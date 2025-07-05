https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/borsa-istanbulda-haftanin-en-cok-kazandiran-ve-kaybettiren-hisseleri-belli-oldu-1097618702.html

Borsa İstanbul’da haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul’da haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu

Sputnik Türkiye

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı güçlü bir yükselişle tamamladı. Endeks yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı. Haftalık bazda en çok yükselen ve en çok değer... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T10:30+0300

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borsa

borsa i̇stanbul

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tl

türk hava yolları (thy)

borsa i̇stanbul endeksi

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Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yatırımcılara hareketli bir piyasa sundu. BIST 100 endeksi, 19 Mart sonrası ilk kez yeniden 10 bin puan seviyesinin üzerine çıkarak haftayı yüzde 9,26 oranında değer kazancıyla tamamladı.Piyasalarda hem yurtiçi makroekonomik gelişmeler hem de küresel veriler takip edilirken, bankacılık endeksi haftayı yüzde 12,8, holding endeksi yüzde 8,05, sanayi endeksi ise yüzde 7,68 oranında artışla kapattı.Haftanın en çok kazandıran hisseleriBIST 100 endeksine dahil hisseler arasında haftanın en çok değer kazanan şirketleri şu şekilde sıralandı:Haftanın en çok kaybettiren hisseleriYatırımcısına kaybettiren hisseler de belli oldu. Haftalık bazda BIST 100 endeksinde en çok düşen hisseler:En yüksek i̇şlem hacmine sahip hisselerHafta boyunca Borsa İstanbul’da işlem hacmi 649 milyar 452 milyon TL’ye ulaştı. En yüksek işlem gören hisseler:Piyasa değeri en yüksek şirketlerBIST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 9 trilyon 445 milyar TL olarak kaydedildi. En değerli şirketler ise şu şekilde sıralandı:

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borsa, borsa i̇stanbul, tl, türk hava yolları (thy), borsa i̇stanbul endeksi