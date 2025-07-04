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Süper Lig 2025-26 fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri ve sezon başlangıcı açıklandı
Süper Lig 2025-26 fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri ve sezon başlangıcı açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü TFF tarafından açıklandı. Derbi tarihleri, açılış karşılaşmaları ve sezon takvimi netleşti. Beşiktaş Avrupa... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürünü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle açıkladı. Yeni sezon, 8-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla resmen başlayacak.Sezon takvimi ve kapanış tarihi2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ilk yarı 19-22 Aralık tarihleri arasında oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Sezonun tamamlanma tarihi ise 17 Mayıs 2026 olarak belirlendi.Derbiler nefes kesecek: İşte tarihlerKura çekimiyle birlikte sezonun en çok beklenen karşılaşmaları olan Süper Lig derbileri de netleşti. Derbiler şu haftalarda oynanacak:İlk hafta maçları açıklandıİşte Süper Lig ilk hafta maçları:Kura çekiminde 6 numaralı topu çeken Beşiktaş, Avrupa maçlarının ardından tam 7 kez deplasmana gidecek.Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe de, kura sonucuna göre 4 Avrupa maçının dönüşünde deplasman karşılaşmalarına çıkacak.
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süper lig 2025-26 fikstür, derbi tarihleri 2025, tff sezon takvimi, galatasaray fenerbahçe derbisi, beşiktaş trabzonspor fikstürü, süper lig ne zaman başlıyor, 2025-2026 sezonu başlangıcı
süper lig 2025-26 fikstür, derbi tarihleri 2025, tff sezon takvimi, galatasaray fenerbahçe derbisi, beşiktaş trabzonspor fikstürü, süper lig ne zaman başlıyor, 2025-2026 sezonu başlangıcı

Süper Lig 2025-26 fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri ve sezon başlangıcı açıklandı

15:28 04.07.2025 (güncellendi: 15:46 04.07.2025)
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Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü TFF tarafından açıklandı. Derbi tarihleri, açılış karşılaşmaları ve sezon takvimi netleşti. Beşiktaş Avrupa dönüşlerinde 7 kez deplasmana gidecek. İşte Süper Lig fikstür çekimi sonrası belli olan tüm kritik haftalar ve detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürünü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle açıkladı. Yeni sezon, 8-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla resmen başlayacak.

Sezon takvimi ve kapanış tarihi

2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ilk yarı 19-22 Aralık tarihleri arasında oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Sezonun tamamlanma tarihi ise 17 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

Derbiler nefes kesecek: İşte tarihler

Kura çekimiyle birlikte sezonun en çok beklenen karşılaşmaları olan Süper Lig derbileri de netleşti. Derbiler şu haftalarda oynanacak:
5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

İlk hafta maçları açıklandı

İşte Süper Lig ilk hafta maçları:
Fenerbahçe - Alanyaspor
Gaziantep FK - Galatasaray
Kayserispor - Beşiktaş
Trabzonspor - Kocaelispor
Fatih Karagümrük - Başakşehir
Eyüpspor - Konyaspor
Çaykur Rizespor - Göztepe
Samsunspor - Gençlerbirliği
Antalyaspor - Kasımpaşa
Kura çekiminde 6 numaralı topu çeken Beşiktaş, Avrupa maçlarının ardından tam 7 kez deplasmana gidecek.
Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe de, kura sonucuna göre 4 Avrupa maçının dönüşünde deplasman karşılaşmalarına çıkacak.
Süper Lig Ne Zaman Başlayacak? İşte Takvim

Tarih

Etkinlik

8-11 Ağustos 2025

1. Hafta Maçları

19-22 Aralık 2025

İlk Yarı Sona Eriyor (17. Hafta)

3-6 Ocak 2026

İkinci Yarı Başlangıcı

17 Mayıs 2026

Sezonun Son Haftası (38. Hafta)

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