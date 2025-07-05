https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/ermenistan-basbakani-pasinyan-ulkenin-yeni-bir-anayasaya-ihtiyaci-var-1097624783.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakan Paşinyan, Anayasa Günü’nde Ermenistan’ın yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı ve Aragats Dağı ile güncellenmiş ülke haritasını... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T15:58+0300

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multi̇medya

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

ermenistan

anayasa

nikol paşinyan

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Anayasa Günü’nde yaptığı açıklamada, ülkenin yeni bir anayasaya olan ihtiyacının önemini bir kez daha vurguladı.Paşinyan yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:Paşinyan, son 35 yılda Ermenistan’da kurulan hukuk düzeninin halk tarafından hala kendi katılımı olmadan kabul edilmiş bir yapı olarak algılandığını söyledi. Ülkenin mevcut koşullarını yansıtan, somut amaçlara sahip yeni bir Anayasa’ya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Paşinyan, geçmiş bin yıllardan farklı olarak bugün vatandaşların, vatanı ve devleti bir bütün olarak gördüğünü dile getirdi.Paşinyan açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:Daha önce Ermenistan Adalet Bakanı Srbui Galyan, yeni anayasa metninin 10 ay içinde tamamlanabileceğini ancak bu sürenin tartışmaların seyrine bağlı olduğunu belirtmişti. Bakan ayrıca, uzun bir aradan sonra Anayasa Reformu Konseyi’nin iki hafta içinde toplanacağını duyurdu.Ermenistan'ın mevcut Anayasası 1995 yılında kabul edilmiş, 2005 ve 2015 yıllarında reformdan geçmiştir. 2015 yılındaki değişikliklerin ardından ülke, yarı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçmiştir.

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