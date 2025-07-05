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Borsa İstanbul’da haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu
Borsa İstanbul’da haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu
Sputnik Türkiye
BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı güçlü bir yükselişle tamamladı. Endeks yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı. Haftalık bazda en çok yükselen ve en çok değer... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
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Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yatırımcılara hareketli bir piyasa sundu. BIST 100 endeksi, 19 Mart sonrası ilk kez yeniden 10 bin puan seviyesinin üzerine çıkarak haftayı yüzde 9,26 oranında değer kazancıyla tamamladı.Piyasalarda hem yurtiçi makroekonomik gelişmeler hem de küresel veriler takip edilirken, bankacılık endeksi haftayı yüzde 12,8, holding endeksi yüzde 8,05, sanayi endeksi ise yüzde 7,68 oranında artışla kapattı.Haftanın en çok kazandıran hisseleriBIST 100 endeksine dahil hisseler arasında haftanın en çok değer kazanan şirketleri şu şekilde sıralandı:Haftanın en çok kaybettiren hisseleriYatırımcısına kaybettiren hisseler de belli oldu. Haftalık bazda BIST 100 endeksinde en çok düşen hisseler:En yüksek i̇şlem hacmine sahip hisselerHafta boyunca Borsa İstanbul’da işlem hacmi 649 milyar 452 milyon TL’ye ulaştı. En yüksek işlem gören hisseler:Piyasa değeri en yüksek şirketlerBIST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 9 trilyon 445 milyar TL olarak kaydedildi. En değerli şirketler ise şu şekilde sıralandı:
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Borsa İstanbul’da haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu

10:30 05.07.2025
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Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2025
© AA
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BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı güçlü bir yükselişle tamamladı. Endeks yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı. Haftalık bazda en çok yükselen ve en çok değer kaybeden hisseler netleşti.
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yatırımcılara hareketli bir piyasa sundu. BIST 100 endeksi, 19 Mart sonrası ilk kez yeniden 10 bin puan seviyesinin üzerine çıkarak haftayı yüzde 9,26 oranında değer kazancıyla tamamladı.
Piyasalarda hem yurtiçi makroekonomik gelişmeler hem de küresel veriler takip edilirken, bankacılık endeksi haftayı yüzde 12,8, holding endeksi yüzde 8,05, sanayi endeksi ise yüzde 7,68 oranında artışla kapattı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında haftanın en çok değer kazanan şirketleri şu şekilde sıralandı:

Şirket

Hisse Kodu

Haftalık Getiri (%)

Fenerbahçe

FENER

31,09

Oba Makarnacılık

OBAMS

23,82

Mavi Giyim

MAVI

17,85

Haftanın en çok kaybettiren hisseleri

Yatırımcısına kaybettiren hisseler de belli oldu. Haftalık bazda BIST 100 endeksinde en çok düşen hisseler:

Şirket

Hisse Kodu

Haftalık Kayıp (%)

Tureks Turizm

TUREX

-40,85

Balsu Gıda

BALSU

-4,19

Margün Enerji

MAGEN

-2,19

En yüksek i̇şlem hacmine sahip hisseler

Hafta boyunca Borsa İstanbul’da işlem hacmi 649 milyar 452 milyon TL’ye ulaştı. En yüksek işlem gören hisseler:

Şirket

Hisse Kodu

İşlem Hacmi (TL)

Türk Hava Yolları

THYAO

52 milyar 485 milyon

İş Bankası

ISCTR

49 milyar 534 milyon

Akbank

AKBNK

40 milyar 581 milyon

Piyasa değeri en yüksek şirketler

BIST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 9 trilyon 445 milyar TL olarak kaydedildi. En değerli şirketler ise şu şekilde sıralandı:

Şirket

Hisse Kodu

Piyasa Değeri (TL)

ASELSAN

ASELS

689 milyar 472 milyon

Garanti BBVA

GARAN

577 milyar 80 milyon

Koç Holding

KCHOL

410 milyar 54 milyon

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