https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/gazeteci-timur-soykan-gozaltina-alindi-1097627759.html
Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı
Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Şule Aydın, Timur Soykan'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T18:21+0300
2025-07-05T18:21+0300
2025-07-05T19:38+0300
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timur soykan
türkiye
gözaltı
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Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı. Şule Aydın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Soykan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğünü bildirirken, gözaltı gerekçesinin X paylaşımları olduğunu bildirdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Timur Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/murat-agirel-ve-timur-soykan-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1095302846.html
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gazeteci timur soykan, timur soykan, timur soykan gözaltı
gazeteci timur soykan, timur soykan, timur soykan gözaltı
Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı
18:21 05.07.2025 (güncellendi: 19:38 05.07.2025)
Gazeteci Şule Aydın, Timur Soykan'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.
Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı. Şule Aydın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Soykan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğünü bildirirken, gözaltı gerekçesinin X paylaşımları olduğunu bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Timur Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Timur Soykan rumuzlu x hesabında yapılan paylaşımlardan ötürü şahıs hakkında TCK-217/A maddesi kapsamında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Alenen Yayma suçundan soruşturma başlatılmış ve şahsın gözaltına alınması talimatı verilmiştir.”