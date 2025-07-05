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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin siyaseti artık karşılıksızdır, her yerden çok pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin siyaseti artık karşılıksızdır, her yerden çok pis kokular geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, “CHP’nin siyaseti artık... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T13:15+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özellikle CHP’ye yönelik eleştirilerinde sert bir dil kullandı.“CHP’nin siyaseti artık karşılıksız hale gelmiştir” diyen Erdoğan, CHP’nin halktan destek görmeyen bir sokak eylemleri siyaseti izlediğini, bunun da millet nezdinde karşılık bulmadığını belirtti.“Yargıyı yıpratarak suçluları aklamaya çalışıyorlar”CHP yönetiminin yargı sürecine müdahale etmeye çalıştığını iddia eden Erdoğan, “Suçlarını örtmek için yargı kurumlarını hedef alıyorlar. Kendilerine bile güvenemedikleri için sokaklarda ses yükseltiyorlar. Bu süreç onlar için ayna olmalı” dedi.“Bekle, sabret…” sözleriyle CHP'ye çağrı yapan Erdoğan, bağımsız yargının kararının beklenmesi gerektiğini vurguladı.“Birinci parti AK Parti’dir”CHP’nin “birinci parti” iddiasına da yanıt veren Erdoğan, yapılan anketler ve kamuoyu yoklamalarının sonucunda hala Türkiye’nin birinci partisinin AK Parti olduğunu söyledi.“Onlar ne kadar anket yapıyorsa, biz de yapıyoruz. Milletin iradesi ortada. Birinci parti biziz” ifadelerini kullanan Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın kararlı adımlarla yoluna devam ettiğini belirtti.“İstanbul’da pis kokular geliyor”İstanbul özelinde de dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan, “İstanbul’un ne halde olduğu ortada. Her yerden çok ciddi pis kokular geliyor. Yolsuzluk sendromu içerisindeler” dedi.Açıklamalarında, CHP'li belediyelere ve İstanbul yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “Biz pisliklere bulaşmadan milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin siyaseti artık karşılıksızdır, her yerden çok pis kokular geliyor

13:15 05.07.2025
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2025
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, “CHP’nin siyaseti artık karşılıksızdır. Her yerden çok pis kokular geliyor. Birinci parti olduklarını iddia etmeleri hayalden ibaret” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özellikle CHP’ye yönelik eleştirilerinde sert bir dil kullandı.
“CHP’nin siyaseti artık karşılıksız hale gelmiştir” diyen Erdoğan, CHP’nin halktan destek görmeyen bir sokak eylemleri siyaseti izlediğini, bunun da millet nezdinde karşılık bulmadığını belirtti.

“Yargıyı yıpratarak suçluları aklamaya çalışıyorlar”

CHP yönetiminin yargı sürecine müdahale etmeye çalıştığını iddia eden Erdoğan, “Suçlarını örtmek için yargı kurumlarını hedef alıyorlar. Kendilerine bile güvenemedikleri için sokaklarda ses yükseltiyorlar. Bu süreç onlar için ayna olmalı” dedi.
Bekle, sabret…” sözleriyle CHP'ye çağrı yapan Erdoğan, bağımsız yargının kararının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

“Birinci parti AK Parti’dir”

CHP’nin “birinci parti” iddiasına da yanıt veren Erdoğan, yapılan anketler ve kamuoyu yoklamalarının sonucunda hala Türkiye’nin birinci partisinin AK Parti olduğunu söyledi.
“Onlar ne kadar anket yapıyorsa, biz de yapıyoruz. Milletin iradesi ortada. Birinci parti biziz” ifadelerini kullanan Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın kararlı adımlarla yoluna devam ettiğini belirtti.

“İstanbul’da pis kokular geliyor”

İstanbul özelinde de dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan, “İstanbul’un ne halde olduğu ortada. Her yerden çok ciddi pis kokular geliyor. Yolsuzluk sendromu içerisindeler” dedi.
Açıklamalarında, CHP'li belediyelere ve İstanbul yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “Biz pisliklere bulaşmadan milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2025
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