https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/super-lig-2025-26-fiksturu-belli-oluyor-derbi-tarihleri-ve-sezon-baslangici-aciklandi-1097604422.html

Süper Lig 2025-26 fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri ve sezon başlangıcı açıklandı

Süper Lig 2025-26 fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri ve sezon başlangıcı açıklandı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü TFF tarafından açıklandı. Derbi tarihleri, açılış karşılaşmaları ve sezon takvimi netleşti. Beşiktaş Avrupa... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T15:28+0300

2025-07-04T15:28+0300

2025-07-04T15:46+0300

spor

süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

trendyol süper lig

takvim

fikstür

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürünü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle açıkladı. Yeni sezon, 8-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla resmen başlayacak.Sezon takvimi ve kapanış tarihi2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ilk yarı 19-22 Aralık tarihleri arasında oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Sezonun tamamlanma tarihi ise 17 Mayıs 2026 olarak belirlendi.Derbiler nefes kesecek: İşte tarihlerKura çekimiyle birlikte sezonun en çok beklenen karşılaşmaları olan Süper Lig derbileri de netleşti. Derbiler şu haftalarda oynanacak:İlk hafta maçları açıklandıİşte Süper Lig ilk hafta maçları:Kura çekiminde 6 numaralı topu çeken Beşiktaş, Avrupa maçlarının ardından tam 7 kez deplasmana gidecek.Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe de, kura sonucuna göre 4 Avrupa maçının dönüşünde deplasman karşılaşmalarına çıkacak.

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Sputnik Türkiye

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