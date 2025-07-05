https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/hatayin-dortyol-ilcesinde-orman-yangini-buyuyor-tahliyeler-ve-mudahale-suruyor-1097620076.html

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde orman yangını büyüyor: Tahliyeler ve müdahale sürüyor

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde orman yangını büyüyor: Tahliyeler ve müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangını “kâbus” etkisi yaratmaya devam ediyor. Kuvvetli rüzgarla yayılan alevler nedeniyle 9 yayla ile 1870... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T10:35+0300

2025-07-05T10:35+0300

2025-07-05T10:35+0300

türki̇ye

hatay

orman

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097459932_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_38d5b37fc89d170de2416dc5ad6217eb.jpg

Dörtyol’un Kızmızıburun mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İlk gece boyunca bölgedeki orman işletme ekipleri, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin eşgüdümlü müdahalesiyle alevlerle mücadele edildi.Tahliyeler ve halkın güvenliğiYangının yerleşim bölgelerine yaklaşması nedeniyle 9 yayla ve yaklaşık 1870 vatandaş, tahliye edildi. Tahliyeler esnasında vatandaşlar sığınaklara ve yakınlardaki tesislere yönlendirildi .Kara ve hava ekiplerinin mücadelesiSabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen ekipler, kara müdahalesine ek olarak 2 uçak ve 8 helikopter ile yangına havadan müdahale sürdürüyor. Bölgeye su tankerleri, arazözler ve yerel köylüler de destek veriyor.Neden ve risk faktörleriYangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Ancak meteorolojik koşullar—özellikle güçlü rüzgar ve sıcak hava—yangının hızla yayılmasında kritik rol oynuyor. Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için anlık takip ve müdahaleyi sürdürüyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/afad-duyurdu-muglada-36-buyuklugunde-deprem-1097619898.html

türki̇ye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, orman, orman yangını