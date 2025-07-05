https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/gazeteci-timur-soykan-gozaltina-alindi-1097627759.html

Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı

Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Şule Aydın, Timur Soykan'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T18:21+0300

2025-07-05T18:21+0300

2025-07-05T19:38+0300

türki̇ye

timur soykan

türkiye

gözaltı

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Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı. Şule Aydın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Soykan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğünü bildirirken, gözaltı gerekçesinin X paylaşımları olduğunu bildirdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Timur Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/murat-agirel-ve-timur-soykan-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1095302846.html

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gazeteci timur soykan, timur soykan, timur soykan gözaltı