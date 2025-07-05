https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/afad-duyurdu-muglada-36-buyuklugunde-deprem-1097619898.html
AFAD duyurdu: Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T10:28+0300
2025-07-05T10:28+0300
2025-07-05T10:28+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.22'de, 7 kilometre derinlikte, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Bi̇rçok ülkeyi̇ endi̇şelendi̇ren büyük fay hattıDepremin meydana geldiği fay hattı, Kızıldeniz’in güney ucundan başlayarak Suudi Arabistan, İsrail ve Lübnan üzerinden geçip Türkiye'nin güney sınırında Hatay’a ulaşır; buradan Akdeniz açıklarına yönelir. Fay, Rodos'un yakınlarından geçerek Girit Adası’nın çevresini takip eder ve İyon Denizi açıklarına kadar uzanır. Bu hat, özellikle Muğla açıkları ile Rodos ve Girit çevresinde sık sık sismik aktivite üretmesi nedeniyle sismologlar tarafından yakından izlenmektedir.
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afad, akdeniz, muğla, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad, akdeniz, muğla, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
AFAD duyurdu: Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.22'de, 7 kilometre derinlikte, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bi̇rçok ülkeyi̇ endi̇şelendi̇ren büyük fay hattı
Depremin meydana geldiği fay hattı, Kızıldeniz’in güney ucundan başlayarak Suudi Arabistan, İsrail ve Lübnan üzerinden geçip Türkiye'nin güney sınırında Hatay’a ulaşır; buradan Akdeniz açıklarına yönelir. Fay, Rodos'un yakınlarından geçerek Girit Adası’nın çevresini takip eder ve İyon Denizi açıklarına kadar uzanır. Bu hat, özellikle Muğla açıkları ile Rodos ve Girit çevresinde sık sık sismik aktivite üretmesi nedeniyle sismologlar tarafından yakından izlenmektedir.