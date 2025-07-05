https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/bati-basini-iran-fuzeleri-israilde-bes-askeri-tesisi-vurdu-1097625892.html

Batı basını: İran füzeleri İsrail’de beş askeri tesisi vurdu

Batı basını: İran füzeleri İsrail’de beş askeri tesisi vurdu

Sputnik Türkiye

The Telegraph'ın ulaştığı radar verilerine göre İran tarafından 12 günlük savaş sırasında İsrail'e ateşlenen füzelerin 5 askeri tesisi doğrudan vurduğu dile... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T17:21+0300

2025-07-05T17:21+0300

2025-07-05T17:21+0300

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abd

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i̇srail savunma kuvvetleri (idf)

i̇srail ordusu (idf)

the telegraph

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Oregon Eyalet Üniversitesi’nden ABD’li akademisyenlerin The Telegraph ile paylaştığı yeni uydu radar verilerine göre İran tarafından ateşlenen altı füzenin İsrail’in kuzey, güney ve merkez bölgelerinde bulunan beş askeri tesisi doğrudan vurduğu öne sürüldü. Vurulan yerler arasında bir hava üssü, bir istihbarat toplama merkezi ve bir lojistik üssü de bulunduğu aktarıldı.Ancak söz konusu tesislerin vurulduğu saldırıların, İsrail makamları tarafından kamuoyuna açıklanmadığı ve ülke içindeki askeri sansür yasaları nedeniyle medyada yer bulmadığı belirtildi.The Telegraph’ın konuyla ilgili görüşüne başvurduğu İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), füze önleme oranları ya da askeri üslerdeki hasarla ilgili yorum yapmayı reddederken, bir IDF sözcüsünün yalnızca, “Operasyon boyunca tüm ilgili birimlerin işlevsel bütünlüğü korundu" açıklamasında bulunduğu aktarıldı.Askeri tesislerin hedef alındığı bu saldırılar, İran füzelerinin İsrail hava savunma sistemlerini aşarak endüstriyel altyapıya zarar verdiği daha önce bildirilen 36 saldırıya ek olarak değerlendiriliyor.The Telegraph’ın radar verileri ve analizlerine göre, İran tarafından fırlatılan füzelerin büyük bölümünün İsrail tarafından engellendiği ancak 12 gün süren son çatışmanın ilk sekiz gününde füze savunma sistemlerini delip hedeflerine ulaşan füze oranının giderek artış gösterdiği kaydedildi.İsrail'in tanınmış gazetecilerinden Raviv Drucker yaptığı açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) ait birçok üs ve stratejik nokta vuruldu ancak bunların çoğu hala haberleştirilmedi. İnsanlar, İran’ın ne kadar isabetli vurduğunu ve ne kadar geniş çaplı zarar verdiğini tam anlamıyor” cümlesini kaydetmişti.Öte yandan, Oregon Eyalet Üniversitesi’nden Corey Scher liderliğindeki araştırma ekibi, hem İsrail hem de İran’da meydana gelen füze hasarlarını içeren daha kapsamlı bir analiz üzerinde çalıştıklarını ve bu verilerin yaklaşık iki hafta içinde yayımlanacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/pulitzer-odullu-gazeteci-hersh-radyasyonun-yoklugu-iranin-saldiridan-once-uranyumu-tahliye-ettigini-1097624484.html

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abd, i̇srail, i̇ran, ortadoğu, batı, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf), the telegraph