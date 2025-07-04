https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/hamas-ateskese-olumlu-yaniti-arabuluculara-bildirdik-1097616793.html
Hamas: Ateşkes'e olumlu yanıtı arabuluculara bildirdik
Hamas: Ateşkes'e olumlu yanıtı arabuluculara bildirdik
Sputnik Türkiye
Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini duyurdu. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T23:01+0300
2025-07-04T23:01+0300
2025-07-04T23:01+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093884824_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_33e624bdf6f93551fad734657c46bc76.jpg
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ortadoğu, gazze, hamas, i̇srail
ortadoğu, gazze, hamas, i̇srail
Hamas: Ateşkes'e olumlu yanıtı arabuluculara bildirdik
Ayrıntılar geliyor
Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini duyurdu.