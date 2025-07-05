https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/chpli-belediyelere-pes-pese-operasyon-buyukcekmece-belediye-baskanvekili-ahmet-sahin-gozaltina-1097618412.html
CHP'li Belediyelere peş peşe operasyon: Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin gözaltına alındı
CHP'li Belediyelere peş peşe operasyon: Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Tutuklanan Büyükçekmece Belediye başkanı yerine seçilen Başkanvekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T09:51+0300
2025-07-05T09:51+0300
2025-07-05T09:55+0300
ahmet şahin
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
fatih keleş
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığı 2024/228233 soruşturma sayılı dosyasında; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Fatih Keleş' in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddialar hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyamanin-ardindan-antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-de-gozaltina-alindi-1097618063.html
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ahmet şahin, cumhuriyet başsavcılığı, fatih keleş, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ahmet şahin, cumhuriyet başsavcılığı, fatih keleş, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
CHP'li Belediyelere peş peşe operasyon: Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin gözaltına alındı
09:51 05.07.2025 (güncellendi: 09:55 05.07.2025)
Tutuklanan Büyükçekmece Belediye başkanı yerine seçilen Başkanvekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığı 2024/228233 soruşturma sayılı dosyasında; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Fatih Keleş' in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddialar hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.