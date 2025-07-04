https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/turk-sporcular-tarih-yazdi-dunya-grand-prixsinde-cifte-altin-madalya-hatice-guclu-ve-sevda-kilinc-1097608609.html

Türk sporcular tarih yazdı: Dünya Grand Prix’sinde çifte altın madalya Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu’ndan geldi

Türk sporcular tarih yazdı: Dünya Grand Prix’sinde çifte altın madalya Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu’ndan geldi

Sputnik Türkiye

Dünya Para Atletizm Grand Prix’sinin Çekya ayağında yarışan milli sporcular Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu, 1500 metrede elde ettikleri derecelerle... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T16:33+0300

2025-07-04T16:33+0300

2025-07-04T16:34+0300

madalya

spor

paralimpik oyunları

paralimpik oyunları

paralimpik

paralimpik oyunları

paralimpik olimpiyatları

uluslararası paralimpik komitesi (ipc)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097608730_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_34589c75db0e8c4bd7e63dd0c9d19300.jpg

Milli para atletizm sporcuları, Dünya Para Atletizm Grand Prix’si kapsamında Çekya’nın Olomouc kentinde düzenlenen sezonun 9. ve son ayağında Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Yarışmalarda Türkiye adına piste çıkan Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu, kadınlar 1500 metre koşularında altın madalya kazanarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı.Hatice Güçlü T13 kategorisinde şampiyon olduTürkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hatice Güçlü, kadınlar T13 kategorisi 1500 metre finalinde 4 dakika 55 saniye 62 saliselik derecesiyle birinci oldu. Hatice’nin bu performansı sezonun en iyi derecelerinden biri olarak dikkat çekti.Sevda Kılınç Çırakoğlu da T12’de altına ulaştıBir diğer milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu, kadınlar T12 kategorisi 1500 metre finalinde 4 dakika 56 saniye 77 saliselik koşusuyla yarışmayı lider tamamladı. Sevda da elde ettiği bu sonuçla Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı.Türkiye’nin paralimpik hedeflerine büyük katkıBu başarılar, Türkiye’nin 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi yol haritasında önemli bir moral oldu. Milli para atletler, hem uluslararası arenadaki sıralamaları hem de kota puanları açısından önemli bir adım attı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri, sporcuların performansından memnun olduklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/akom-uyardi-istanbullular-dikkat-yarindan-itibaren-kavurucu-sicaklar-geliyor--1097605920.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

madalya, paralimpik oyunları, paralimpik oyunları, paralimpik, paralimpik oyunları, paralimpik olimpiyatları, uluslararası paralimpik komitesi (ipc)