https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/deva-partisinde-cifte-istifa-evrim-rizvanoglu-ve-cem-avsar-partiden-ayrildi-1097407663.html

DEVA Partisi'nde çifte istifa: Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar partiden ayrıldı

DEVA Partisi'nde çifte istifa: Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar partiden ayrıldı

Sputnik Türkiye

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T21:56+0300

2025-06-27T21:56+0300

2025-06-27T21:56+0300

poli̇ti̇ka

demokrasi ve atılım partisi (deva)

deva partisi

ali babacan

istifa

siyaset

siyaset meydanı

siyaset gündemi

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DEVA Partisi milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.Sosyal medya hesabından İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, "Siyaset hayatıma adım attığım ve kurucusu olduğum DEVA Partisi'nden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Mart 2020 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye

demokrasi ve atılım partisi (deva), deva partisi, ali babacan, istifa, siyaset, siyaset meydanı, siyaset gündemi