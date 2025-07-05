https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/afad-duyurdu-muglada-36-buyuklugunde-deprem-1097619898.html

AFAD duyurdu: Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T10:28+0300

2025-07-05T10:28+0300

2025-07-05T10:28+0300

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muğla

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

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AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.22'de, 7 kilometre derinlikte, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Bi̇rçok ülkeyi̇ endi̇şelendi̇ren büyük fay hattıDepremin meydana geldiği fay hattı, Kızıldeniz’in güney ucundan başlayarak Suudi Arabistan, İsrail ve Lübnan üzerinden geçip Türkiye'nin güney sınırında Hatay’a ulaşır; buradan Akdeniz açıklarına yönelir. Fay, Rodos'un yakınlarından geçerek Girit Adası’nın çevresini takip eder ve İyon Denizi açıklarına kadar uzanır. Bu hat, özellikle Muğla açıkları ile Rodos ve Girit çevresinde sık sık sismik aktivite üretmesi nedeniyle sismologlar tarafından yakından izlenmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/chpye-yonelik-pes-pese-alinan-gozalti-kararlari-sonrasi-ozgur-ozel-mykyi-acil-olarak-topluyor-1097619547.html

akdeniz

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afad, akdeniz, muğla, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)