https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/chpli-belediyelere-pes-pese-operasyon-buyukcekmece-belediye-baskanvekili-ahmet-sahin-gozaltina-1097618412.html

CHP'li Belediyelere peş peşe operasyon: Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin gözaltına alındı

CHP'li Belediyelere peş peşe operasyon: Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye başkanı yerine seçilen Başkanvekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T09:51+0300

2025-07-05T09:51+0300

2025-07-05T09:55+0300

ahmet şahin

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

fatih keleş

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığı 2024/228233 soruşturma sayılı dosyasında; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Fatih Keleş' in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddialar hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyamanin-ardindan-antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-de-gozaltina-alindi-1097618063.html

türki̇ye

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ahmet şahin, cumhuriyet başsavcılığı, fatih keleş, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)