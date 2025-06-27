https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/deva-partisinde-cifte-istifa-evrim-rizvanoglu-ve-cem-avsar-partiden-ayrildi-1097407663.html
DEVA Partisi'nde çifte istifa: Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar partiden ayrıldı
DEVA Partisi'nde çifte istifa: Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar partiden ayrıldı
Sputnik Türkiye
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T21:56+0300
2025-06-27T21:56+0300
2025-06-27T21:56+0300
poli̇ti̇ka
demokrasi ve atılım partisi (deva)
deva partisi
ali babacan
istifa
siyaset
siyaset meydanı
siyaset gündemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074364182_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f14d217c856125bd144806a5403a809f.jpg
DEVA Partisi milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.Sosyal medya hesabından İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, "Siyaset hayatıma adım attığım ve kurucusu olduğum DEVA Partisi'nden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Mart 2020 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/tbmmnin-calisma-suresi-uzatildi-1097375162.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074364182_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_3368aee1abb958eb5367716192549dbb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
demokrasi ve atılım partisi (deva), deva partisi, ali babacan, istifa, siyaset, siyaset meydanı, siyaset gündemi
demokrasi ve atılım partisi (deva), deva partisi, ali babacan, istifa, siyaset, siyaset meydanı, siyaset gündemi
DEVA Partisi'nde çifte istifa: Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar partiden ayrıldı
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
DEVA Partisi milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Sosyal medya hesabından İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, "Siyaset hayatıma adım attığım ve kurucusu olduğum DEVA Partisi'nden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.
Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Mart 2020 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadesini kullandı.