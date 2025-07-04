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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/trump-beyaz-sarayda-ufc-dovusu-yapacagiz-1097587750.html
Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 250. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 2026 yılında Beyaz Saray'ın, tam kapsamlı bir Ultimate Fighting Championship (UFC)... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T05:06+0300
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ultimate fighting championship (ufc)
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ABD Başkanı Donald Trump, Iowa Eyalet Fuar Alanı'nda yaptığı konuşmada, kalabalığa South Lawn'da profesyonel bir Ultimate Fighting Championship müsabakasının planlandığını ve 25 bine yakın kişinin katılmasının beklendiğini söyledi.Etkinliğin, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümünü kutlayan America250 ile bağlantılı daha geniş kapsamlı anma etkinlikleri dizisinin bir parçası olacağını ifade eden Trump, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/trump-cesitli-ulkelere-abd-ile-ticaret-yapmak-icin-ne-kadar-odeyeceklerini-belirten-mektuplar-1097586719.html
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haberler, donald trump, ultimate fighting championship (ufc), abd, amerikan bağımsızlık bildirisi
haberler, donald trump, ultimate fighting championship (ufc), abd, amerikan bağımsızlık bildirisi

Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız

05:06 04.07.2025 (güncellendi: 05:10 04.07.2025)
© AP Photo / Charlie NeibergallDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Charlie Neibergall
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 250. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 2026 yılında Beyaz Saray'ın, tam kapsamlı bir Ultimate Fighting Championship (UFC) şampiyonluk maçına ev sahipliği yapacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Iowa Eyalet Fuar Alanı'nda yaptığı konuşmada, kalabalığa South Lawn'da profesyonel bir Ultimate Fighting Championship müsabakasının planlandığını ve 25 bine yakın kişinin katılmasının beklendiğini söyledi.
Etkinliğin, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümünü kutlayan America250 ile bağlantılı daha geniş kapsamlı anma etkinlikleri dizisinin bir parçası olacağını ifade eden Trump, şunları söyledi:

Ulusal parklarımızın, savaş alanlarımızın ve tarihi mekanlarımızın her birinde 'America250' onuruna özel etkinlikler düzenlenecek. Hatta bir UFC dövüşü bile düzenleyeceğimizi düşünüyorum

"UFC izleyen var mı? Muhteşem Dana White? Bir UFC dövüşü yapacağız. Bir UFC dövüşü yapacağız. Bunu düşünün Beyaz Saray arazisinde. Orada çok fazla arazimiz var.
© AP Photo / Laura RauchUltimate Fighting Championship (UFC)
Ultimate Fighting Championship (UFC) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
Ultimate Fighting Championship (UFC)
© AP Photo / Laura Rauch
US President Donald Trump on April 24, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
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