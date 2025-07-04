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Trump: Ukrayna ihtilafına ilişkin çözüm sürecinde ilerleme yok
Trump: Ukrayna ihtilafına ilişkin çözüm sürecinde ilerleme yok
Sputnik Türkiye
Trump, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin durumundan memnun olmadığını belirterek, herhangi bir ilerleme olmadığını kaydetti. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki çözüm sürecine ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirerek ilerleme kaydedilemediğini ifade etti.Trump, "Oldukça uzun bir görüşme oldu. İran da dahil olmak üzere pek çok şey hakkında konuştuk ve bildiğiniz gibi Ukrayna ile olan savaştan da bahsettik, bundan memnun değilim. Hayır, bugün onunla herhangi bir ilerleme kaydedemedim" dedi.ABD lideri, gazetecilerin Ukrayna'ya silah sevkiyatıyla ilgili sorusu üzerine “Silah veriyoruz, çok fazla silah verdik, ama silah vermeye devam ediyoruz ve onlarla birlikte çalışıyoruz, onlara yardım etmeye çalışıyoruz, ama biliyorsunuz, Biden ülkemizi mahvetti" ifadelerini kullandı.Daha önce Politico gazetesi, ABD silah stoklarının tükenmesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, NBC'ye yaptığı açıklamada sevkiyatların askıya alındığını doğrulayarak bu kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/putin-trump-gorusmesi-sona-erdi-1097580921.html
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donald trump, vladimir putin, abd, rusya, ukrayna, çözüm süreci, silah sevkiyatı, nbc, beyaz saray, i̇ran
donald trump, vladimir putin, abd, rusya, ukrayna, çözüm süreci, silah sevkiyatı, nbc, beyaz saray, i̇ran

Trump: Ukrayna ihtilafına ilişkin çözüm sürecinde ilerleme yok

01:04 04.07.2025
© AP Photo / PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Pool
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Trump, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin durumundan memnun olmadığını belirterek, herhangi bir ilerleme olmadığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki çözüm sürecine ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirerek ilerleme kaydedilemediğini ifade etti.
Trump, "Oldukça uzun bir görüşme oldu. İran da dahil olmak üzere pek çok şey hakkında konuştuk ve bildiğiniz gibi Ukrayna ile olan savaştan da bahsettik, bundan memnun değilim. Hayır, bugün onunla herhangi bir ilerleme kaydedemedim" dedi.
ABD lideri, gazetecilerin Ukrayna'ya silah sevkiyatıyla ilgili sorusu üzerine “Silah veriyoruz, çok fazla silah verdik, ama silah vermeye devam ediyoruz ve onlarla birlikte çalışıyoruz, onlara yardım etmeye çalışıyoruz, ama biliyorsunuz, Biden ülkemizi mahvetti" ifadelerini kullandı.
Daha önce Politico gazetesi, ABD silah stoklarının tükenmesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, NBC'ye yaptığı açıklamada sevkiyatların askıya alındığını doğrulayarak bu kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtmişti.
Donald Trump-Vladimir Putin telefonda - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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