https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/borsa-istanbulda-haftanin-en-cok-kazandiran-ve-kaybettiren-hisseleri-belli-oldu-1097618702.html
Borsa İstanbul’da haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu
Borsa İstanbul’da haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu
Sputnik Türkiye
BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı güçlü bir yükselişle tamamladı. Endeks yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı. Haftalık bazda en çok yükselen ve en çok değer... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T10:30+0300
2025-07-05T10:30+0300
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borsa
borsa i̇stanbul
ekonomi̇
tl
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borsa i̇stanbul endeksi
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Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yatırımcılara hareketli bir piyasa sundu. BIST 100 endeksi, 19 Mart sonrası ilk kez yeniden 10 bin puan seviyesinin üzerine çıkarak haftayı yüzde 9,26 oranında değer kazancıyla tamamladı.Piyasalarda hem yurtiçi makroekonomik gelişmeler hem de küresel veriler takip edilirken, bankacılık endeksi haftayı yüzde 12,8, holding endeksi yüzde 8,05, sanayi endeksi ise yüzde 7,68 oranında artışla kapattı.Haftanın en çok kazandıran hisseleriBIST 100 endeksine dahil hisseler arasında haftanın en çok değer kazanan şirketleri şu şekilde sıralandı:Haftanın en çok kaybettiren hisseleriYatırımcısına kaybettiren hisseler de belli oldu. Haftalık bazda BIST 100 endeksinde en çok düşen hisseler:En yüksek i̇şlem hacmine sahip hisselerHafta boyunca Borsa İstanbul’da işlem hacmi 649 milyar 452 milyon TL’ye ulaştı. En yüksek işlem gören hisseler:Piyasa değeri en yüksek şirketlerBIST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 9 trilyon 445 milyar TL olarak kaydedildi. En değerli şirketler ise şu şekilde sıralandı:
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borsa, borsa i̇stanbul, tl, türk hava yolları (thy), borsa i̇stanbul endeksi
Borsa İstanbul’da haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu
BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı güçlü bir yükselişle tamamladı. Endeks yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı. Haftalık bazda en çok yükselen ve en çok değer kaybeden hisseler netleşti.
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yatırımcılara hareketli bir piyasa sundu. BIST 100 endeksi, 19 Mart sonrası ilk kez yeniden 10 bin puan seviyesinin üzerine çıkarak haftayı yüzde 9,26 oranında değer kazancıyla tamamladı.
Piyasalarda hem yurtiçi makroekonomik gelişmeler hem de küresel veriler takip edilirken, bankacılık endeksi haftayı yüzde 12,8, holding endeksi yüzde 8,05, sanayi endeksi ise yüzde 7,68 oranında artışla kapattı.
Haftanın en çok kazandıran hisseleri
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında haftanın en çok değer kazanan şirketleri şu şekilde sıralandı:
Şirket
Hisse Kodu
Haftalık Getiri (%)
Fenerbahçe
FENER
31,09
Oba Makarnacılık
OBAMS
23,82
Mavi Giyim
MAVI
17,85
Haftanın en çok kaybettiren hisseleri
Yatırımcısına kaybettiren hisseler de belli oldu. Haftalık bazda BIST 100 endeksinde en çok düşen hisseler:
Şirket
Hisse Kodu
Haftalık Kayıp (%)
Tureks Turizm
TUREX
-40,85
Balsu Gıda
BALSU
-4,19
Margün Enerji
MAGEN
-2,19
En yüksek i̇şlem hacmine sahip hisseler
Hafta boyunca Borsa İstanbul’da işlem hacmi 649 milyar 452 milyon TL’ye ulaştı. En yüksek işlem gören hisseler:
Şirket
Hisse Kodu
İşlem Hacmi (TL)
Türk Hava Yolları
THYAO
52 milyar 485 milyon
İş Bankası
ISCTR
49 milyar 534 milyon
Akbank
AKBNK
40 milyar 581 milyon
Piyasa değeri en yüksek şirketler
BIST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 9 trilyon 445 milyar TL olarak kaydedildi. En değerli şirketler ise şu şekilde sıralandı:
Şirket
Hisse Kodu
Piyasa Değeri (TL)
ASELSAN
ASELS
689 milyar 472 milyon
Garanti BBVA
GARAN
577 milyar 80 milyon
Koç Holding
KCHOL
410 milyar 54 milyon