https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-brics-ulkeleri-yeni-bir-kalkinma-yoluna-onculuk-edebilir-1097627874.html

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: BRICS ülkeleri yeni bir kalkınma yoluna öncülük edebilir

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: BRICS ülkeleri yeni bir kalkınma yoluna öncülük edebilir

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BRICS ülkelerinin yeni bir kalkınma yoluna öncülük etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T18:25+0300

2025-07-05T18:25+0300

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dünya

brezilya devlet başkanı

luiz inacio lula da silva

rio de janeiro

brics

kalkınma

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS ülkelerinin sürdürülebilir tarım, yeşil endüstri, dayanıklı altyapı ve biyoekonomi merkezli yeni bir kalkınma yolunun oluşturulmasına öncülük edebileceğini söyledi.Rio de Janeiro'da düzenlenen BRICS İş Forumu'nda konuşan Brezilya lideri, "Ülkelerimiz sürdürülebilir tarım, yeşil sanayi, dayanıklı altyapı ve biyoekonomi odaklı yeni bir kalkınma yoluna öncülük edebilir" dedi.Lula, BRICS'in dünyadaki ekilebilir arazinin yüzde 33'ünü ve tarımsal sanayi üretiminin yüzde 42'sini oluşturduğunu anımstarak, kredi, düşük karbonlu tarım teknolojileri ve bozulmuş arazilerin rehabilitasyonunun BRICS’in dünya için gıda üretme potansiyelini arttırdığına dikkat çekti.BRICS ülkelerinin Açlık ve Yoksulluğa Karşı İttifak'ın kurucuları arasında yer aldığını anımstan Brezilya lideri, ilaçlara erişimin iyileştirilmesi için endüstriyel sağlık kompleksinin güçlendirilmesi çağrısında da bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/disisleri-bakani-fidan-17-brics-liderler-zirvesine-katilacak-1097624949.html

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brezilya devlet başkanı, luiz inacio lula da silva, rio de janeiro, brics, kalkınma