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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Yeni araştırma ortaya çıkardı: İstanbul'daki son deprem Marmara'da beklenenle bağlantılı mı?
Yeni araştırma ortaya çıkardı: İstanbul'daki son deprem Marmara'da beklenenle bağlantılı mı?
Sputnik Türkiye
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T14:16+0300
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23 Nisan 2025 tarihinde, saat 12:49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Marmara Denizi olarak açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,3 olarak belirtti.🧭 Uzman görüşü: Büyük depremle doğrudan bağlantı yokİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, depremin Marmara Denizi'ndeki fay zonlarında daha önce kırılmamış bir parçayı etkilediğini belirtti. Taymaz, "Bu deprem, 10 kilometre derinlikte kırarak, yüzeye ulaştı. Ana yüzeydeki kırık deniz tabanına ulaşmadı. Derinlerde yaklaşık 90 santimetrelik bir yer değiştirmeye sebep oldu." dedi. 🌐 Zemin yapısı ve sarsıntının etkisiDepremin etkisinin özellikle İstanbul'un zayıf zeminlerinde hissedildiğine dikkat çeken Taymaz, bu durumun birçok yerde çürük zeminler olduğunu ve buna uygun üst yapıların bulunmadığını gösterdiğini vurguladı. "Böylesine küçük bir depremde bu kadar büyük bir sarsıntının hissedilmesi, yapı stokumuzun ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.🚨 Uyarı: Bu deprem bir tatbikat niteliğindeProf. Dr. Taymaz, depremin bir yönüyle uyarıcı bir işlev gördüğünü belirterek, "Hem AFAD hem de merkezi ve yerel yöneticiler açısından bize adeta bir tatbikat veya prova imkanı sundu. Bu tür depremler, büyük depremlere hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatıyor." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/yeni-hava-dengesi-kuruluyor-notr-faz-turkiyeyi-nasil-etkileyecek-1096181295.html
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marmara depremi, marmara denizi, i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), i̇stanbul, marmara bölgesi, afad, ana, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

Yeni araştırma ortaya çıkardı: İstanbul'daki son deprem Marmara'da beklenenle bağlantılı mı?

14:16 13.05.2025
© Fotoğraf : AFADMarmara deprem
Marmara deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© Fotoğraf : AFAD
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen sarsıntı ile artçılarının Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremle doğrudan bağlantılı olmadığını açıkladı.
23 Nisan 2025 tarihinde, saat 12:49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Marmara Denizi olarak açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,3 olarak belirtti.

🧭 Uzman görüşü: Büyük depremle doğrudan bağlantı yok

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, depremin Marmara Denizi'ndeki fay zonlarında daha önce kırılmamış bir parçayı etkilediğini belirtti. Taymaz, "Bu deprem, 10 kilometre derinlikte kırarak, yüzeye ulaştı. Ana yüzeydeki kırık deniz tabanına ulaşmadı. Derinlerde yaklaşık 90 santimetrelik bir yer değiştirmeye sebep oldu." dedi.

🌐 Zemin yapısı ve sarsıntının etkisi

Depremin etkisinin özellikle İstanbul'un zayıf zeminlerinde hissedildiğine dikkat çeken Taymaz, bu durumun birçok yerde çürük zeminler olduğunu ve buna uygun üst yapıların bulunmadığını gösterdiğini vurguladı. "Böylesine küçük bir depremde bu kadar büyük bir sarsıntının hissedilmesi, yapı stokumuzun ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

🚨 Uyarı: Bu deprem bir tatbikat niteliğinde

Prof. Dr. Taymaz, depremin bir yönüyle uyarıcı bir işlev gördüğünü belirterek, "Hem AFAD hem de merkezi ve yerel yöneticiler açısından bize adeta bir tatbikat veya prova imkanı sundu. Bu tür depremler, büyük depremlere hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatıyor." dedi.
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