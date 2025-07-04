https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/super-lig-2025-26-fiksturu-belli-oluyor-derbi-tarihleri-ve-sezon-baslangici-aciklandi-1097604422.html
Süper Lig 2025-26 fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri ve sezon başlangıcı açıklandı
Süper Lig 2025-26 fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri ve sezon başlangıcı açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü TFF tarafından açıklandı. Derbi tarihleri, açılış karşılaşmaları ve sezon takvimi netleşti. Beşiktaş Avrupa... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T15:28+0300
2025-07-04T15:28+0300
2025-07-04T15:46+0300
spor
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
trendyol süper lig
takvim
fikstür
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürünü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle açıkladı. Yeni sezon, 8-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla resmen başlayacak.Sezon takvimi ve kapanış tarihi2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ilk yarı 19-22 Aralık tarihleri arasında oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Sezonun tamamlanma tarihi ise 17 Mayıs 2026 olarak belirlendi.Derbiler nefes kesecek: İşte tarihlerKura çekimiyle birlikte sezonun en çok beklenen karşılaşmaları olan Süper Lig derbileri de netleşti. Derbiler şu haftalarda oynanacak:İlk hafta maçları açıklandıİşte Süper Lig ilk hafta maçları:Kura çekiminde 6 numaralı topu çeken Beşiktaş, Avrupa maçlarının ardından tam 7 kez deplasmana gidecek.Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe de, kura sonucuna göre 4 Avrupa maçının dönüşünde deplasman karşılaşmalarına çıkacak.
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süper lig 2025-26 fikstür, derbi tarihleri 2025, tff sezon takvimi, galatasaray fenerbahçe derbisi, beşiktaş trabzonspor fikstürü, süper lig ne zaman başlıyor, 2025-2026 sezonu başlangıcı
süper lig 2025-26 fikstür, derbi tarihleri 2025, tff sezon takvimi, galatasaray fenerbahçe derbisi, beşiktaş trabzonspor fikstürü, süper lig ne zaman başlıyor, 2025-2026 sezonu başlangıcı
Süper Lig 2025-26 fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri ve sezon başlangıcı açıklandı
15:28 04.07.2025 (güncellendi: 15:46 04.07.2025)
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü TFF tarafından açıklandı. Derbi tarihleri, açılış karşılaşmaları ve sezon takvimi netleşti. Beşiktaş Avrupa dönüşlerinde 7 kez deplasmana gidecek. İşte Süper Lig fikstür çekimi sonrası belli olan tüm kritik haftalar ve detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürünü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle açıkladı. Yeni sezon, 8-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla resmen başlayacak.
Sezon takvimi ve kapanış tarihi
2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ilk yarı 19-22 Aralık tarihleri arasında oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Sezonun tamamlanma tarihi ise 17 Mayıs 2026 olarak belirlendi.
Derbiler nefes kesecek: İşte tarihler
Kura çekimiyle birlikte sezonun en çok beklenen karşılaşmaları olan Süper Lig derbileri de netleşti. Derbiler şu haftalarda oynanacak:
5. hafta
: Fenerbahçe - Trabzonspor
8. hafta
: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta
: Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta
: Galatasaray - Trabzonspor
14. hafta
: Fenerbahçe - Galatasaray
16. hafta
: Trabzonspor - Beşiktaş
İlk hafta maçları açıklandı
İşte Süper Lig ilk hafta maçları:
Gaziantep FK - Galatasaray
Trabzonspor - Kocaelispor
Fatih Karagümrük - Başakşehir
Çaykur Rizespor - Göztepe
Samsunspor - Gençlerbirliği
Kura çekiminde 6 numaralı topu çeken Beşiktaş, Avrupa maçlarının ardından tam 7 kez deplasmana gidecek.
Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe de, kura sonucuna göre 4 Avrupa maçının dönüşünde deplasman karşılaşmalarına çıkacak.
Süper Lig Ne Zaman Başlayacak? İşte Takvim
Tarih
Etkinlik
8-11 Ağustos 2025
1. Hafta Maçları
19-22 Aralık 2025
İlk Yarı Sona Eriyor (17. Hafta)
3-6 Ocak 2026
İkinci Yarı Başlangıcı
17 Mayıs 2026
Sezonun Son Haftası (38. Hafta)