İsrail basınındaki yer alan haberlerde, İsrailli heyetin bu gece ya da yarın Doha'ya gitmek üzere yola çıkacağı aktarıldı.
Hamas, dün akşam saatlerinde, Gazze'de ateşkes anlaşması teklifine ilişkin 'olumlu' yanıt vermişti. Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiklerini açıklamıştı.