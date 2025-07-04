https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/turkiyede-siyasi-partilerin-uye-sayilari-guncellendi--en-fazla-uyeye-sahip-parti-belli-oldu-1097612989.html

Türkiye'de siyasi partilerin üye sayıları güncellendi: En fazla üyeye sahip parti belli oldu

Türkiye'de siyasi partilerin üye sayıları güncellendi: En fazla üyeye sahip parti belli oldu

Sputnik Türkiye

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını yayımladı. AK Parti, 10 milyon 878 bin 733 üyeyle ilk sırada yer alırken, CHP 1... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T18:53+0300

2025-07-04T18:53+0300

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'deki siyasi partilerin güncel üye sayılarını internet sitesinde yayımladı.Her yıl ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında güncellenerek kamuoyuyla paylaşılan verilere göre, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 10 milyon 878 bin 733 üyeyle Türkiye’de en fazla üyeye sahip siyasi parti oldu. AK Parti’yi, 1 milyon 903 bin 432 üyeyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip etti. Meclis'te grubu bulunan diğer partilerden Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 497 bin 428, İYİ Parti’nin 392 bin 803, DEM Parti’nin ise 15 bin 912 üyesi olduğu açıklandı. Saadet Partisi ise 246 bin 842 üyeyle listede yer aldı.Yeniden Refah Partisi, 650 bin 73 üyeyle dikkat çekerken, Demokrat Parti 315 bin 786, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 129 bin 112, Büyük Birlik Partisi (BBP) ise 111 bin 34 üye olarak açıklandı.Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası devam eden HDP’nin üye sayısı ise 13 bin 970 olarak kayıtlara geçti.Diğer bazı siyasi partiler ise Zafer Partisi 72 bin 423, Gelecek Partisi 62 bin 243, Memleket Partisi 50 bin 140, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 36 bin 44, Anahtar Parti 42 bin 851, Anavatan Partisi 22 bin 895, Demokratik Sol Parti (DSP) 23 bin 10, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 15 bin 374, Bağımsız Türkiye Partisi 13 bin 908, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ise 6 bin 882 olarak sıralandı.

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