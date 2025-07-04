https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/yeni-ev-alacaklari-da-ilgilendiriyor-tapu-harci-artiyor-1097591885.html

Yeni ev alacakları da ilgilendiriyor: Tapu harcı artıyor

Yeni ev alacakları da ilgilendiriyor: Tapu harcı artıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul’da emlak rayiç bedelleri yeniden hesaplandı. Bazı bölgelerde metrekare fiyatları 10 katına çıktı. Bu artış, hem emlak vergisi hem de tapu harçlarını... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T09:08+0300

2025-07-04T09:08+0300

2025-07-04T09:08+0300

ekonomi̇

tapu

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

emlak

emlak vergisi

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İstanbul genelinde rayiç bedeller yeniden belirlendi. Açıklanan yeni fiyatlar bazı cadde ve sokaklarda 10 kata varan artışlar içeriyor. NTV'nin haberine göre bu durum, emlak vergisi ve tapu harçları başta olmak üzere birçok maliyeti doğrudan artıracak.Tapu harçlarına da yansıyacakSadece emlak sahiplerini değil, ev almak isteyenleri de yakından ilgilendiren bu değişiklikle birlikte tapu harcı yükü de artıyor. Mevzuata göre alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınan yüzde 2’lik tapu harcı, artan rayiç bedellerle birlikte binlerce TL ek yük anlamına geliyor.Rayiç bedel nedir?Rayiç bedel, bir malın (özellikle gayrimenkulün) piyasadaki ortalama satış değerini ifade eder. Belediyeler tarafından belirlenen bu değer, vergi ve harç hesaplamalarında temel alınır.

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Sputnik Türkiye

tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, emlak, emlak vergisi