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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var
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Ermenistan Başbakan Paşinyan, Anayasa Günü’nde Ermenistan’ın yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı ve Aragats Dağı ile güncellenmiş ülke haritasını... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T15:58+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Anayasa Günü’nde yaptığı açıklamada, ülkenin yeni bir anayasaya olan ihtiyacının önemini bir kez daha vurguladı.Paşinyan yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:Paşinyan, son 35 yılda Ermenistan’da kurulan hukuk düzeninin halk tarafından hala kendi katılımı olmadan kabul edilmiş bir yapı olarak algılandığını söyledi. Ülkenin mevcut koşullarını yansıtan, somut amaçlara sahip yeni bir Anayasa’ya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Paşinyan, geçmiş bin yıllardan farklı olarak bugün vatandaşların, vatanı ve devleti bir bütün olarak gördüğünü dile getirdi.Paşinyan açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:Daha önce Ermenistan Adalet Bakanı Srbui Galyan, yeni anayasa metninin 10 ay içinde tamamlanabileceğini ancak bu sürenin tartışmaların seyrine bağlı olduğunu belirtmişti. Bakan ayrıca, uzun bir aradan sonra Anayasa Reformu Konseyi’nin iki hafta içinde toplanacağını duyurdu.Ermenistan'ın mevcut Anayasası 1995 yılında kabul edilmiş, 2005 ve 2015 yıllarında reformdan geçmiştir. 2015 yılındaki değişikliklerin ardından ülke, yarı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçmiştir.
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var

15:58 05.07.2025
© Sputnik / Кристина КормилицынаNikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Ermenistan Başbakan Paşinyan, Anayasa Günü’nde Ermenistan’ın yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı ve Aragats Dağı ile güncellenmiş ülke haritasını içeren 'Gerçek Ermenistan' sunumunu yaptı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Anayasa Günü’nde yaptığı açıklamada, ülkenin yeni bir anayasaya olan ihtiyacının önemini bir kez daha vurguladı.
Paşinyan yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:
Ermenistan, halk oylamasıyla onaylanacak, halkın kendi Anayasası olarak kabul edeceği yeni bir Anayasa’ya ihtiyaç duyuyor. Bu, halkın kendi vatanında yaşamak için oluşturduğu yaşam kuralı olacak.
Paşinyan, son 35 yılda Ermenistan’da kurulan hukuk düzeninin halk tarafından hala kendi katılımı olmadan kabul edilmiş bir yapı olarak algılandığını söyledi. Ülkenin mevcut koşullarını yansıtan, somut amaçlara sahip yeni bir Anayasa’ya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Paşinyan, geçmiş bin yıllardan farklı olarak bugün vatandaşların, vatanı ve devleti bir bütün olarak gördüğünü dile getirdi.
Paşinyan açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Mesajımız çok net olmalı ve bu mesajın somut ifadesi, Ermenistan halkının özgür iradesiyle kabul edilen yeni Anayasa olmalıdır. Ve bu Anayasa şöyle demelidir: Ermenistan vatandaşı, devlet sensin, sen Ermenistan Cumhuriyeti'sin.
Daha önce Ermenistan Adalet Bakanı Srbui Galyan, yeni anayasa metninin 10 ay içinde tamamlanabileceğini ancak bu sürenin tartışmaların seyrine bağlı olduğunu belirtmişti. Bakan ayrıca, uzun bir aradan sonra Anayasa Reformu Konseyi’nin iki hafta içinde toplanacağını duyurdu.
Ermenistan'ın mevcut Anayasası 1995 yılında kabul edilmiş, 2005 ve 2015 yıllarında reformdan geçmiştir. 2015 yılındaki değişikliklerin ardından ülke, yarı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçmiştir.
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