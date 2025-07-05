https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/hatayin-dortyol-ilcesinde-orman-yangini-buyuyor-tahliyeler-ve-mudahale-suruyor-1097620076.html
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde orman yangını büyüyor: Tahliyeler ve müdahale sürüyor
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde orman yangını büyüyor: Tahliyeler ve müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangını “kâbus” etkisi yaratmaya devam ediyor. Kuvvetli rüzgarla yayılan alevler nedeniyle 9 yayla ile 1870... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T10:35+0300
2025-07-05T10:35+0300
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orman yangını
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Dörtyol’un Kızmızıburun mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İlk gece boyunca bölgedeki orman işletme ekipleri, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin eşgüdümlü müdahalesiyle alevlerle mücadele edildi.Tahliyeler ve halkın güvenliğiYangının yerleşim bölgelerine yaklaşması nedeniyle 9 yayla ve yaklaşık 1870 vatandaş, tahliye edildi. Tahliyeler esnasında vatandaşlar sığınaklara ve yakınlardaki tesislere yönlendirildi .Kara ve hava ekiplerinin mücadelesiSabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen ekipler, kara müdahalesine ek olarak 2 uçak ve 8 helikopter ile yangına havadan müdahale sürdürüyor. Bölgeye su tankerleri, arazözler ve yerel köylüler de destek veriyor.Neden ve risk faktörleriYangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Ancak meteorolojik koşullar—özellikle güçlü rüzgar ve sıcak hava—yangının hızla yayılmasında kritik rol oynuyor. Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için anlık takip ve müdahaleyi sürdürüyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/afad-duyurdu-muglada-36-buyuklugunde-deprem-1097619898.html
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hatay, orman, orman yangını
hatay, orman, orman yangını
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde orman yangını büyüyor: Tahliyeler ve müdahale sürüyor
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangını “kâbus” etkisi yaratmaya devam ediyor. Kuvvetli rüzgarla yayılan alevler nedeniyle 9 yayla ile 1870 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi. Havanın aydınlanmasıyla kara ve hava ekipleri alanı kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Dörtyol’un Kızmızıburun mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İlk gece boyunca bölgedeki orman işletme ekipleri, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin eşgüdümlü müdahalesiyle alevlerle mücadele edildi.
Tahliyeler ve halkın güvenliği
Yangının yerleşim bölgelerine yaklaşması nedeniyle 9 yayla ve yaklaşık 1870 vatandaş, tahliye edildi. Tahliyeler esnasında vatandaşlar sığınaklara ve yakınlardaki tesislere yönlendirildi .
Kara ve hava ekiplerinin mücadelesi
Sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen ekipler, kara müdahalesine ek olarak 2 uçak ve 8 helikopter ile yangına havadan müdahale sürdürüyor. Bölgeye su tankerleri, arazözler ve yerel köylüler de destek veriyor.
Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Ancak meteorolojik koşullar—özellikle güçlü rüzgar ve sıcak hava—yangının hızla yayılmasında kritik rol oynuyor. Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için anlık takip ve müdahaleyi sürdürüyor