https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kocaelide-dilencinin-cebinden-20-bin-575-lira-cikti-1096772876.html

Kocaeli'de dilencinin cebinden 20 bin 575 lira çıktı

Kocaeli'de dilencinin cebinden 20 bin 575 lira çıktı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde yakalanan bir dilencinin üzerinden 20 bin 575 lira nakit para çıktı. Dilencilik yaptığı... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

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dilenci

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Gebze'de zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden 20 bin 575 lira çıktı.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde bir kişi şüpheli hareketler üzerine durduruldu. Yapılan aramada kişinin üzerinden büyük miktarda nakit ele geçirilmesi yetkilileri şaşırttı. Dilencilik yaptığı belirlenen şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, üzerinde bulunan 20 bin 575 lira da mülkiyetine geçirilmek üzere resmi olarak el konuldu.Gebze Belediyesi, olayın ardından yaptığı açıklamada, halkı dilenci görünümlü kişilere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

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kocaeli, dilenci, zabıta, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı