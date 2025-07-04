https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/trump-beyaz-sarayda-ufc-dovusu-yapacagiz-1097587750.html

Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız

Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 250. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 2026 yılında Beyaz Saray'ın, tam kapsamlı bir Ultimate Fighting Championship (UFC)... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T05:06+0300

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2025-07-04T05:10+0300

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amerikan bağımsızlık bildirisi

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ABD Başkanı Donald Trump, Iowa Eyalet Fuar Alanı'nda yaptığı konuşmada, kalabalığa South Lawn'da profesyonel bir Ultimate Fighting Championship müsabakasının planlandığını ve 25 bine yakın kişinin katılmasının beklendiğini söyledi.Etkinliğin, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümünü kutlayan America250 ile bağlantılı daha geniş kapsamlı anma etkinlikleri dizisinin bir parçası olacağını ifade eden Trump, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/trump-cesitli-ulkelere-abd-ile-ticaret-yapmak-icin-ne-kadar-odeyeceklerini-belirten-mektuplar-1097586719.html

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Sputnik Türkiye

haberler, donald trump, ultimate fighting championship (ufc), abd, amerikan bağımsızlık bildirisi