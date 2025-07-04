https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/valilik-duyurdu-saat-1500te-60-saniye-boyunca-sirenler-calacak-1097593047.html

Valilik duyurdu: Saat 15.00'te 60 saniye boyunca sirenler çalacak

Valilik duyurdu: Saat 15.00'te 60 saniye boyunca sirenler çalacak

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de bugün kent genelinde ikaz ve alarm sistemi testi yapılacak. Valilik, 60 saniye boyunca sürecek test sırasında, vatandaşların yüksek siren sesi... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T09:46+0300

2025-07-04T09:46+0300

2025-07-04T09:46+0300

türki̇ye

kocaeli

tatbikat

aselsan

siren

valilik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097593103_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_477009dfd30b86b897bb13ac97751d8b.jpg

Kocaeli Valiliği bugün saat 15'te sirenlerin 60 saniye boyunca çalacağını duyurdu ve halkın panik yapmaması konusunda uyardı.Kocaeli'de neden siren çalacak?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ASELSAN işbirliği ile hayata geçirilen İkaz ve Alarm Sitemi Kurulum Projesi yurt genelinde devam ediyor.Proje, düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı önceden ikaz ve alarm sistemi kurulmasını öngörüyor.Proje kapsamında çeşitli kentlerde zaman zaman testler gerçekleşiyor.Kocaeli'nde saat 15:00'te dikkatO testlerden biri bugün Kocaeli'de gerçekleşecek. İl genelinde saat 15.00'te ikaz alarmları çalacak.'Panik yapmayın'Test esnasında, "Dikkat dikkat, ilimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız." anonsuyla birlikte sirenler çalacak.Konuya ilişkin Kocaeli Valiliği'nin sitesinden bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "Yüksek sesle yapılacak ikaz ve alarm sisteminin testi sırasında kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayınları sebebiyle endişeye kapılmamaları önemle rica olunur." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/yeni-arastirma-ortaya-cikardi-istanbuldaki-son-deprem-marmarada-beklenenlebaglantilimi-1096181964.html

türki̇ye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli, tatbikat, aselsan, siren, valilik