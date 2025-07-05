https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/fenerbahceden-saint-maximinin-doping-iddiasina-yanit-gecikmedi-hayretle-takip-ettik-1097617694.html

Fenerbahçe'den Saint Maximin'in doping iddiasına yanıt gecikmedi: 'Hayretle takip ettik'

Fenerbahçe'den Saint Maximin'in doping iddiasına yanıt gecikmedi: 'Hayretle takip ettik'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Allan Saint-Maximin, kulüpte bulunduğu dönemde kendisine zorla doping yaptırılmak istendiğini iddia etti. Bu iddiaların ardından... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T00:31+0300

2025-07-05T00:31+0300

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spor

allan saint-maximin

fenerbahçe spor kulübü

doping

doping testi

dünya dopingle mücadele ajansı

dünya dopingle mücadele ajansı (wada)

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

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Fenerbahçe’den ayrılan Allan Saint-Maximin’in doping iddialarına karşılık, sarı-lacivertli kulüp hukuki süreç başlatacağını açıkladı.Ünlü futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho’nun Fenerbahçe'de şampiyonluk için büyük çaba sarf ettiğini belirterek “Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki… Örnek vermem gerekirse, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile çalıştılar!" dedi.'Kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişim'Sosyal medyada yayılan doping iddiasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/fenerbahcenin-eski-yildizi-allan-saint-maximinden-itiraf-fenerbahcede-bana-doping-yapmaya-1097616347.html

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Sputnik Türkiye

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