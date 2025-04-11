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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/murat-agirel-ve-timur-soykan-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1095302846.html
Murat Ağırel ve Timur Soykan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Murat Ağırel ve Timur Soykan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki gazeteci şantaj suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T01:15+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilere, Flash Haber TV kanalının devri ve satın alınması konusunda tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla Murat Ağırel ile Timur Soykan gözaltına alındı.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Ağırel ve Soykan'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmayı içeren adli kontrol tedbirleriyle' serbest bırakılmasına karar verdi.
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murat ağırel, timur soykan, cumhuriyet başsavcılığı, haberler, türkiye
murat ağırel, timur soykan, cumhuriyet başsavcılığı, haberler, türkiye

Murat Ağırel ve Timur Soykan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

01:15 11.04.2025
© FotoğrafMurat Ağırel ve Timur Soykan
Murat Ağırel ve Timur Soykan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© Fotoğraf
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Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki gazeteci şantaj suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilere, Flash Haber TV kanalının devri ve satın alınması konusunda tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla Murat Ağırel ile Timur Soykan gözaltına alındı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Ağırel ve Soykan'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmayı içeren adli kontrol tedbirleriyle' serbest bırakılmasına karar verdi.
Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
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