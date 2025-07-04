Türk sporcular tarih yazdı: Dünya Grand Prix’sinde çifte altın madalya Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu’ndan geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: '100. gün mitingine katılmama talimatını ben verdim'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İklim Kanunu’na muhalefet neden tepkili?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Emekliye sadaka verir gibi maaş ödeniyor'
11:06
68 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
"İklim Kanunu" Meclis'te kabul edildi
12:14
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Küresel yapay zeka rekabeti
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Orman yangınlarının önüne nasıl geçilir?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna’yı Avrupa’nın kucağına bıraktılar, faturayı da Almanya’ya ödetecekler’
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
ÖZEL HABER
‘Netanyahu öz evlat, Zelenskiy üvey evlat oldu’
17:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tophane yangınından savaş meydanlarına: Bir deyimin doğuşu
18:11
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ümit Özdağ: ‘Teşkilatımı önce sözlü, sonra yazılı olarak mitinge katılmamaları konusunda uyardım’
18:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hasan Türkyılmaz: 'Yangın söndürmede insan gücü açığı var'
19:23
28 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve dünyada lüks otellerin karşılaştırması
19:53
4 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eurofighter’a alternatif Rus ve Çin uçakları neler?
20:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın: 'CHP’ye karşı bir tasarım var, bu dava yok hükmündedir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mustafa Balbay: 'Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2024 seçimlerinden başarısızlık bekliyordu'
09:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Emekli maaşına zam düzenlemesi
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ANKARA FARKI
Orman yangınlarının önüne nasıl geçilir?
15:01
56 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
9 Eylül 1999 ve 1 Mayıs 2008 arası işe girenlerin hakları neler?
15:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞAN SANATÇI
Beyaz Saray’ı nasıl eleştirmişti?
17:48
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
EDEBİYATIN GÜÇLÜ KADINI
Hangi şairler ona hayrandı?
18:10
5 dk
ÖZEL HABER
Schengen çıkmazında umut ışığı: Pasaportsuz ve vizesiz yol haritası
18:18
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta başarısızlık bekliyordu'
18:36
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye obezitede Avrupa birincisi: Sağlıklı yaşam uzak mı?
18:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/turk-sporcular-tarih-yazdi-dunya-grand-prixsinde-cifte-altin-madalya-hatice-guclu-ve-sevda-kilinc-1097608609.html
Türk sporcular tarih yazdı: Dünya Grand Prix’sinde çifte altın madalya Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu’ndan geldi
Türk sporcular tarih yazdı: Dünya Grand Prix’sinde çifte altın madalya Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu’ndan geldi
Sputnik Türkiye
Dünya Para Atletizm Grand Prix’sinin Çekya ayağında yarışan milli sporcular Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu, 1500 metrede elde ettikleri derecelerle... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T16:33+0300
2025-07-04T16:34+0300
madalya
spor
paralimpik oyunları
paralimpik oyunları
paralimpik
paralimpik oyunları
paralimpik olimpiyatları
uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097608730_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_34589c75db0e8c4bd7e63dd0c9d19300.jpg
Milli para atletizm sporcuları, Dünya Para Atletizm Grand Prix’si kapsamında Çekya’nın Olomouc kentinde düzenlenen sezonun 9. ve son ayağında Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Yarışmalarda Türkiye adına piste çıkan Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu, kadınlar 1500 metre koşularında altın madalya kazanarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı.Hatice Güçlü T13 kategorisinde şampiyon olduTürkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hatice Güçlü, kadınlar T13 kategorisi 1500 metre finalinde 4 dakika 55 saniye 62 saliselik derecesiyle birinci oldu. Hatice’nin bu performansı sezonun en iyi derecelerinden biri olarak dikkat çekti.Sevda Kılınç Çırakoğlu da T12’de altına ulaştıBir diğer milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu, kadınlar T12 kategorisi 1500 metre finalinde 4 dakika 56 saniye 77 saliselik koşusuyla yarışmayı lider tamamladı. Sevda da elde ettiği bu sonuçla Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı.Türkiye’nin paralimpik hedeflerine büyük katkıBu başarılar, Türkiye’nin 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi yol haritasında önemli bir moral oldu. Milli para atletler, hem uluslararası arenadaki sıralamaları hem de kota puanları açısından önemli bir adım attı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri, sporcuların performansından memnun olduklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/akom-uyardi-istanbullular-dikkat-yarindan-itibaren-kavurucu-sicaklar-geliyor--1097605920.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097608730_155:0:1115:720_1920x0_80_0_0_f5b0c0d925a0b31f9769398b89385c09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
madalya, paralimpik oyunları, paralimpik oyunları, paralimpik, paralimpik oyunları, paralimpik olimpiyatları, uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
madalya, paralimpik oyunları, paralimpik oyunları, paralimpik, paralimpik oyunları, paralimpik olimpiyatları, uluslararası paralimpik komitesi (ipc)

Türk sporcular tarih yazdı: Dünya Grand Prix’sinde çifte altın madalya Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu’ndan geldi

16:33 04.07.2025 (güncellendi: 16:34 04.07.2025)
© AAHatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu
Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AA
Abone ol
Dünya Para Atletizm Grand Prix’sinin Çekya ayağında yarışan milli sporcular Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu, 1500 metrede elde ettikleri derecelerle altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.
Milli para atletizm sporcuları, Dünya Para Atletizm Grand Prix’si kapsamında Çekya’nın Olomouc kentinde düzenlenen sezonun 9. ve son ayağında Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Yarışmalarda Türkiye adına piste çıkan Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu, kadınlar 1500 metre koşularında altın madalya kazanarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Hatice Güçlü T13 kategorisinde şampiyon oldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hatice Güçlü, kadınlar T13 kategorisi 1500 metre finalinde 4 dakika 55 saniye 62 saliselik derecesiyle birinci oldu. Hatice’nin bu performansı sezonun en iyi derecelerinden biri olarak dikkat çekti.

Sevda Kılınç Çırakoğlu da T12’de altına ulaştı

Bir diğer milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu, kadınlar T12 kategorisi 1500 metre finalinde 4 dakika 56 saniye 77 saliselik koşusuyla yarışmayı lider tamamladı. Sevda da elde ettiği bu sonuçla Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı.

Türkiye’nin paralimpik hedeflerine büyük katkı

Bu başarılar, Türkiye’nin 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi yol haritasında önemli bir moral oldu. Milli para atletler, hem uluslararası arenadaki sıralamaları hem de kota puanları açısından önemli bir adım attı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri, sporcuların performansından memnun olduklarını belirtti.
İstanbul sakinleri, İstanbul Boğazı'nda denize girerek serinlemeye çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
TÜRKİYE
AKOM uyardı: İstanbullular dikkat, yarından itibaren kavurucu sıcaklar geliyor
16:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала