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SON DAKİKA | Hamas: Ateşkes'e olumlu yanıtı arabuluculara bildirdik
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Hamas: Ateşkes'e olumlu yanıtı arabuluculara bildirdik
Hamas: Ateşkes'e olumlu yanıtı arabuluculara bildirdik
Sputnik Türkiye
Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini duyurdu. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T23:01+0300
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ortadoğu, gazze, hamas, i̇srail
ortadoğu, gazze, hamas, i̇srail

Hamas: Ateşkes'e olumlu yanıtı arabuluculara bildirdik

23:01 04.07.2025
© AA / Abdallah F.s. AlattarGazze'de Hamas ve İsrail arasında gerçekleşecek esir takası için hazırlıklar sürüyor
Gazze'de Hamas ve İsrail arasında gerçekleşecek esir takası için hazırlıklar sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AA / Abdallah F.s. Alattar
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Ayrıntılar geliyor
Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini duyurdu.
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