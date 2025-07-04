https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/trump-cesitli-ulkelere-abd-ile-ticaret-yapmak-icin-ne-kadar-odeyeceklerini-belirten-mektuplar-1097586719.html

Trump: Çeşitli ülkelere ABD ile ticaret yapmak için ne kadar ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceğiz

Trump: Çeşitli ülkelere ABD ile ticaret yapmak için ne kadar ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceğiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, muhtemelen yarından itibaren çeşitli ülkelere ne kadar tarife ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceklerini bildirdi. 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T02:11+0300

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dünya

abd

donald trump

tarife

gümrük bölgesi

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ABD Başkanı Donald Trump, 'ülkelere mektup gönderip ödeyecekleri tarife oranını söylemek' olduğunu vurgulayan Trump, "Bu çok daha kolay. Bildiğiniz gibi 170'den fazla ülke var ve kaç tane anlaşma yapabilirsiniz ki? İyi anlaşmalar da yapabilirsiniz ama bunlar çok daha karmaşık. Belki günde 10 tane olmak üzere, çeşitli ülkelere ABD ile ticaret yapmak için ne kadar ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceğiz" dedi.'Rekor büyüme kaydedeceğiz'Trump, Kongre'den geçen ve 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı' olarak adlandırılan tasarının ülkeyi bir 'roket gemisine' dönüştüreceğini belirterek, tasarıyı cuma günü yerel saatle 17.00'de imzalayacağını bildirdi.Rekor seviyelerde büyüme kaydedeceklerini aktaran Trump, "İlk dönemim çok ama çok başarılıydı. Ülkemizin tarihindeki en büyük ekonomiye sahiptik. Sanırım bu dönem bunu da aşacağız." ifadesini kullandı.

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abd, donald trump, tarife, gümrük bölgesi