https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/trump-cesitli-ulkelere-abd-ile-ticaret-yapmak-icin-ne-kadar-odeyeceklerini-belirten-mektuplar-1097586719.html
Trump: Çeşitli ülkelere ABD ile ticaret yapmak için ne kadar ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceğiz
Trump: Çeşitli ülkelere ABD ile ticaret yapmak için ne kadar ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, muhtemelen yarından itibaren çeşitli ülkelere ne kadar tarife ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceklerini bildirdi. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T02:11+0300
2025-07-04T02:11+0300
2025-07-04T02:11+0300
dünya
abd
donald trump
tarife
gümrük bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097099534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55cc995f746475165c41beee45fa5436.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, 'ülkelere mektup gönderip ödeyecekleri tarife oranını söylemek' olduğunu vurgulayan Trump, "Bu çok daha kolay. Bildiğiniz gibi 170'den fazla ülke var ve kaç tane anlaşma yapabilirsiniz ki? İyi anlaşmalar da yapabilirsiniz ama bunlar çok daha karmaşık. Belki günde 10 tane olmak üzere, çeşitli ülkelere ABD ile ticaret yapmak için ne kadar ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceğiz" dedi.'Rekor büyüme kaydedeceğiz'Trump, Kongre'den geçen ve 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı' olarak adlandırılan tasarının ülkeyi bir 'roket gemisine' dönüştüreceğini belirterek, tasarıyı cuma günü yerel saatle 17.00'de imzalayacağını bildirdi.Rekor seviyelerde büyüme kaydedeceklerini aktaran Trump, "İlk dönemim çok ama çok başarılıydı. Ülkemizin tarihindeki en büyük ekonomiye sahiptik. Sanırım bu dönem bunu da aşacağız." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/trump-ukrayna-ihtilafina-iliskin-cozum-surecinde-ilerleme-yok-1097586457.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097099534_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1f790895a193e8ef9ae62604327dcff3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, tarife, gümrük bölgesi
abd, donald trump, tarife, gümrük bölgesi
Trump: Çeşitli ülkelere ABD ile ticaret yapmak için ne kadar ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, muhtemelen yarından itibaren çeşitli ülkelere ne kadar tarife ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceklerini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 'ülkelere mektup gönderip ödeyecekleri tarife oranını söylemek' olduğunu vurgulayan Trump, "Bu çok daha kolay. Bildiğiniz gibi 170'den fazla ülke var ve kaç tane anlaşma yapabilirsiniz ki? İyi anlaşmalar da yapabilirsiniz ama bunlar çok daha karmaşık. Belki günde 10 tane olmak üzere, çeşitli ülkelere ABD ile ticaret yapmak için ne kadar ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceğiz" dedi.
'Rekor büyüme kaydedeceğiz'
Trump, Kongre'den geçen ve 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı' olarak adlandırılan tasarının ülkeyi bir 'roket gemisine' dönüştüreceğini belirterek, tasarıyı cuma günü yerel saatle 17.00'de imzalayacağını bildirdi.
Rekor seviyelerde büyüme kaydedeceklerini aktaran Trump, "İlk dönemim çok ama çok başarılıydı. Ülkemizin tarihindeki en büyük ekonomiye sahiptik. Sanırım bu dönem bunu da aşacağız." ifadesini kullandı.