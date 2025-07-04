https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/akom-uyardi-istanbullular-dikkat-yarindan-itibaren-kavurucu-sicaklar-geliyor--1097605920.html
AKOM uyardı: İstanbullular dikkat, yarından itibaren kavurucu sıcaklar geliyor
AKOM uyardı: İstanbullular dikkat, yarından itibaren kavurucu sıcaklar geliyor
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AKOM, 5-9 Temmuz tarihleri arasında sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T16:02+0300
2025-07-04T16:02+0300
2025-07-04T16:02+0300
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i̇stanbul
akom
sıcak hava
sıcak çarpması
hava sıcaklığı
sıcak hava dalgası
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AKOM, yarından itibaren 9 Temmuz'a kadar İstanbul'un sıcak hava dalgası etkisi altına gireceğini belirterek, '11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk, hamile, ve kronik hastalıkları olan kişilerin doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir' uyarısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kenti 5-9 Temmuz tarihleri arasında etkilemesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.Rüzgar gidiyor sıcaklıklar artıyorAKOM'dan yapılan açıklamada, geçen haftayı poyraz rüzgarının da etkisiyle mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da, yarın itibarıyla sıcaklıkların yeniden artacağı kaydedildi.Nem oranındaki yükseliş nedeniyle özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine işaret edilen açıklamada, "5-9 Temmuz tarihleri arasına güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir." uyarısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/6-il-icin-firtina-alarmi-meteoroloji-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-yapti-1097604231.html
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i̇stanbul, akom, sıcak hava, sıcak çarpması, hava sıcaklığı, sıcak hava dalgası
i̇stanbul, akom, sıcak hava, sıcak çarpması, hava sıcaklığı, sıcak hava dalgası
AKOM uyardı: İstanbullular dikkat, yarından itibaren kavurucu sıcaklar geliyor
AKOM, 5-9 Temmuz tarihleri arasında sıcak hava dalgası uyarısında bulundu.
AKOM, yarından itibaren 9 Temmuz'a kadar İstanbul'un sıcak hava dalgası etkisi altına gireceğini belirterek, '11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk, hamile, ve kronik hastalıkları olan kişilerin doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir' uyarısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kenti 5-9 Temmuz tarihleri arasında etkilemesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.
Rüzgar gidiyor sıcaklıklar artıyor
AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen haftayı poyraz rüzgarının da etkisiyle mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da, yarın itibarıyla sıcaklıkların yeniden artacağı kaydedildi.
Nem oranındaki yükseliş nedeniyle özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine işaret edilen açıklamada, "5-9 Temmuz tarihleri arasına güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir." uyarısı yapıldı.