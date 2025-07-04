https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/turk-sporcular-tarih-yazdi-dunya-grand-prixsinde-cifte-altin-madalya-hatice-guclu-ve-sevda-kilinc-1097608609.html
Türk sporcular tarih yazdı: Dünya Grand Prix’sinde çifte altın madalya Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu’ndan geldi
Türk sporcular tarih yazdı: Dünya Grand Prix’sinde çifte altın madalya Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu’ndan geldi
Sputnik Türkiye
Dünya Para Atletizm Grand Prix’sinin Çekya ayağında yarışan milli sporcular Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu, 1500 metrede elde ettikleri derecelerle... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T16:33+0300
2025-07-04T16:33+0300
2025-07-04T16:34+0300
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Milli para atletizm sporcuları, Dünya Para Atletizm Grand Prix’si kapsamında Çekya’nın Olomouc kentinde düzenlenen sezonun 9. ve son ayağında Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Yarışmalarda Türkiye adına piste çıkan Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu, kadınlar 1500 metre koşularında altın madalya kazanarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı.Hatice Güçlü T13 kategorisinde şampiyon olduTürkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hatice Güçlü, kadınlar T13 kategorisi 1500 metre finalinde 4 dakika 55 saniye 62 saliselik derecesiyle birinci oldu. Hatice’nin bu performansı sezonun en iyi derecelerinden biri olarak dikkat çekti.Sevda Kılınç Çırakoğlu da T12’de altına ulaştıBir diğer milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu, kadınlar T12 kategorisi 1500 metre finalinde 4 dakika 56 saniye 77 saliselik koşusuyla yarışmayı lider tamamladı. Sevda da elde ettiği bu sonuçla Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı.Türkiye’nin paralimpik hedeflerine büyük katkıBu başarılar, Türkiye’nin 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi yol haritasında önemli bir moral oldu. Milli para atletler, hem uluslararası arenadaki sıralamaları hem de kota puanları açısından önemli bir adım attı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri, sporcuların performansından memnun olduklarını belirtti.
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madalya, paralimpik oyunları, paralimpik oyunları, paralimpik, paralimpik oyunları, paralimpik olimpiyatları, uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
madalya, paralimpik oyunları, paralimpik oyunları, paralimpik, paralimpik oyunları, paralimpik olimpiyatları, uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
Türk sporcular tarih yazdı: Dünya Grand Prix’sinde çifte altın madalya Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu’ndan geldi
16:33 04.07.2025 (güncellendi: 16:34 04.07.2025)
Dünya Para Atletizm Grand Prix’sinin Çekya ayağında yarışan milli sporcular Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu, 1500 metrede elde ettikleri derecelerle altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.
Milli para atletizm sporcuları, Dünya Para Atletizm Grand Prix’si kapsamında Çekya’nın Olomouc kentinde düzenlenen sezonun 9. ve son ayağında Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Yarışmalarda Türkiye adına piste çıkan Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu, kadınlar 1500 metre koşularında altın madalya kazanarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı.
Hatice Güçlü T13 kategorisinde şampiyon oldu
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hatice Güçlü, kadınlar T13 kategorisi 1500 metre finalinde 4 dakika 55 saniye 62 saliselik derecesiyle birinci oldu. Hatice’nin bu performansı sezonun en iyi derecelerinden biri olarak dikkat çekti.
Sevda Kılınç Çırakoğlu da T12’de altına ulaştı
Bir diğer milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu, kadınlar T12 kategorisi 1500 metre finalinde 4 dakika 56 saniye 77 saliselik koşusuyla yarışmayı lider tamamladı. Sevda da elde ettiği bu sonuçla Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı.
Türkiye’nin paralimpik hedeflerine büyük katkı
Bu başarılar, Türkiye’nin 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi yol haritasında önemli bir moral oldu. Milli para atletler, hem uluslararası arenadaki sıralamaları hem de kota puanları açısından önemli bir adım attı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri, sporcuların performansından memnun olduklarını belirtti.