https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/israilli-heyet-gazzede-ateskes-teklifini-gorusmek-uzere-dohaya-gidiyor-1097629465.html

İsrailli heyet, Gazze'de ateşkes teklifini görüşmek üzere Doha'ya gidiyor

İsrailli heyet, Gazze'de ateşkes teklifini görüşmek üzere Doha'ya gidiyor

Sputnik Türkiye

İsrail, Hamas'ın dün akşam saatlerinde Gazze'de ateşkes teklifine olumlu yanıt vermesinin ardından bir heyeti Katar'ın başkenti Doha'ya göndereceklerini... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T21:55+0300

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i̇srail- filistin çatışması

ortadoğu

gazze

i̇srail

i̇srail-filistin

hamas

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İsrail, Hamas ile ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderme kararı aldı. İsrail basınına konuşan üst düzey bir yetkili, ABD'nin önerdiği Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifi için Doha'ya heyet göndereceklerini açıkladı.İsrail basınındaki yer alan haberlerde, İsrailli heyetin bu gece ya da yarın Doha'ya gitmek üzere yola çıkacağı aktarıldı.Hamas, dün akşam saatlerinde, Gazze'de ateşkes anlaşması teklifine ilişkin 'olumlu' yanıt vermişti. Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiklerini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/hamas-ateskese-olumlu-yaniti-arabuluculara-bildirdik-1097616793.html

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