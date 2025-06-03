https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kocaelide-dilencinin-cebinden-20-bin-575-lira-cikti-1096772876.html
Kocaeli'de dilencinin cebinden 20 bin 575 lira çıktı
Kocaeli'de dilencinin cebinden 20 bin 575 lira çıktı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde yakalanan bir dilencinin üzerinden 20 bin 575 lira nakit para çıktı. Dilencilik yaptığı... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T20:31+0300
2025-06-03T20:31+0300
2025-06-03T20:32+0300
türki̇ye
kocaeli
dilenci
zabıta
belediye
belediye başkanı
belediye meclisi
belediye başkanlığı
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Gebze'de zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden 20 bin 575 lira çıktı.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde bir kişi şüpheli hareketler üzerine durduruldu. Yapılan aramada kişinin üzerinden büyük miktarda nakit ele geçirilmesi yetkilileri şaşırttı. Dilencilik yaptığı belirlenen şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, üzerinde bulunan 20 bin 575 lira da mülkiyetine geçirilmek üzere resmi olarak el konuldu.Gebze Belediyesi, olayın ardından yaptığı açıklamada, halkı dilenci görünümlü kişilere karşı dikkatli olmaya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/uc-dilencinin-5-saatlik-mesaisi-24-bin-liradan-fazla-para-topladilar-1096343720.html
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kocaeli, dilenci, zabıta, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı
kocaeli, dilenci, zabıta, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı
Kocaeli'de dilencinin cebinden 20 bin 575 lira çıktı
20:31 03.06.2025 (güncellendi: 20:32 03.06.2025)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde yakalanan bir dilencinin üzerinden 20 bin 575 lira nakit para çıktı. Dilencilik yaptığı tespit edilen kişi hakkında idari işlem uygulanırken, toplanan paraya da el konuldu. Gebze Belediyesi, halkı bu tür kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Gebze'de zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden 20 bin 575 lira çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde bir kişi şüpheli hareketler üzerine durduruldu. Yapılan aramada kişinin üzerinden büyük miktarda nakit ele geçirilmesi yetkilileri şaşırttı. Dilencilik yaptığı belirlenen şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, üzerinde bulunan 20 bin 575 lira da mülkiyetine geçirilmek üzere resmi olarak el konuldu.
Gebze Belediyesi, olayın ardından yaptığı açıklamada, halkı dilenci görünümlü kişilere karşı dikkatli olmaya çağırdı.