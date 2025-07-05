https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/disisleri-bakani-fidan-17-brics-liderler-zirvesine-katilacak-1097624949.html
Dışişleri Bakanı Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Temmuz'da Brezilya'da düzenlenecek 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hakan Fidan'ın 6-7 Temmuz'da 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacağını bildirdi.Fidan, üye olmayan ülkelerin de davet edildiği 'Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka' ile 'Çevre, COP30 ve Küresel Sağlık' başlıklı oturumlara katılacak.Bakan Fidan, 10-11 Haziran 2024'te Rusya’nın Nijnıy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleştirilen 'BRICS+' oturumuna da katılmıştı.Bakan Fidan’ın katılacağı oturumlarda, küresel sınamaların çözümünde çok taraflılık ilkesinin korunması ve etkinliğinin artırılmasının önemini vurgulaması, bu çerçevede BRICS platformunun rolünü öne çıkarması, Türkiye’nin başta Gazze olmak üzere Orta Doğu’daki krizlere yönelik ilkeli, yapıcı ve insani yaklaşımını aktarması ve İsrail’in saldırganlığının bölgesel barış, güvenlik ve kalkınma açısından oluşturduğu tehditlere dikkati çekmesi bekleniyor.Fidan’ın, Zirve marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlandığı dile getirildi.17. BRICS Liderler ZirvesiZirve’nin ilk günü, üye ülkelerin katılımıyla 'Barış ve Güvenlik, Küresel Yönetişim Reformu' başlıklı oturum gerçekleştirilecek.Bakan Fidan’ın katılacağı oturumlarda 11 üye, 10 ortak ve Türkiye dahil 8 davetli ülkenin yanı sıra 9 uluslararası ve bölgesel kuruluş temsil edilecek. Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Filistin, Kenya, Kolombiya, Meksika, Şili ve Uruguay davetli ülkeler arasında bulunuyor.Oturumlar kapsamında jeopolitik konular, çok taraflılık, ekonomik gelişmeler, yapay zeka, çevre ve küresel sağlık dahil olmak üzere muhtelif başlıkların ele alınması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/ermenistan-basbakani-pasinyan-ulkenin-yeni-bir-anayasaya-ihtiyaci-var-1097624783.html
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hakan fidan, nijnıy novgorod, brics, dışişleri bakanlığı, brezilya
hakan fidan, nijnıy novgorod, brics, dışişleri bakanlığı, brezilya
Dışişleri Bakanı Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak
16:04 05.07.2025 (güncellendi: 16:07 05.07.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Temmuz'da Brezilya'da düzenlenecek 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hakan Fidan'ın 6-7 Temmuz'da 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacağını bildirdi.
Fidan, üye olmayan ülkelerin de davet edildiği 'Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka' ile 'Çevre, COP30 ve Küresel Sağlık' başlıklı oturumlara katılacak.
Bakan Fidan, 10-11 Haziran 2024'te Rusya’nın Nijnıy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleştirilen 'BRICS+' oturumuna da katılmıştı.
Bakan Fidan’ın katılacağı oturumlarda, küresel sınamaların çözümünde çok taraflılık ilkesinin korunması ve etkinliğinin artırılmasının önemini vurgulaması, bu çerçevede BRICS platformunun rolünü öne çıkarması, Türkiye’nin başta Gazze olmak üzere Orta Doğu’daki krizlere yönelik ilkeli, yapıcı ve insani yaklaşımını aktarması ve İsrail’in saldırganlığının bölgesel barış, güvenlik ve kalkınma açısından oluşturduğu tehditlere dikkati çekmesi bekleniyor.
Fidan’ın, Zirve marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlandığı dile getirildi.
17. BRICS Liderler Zirvesi
Zirve’nin ilk günü, üye ülkelerin katılımıyla 'Barış ve Güvenlik, Küresel Yönetişim Reformu' başlıklı oturum gerçekleştirilecek.
Bakan Fidan’ın katılacağı oturumlarda 11 üye, 10 ortak ve Türkiye dahil 8 davetli ülkenin yanı sıra 9 uluslararası ve bölgesel kuruluş temsil edilecek. Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Filistin, Kenya, Kolombiya, Meksika, Şili ve Uruguay davetli ülkeler arasında bulunuyor.
Oturumlar kapsamında jeopolitik konular, çok taraflılık, ekonomik gelişmeler, yapay zeka, çevre ve küresel sağlık dahil olmak üzere muhtelif başlıkların ele alınması öngörülüyor.