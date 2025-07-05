https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/fenerbahceden-saint-maximinin-doping-iddiasina-yanit-gecikmedi-hayretle-takip-ettik-1097617694.html
Fenerbahçe'den Saint Maximin'in doping iddiasına yanıt gecikmedi: 'Hayretle takip ettik'
Fenerbahçe'den Saint Maximin'in doping iddiasına yanıt gecikmedi: 'Hayretle takip ettik'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Allan Saint-Maximin, kulüpte bulunduğu dönemde kendisine zorla doping yaptırılmak istendiğini iddia etti. Bu iddiaların ardından... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T00:31+0300
2025-07-05T00:31+0300
2025-07-05T00:31+0300
spor
allan saint-maximin
fenerbahçe spor kulübü
doping
doping testi
dünya dopingle mücadele ajansı
dünya dopingle mücadele ajansı (wada)
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
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Fenerbahçe’den ayrılan Allan Saint-Maximin’in doping iddialarına karşılık, sarı-lacivertli kulüp hukuki süreç başlatacağını açıkladı.Ünlü futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho’nun Fenerbahçe'de şampiyonluk için büyük çaba sarf ettiğini belirterek “Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki… Örnek vermem gerekirse, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile çalıştılar!" dedi.'Kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişim'Sosyal medyada yayılan doping iddiasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/fenerbahcenin-eski-yildizi-allan-saint-maximinden-itiraf-fenerbahcede-bana-doping-yapmaya-1097616347.html
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allan saint-maximin, fenerbahçe spor kulübü, doping, doping testi, dünya dopingle mücadele ajansı, dünya dopingle mücadele ajansı (wada), futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
allan saint-maximin, fenerbahçe spor kulübü, doping, doping testi, dünya dopingle mücadele ajansı, dünya dopingle mücadele ajansı (wada), futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe'den Saint Maximin'in doping iddiasına yanıt gecikmedi: 'Hayretle takip ettik'
Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Allan Saint-Maximin, kulüpte bulunduğu dönemde kendisine zorla doping yaptırılmak istendiğini iddia etti. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe Kulübü, açıklamalara sert tepki göstererek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe’den ayrılan Allan Saint-Maximin’in doping iddialarına karşılık, sarı-lacivertli kulüp hukuki süreç başlatacağını açıkladı.
Ünlü futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho’nun Fenerbahçe'de şampiyonluk için büyük çaba sarf ettiğini belirterek “Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki… Örnek vermem gerekirse, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile çalıştılar!" dedi.
'Kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişim'
Sosyal medyada yayılan doping iddiasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.