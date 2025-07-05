https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-brics-ulkeleri-yeni-bir-kalkinma-yoluna-onculuk-edebilir-1097627874.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: BRICS ülkeleri yeni bir kalkınma yoluna öncülük edebilir
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: BRICS ülkeleri yeni bir kalkınma yoluna öncülük edebilir
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BRICS ülkelerinin yeni bir kalkınma yoluna öncülük etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T18:25+0300
2025-07-05T18:25+0300
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS ülkelerinin sürdürülebilir tarım, yeşil endüstri, dayanıklı altyapı ve biyoekonomi merkezli yeni bir kalkınma yolunun oluşturulmasına öncülük edebileceğini söyledi.Rio de Janeiro'da düzenlenen BRICS İş Forumu'nda konuşan Brezilya lideri, "Ülkelerimiz sürdürülebilir tarım, yeşil sanayi, dayanıklı altyapı ve biyoekonomi odaklı yeni bir kalkınma yoluna öncülük edebilir" dedi.Lula, BRICS'in dünyadaki ekilebilir arazinin yüzde 33'ünü ve tarımsal sanayi üretiminin yüzde 42'sini oluşturduğunu anımstarak, kredi, düşük karbonlu tarım teknolojileri ve bozulmuş arazilerin rehabilitasyonunun BRICS’in dünya için gıda üretme potansiyelini arttırdığına dikkat çekti.BRICS ülkelerinin Açlık ve Yoksulluğa Karşı İttifak'ın kurucuları arasında yer aldığını anımstan Brezilya lideri, ilaçlara erişimin iyileştirilmesi için endüstriyel sağlık kompleksinin güçlendirilmesi çağrısında da bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/disisleri-bakani-fidan-17-brics-liderler-zirvesine-katilacak-1097624949.html
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brezilya devlet başkanı, luiz inacio lula da silva, rio de janeiro, brics, kalkınma
brezilya devlet başkanı, luiz inacio lula da silva, rio de janeiro, brics, kalkınma
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: BRICS ülkeleri yeni bir kalkınma yoluna öncülük edebilir
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BRICS ülkelerinin yeni bir kalkınma yoluna öncülük etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS ülkelerinin sürdürülebilir tarım, yeşil endüstri, dayanıklı altyapı ve biyoekonomi merkezli yeni bir kalkınma yolunun oluşturulmasına öncülük edebileceğini söyledi.
Rio de Janeiro'da düzenlenen BRICS İş Forumu'nda konuşan Brezilya lideri, "Ülkelerimiz sürdürülebilir tarım, yeşil sanayi, dayanıklı altyapı ve biyoekonomi odaklı yeni bir kalkınma yoluna öncülük edebilir" dedi.
Lula, BRICS'in dünyadaki ekilebilir arazinin yüzde 33'ünü ve tarımsal sanayi üretiminin yüzde 42'sini oluşturduğunu anımstarak, kredi, düşük karbonlu tarım teknolojileri ve bozulmuş arazilerin rehabilitasyonunun BRICS’in dünya için gıda üretme potansiyelini arttırdığına dikkat çekti.
BRICS ülkelerinin Açlık ve Yoksulluğa Karşı İttifak'ın kurucuları arasında yer aldığını anımstan Brezilya lideri, ilaçlara erişimin iyileştirilmesi için endüstriyel sağlık kompleksinin güçlendirilmesi çağrısında da bulundu.