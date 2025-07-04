https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/son-20-yilin-istatistigi-rusya-buyumede-tum-bati-ekonomilerini-geride-birakti-1097592639.html
Son 20 yılın istatistiği: Rusya büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı
Son 20 yılın istatistiği: Rusya büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Rusya’nın son... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T09:14+0300
2025-07-04T09:14+0300
2025-07-04T09:20+0300
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kirill dmitriyev
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RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Telegram paylaşımında, World of Statistics’in yayınladığı ekonomik büyük sıralamasını değerlendirdi.World of Statistics’in 2003-2023 dönemini kapsayan ekonomik büyümeye göre ülkeler listesinde Rusya yüzde 303’lük büyümeyle beşinci sırada yer alırken önünde sadece Suudi Arabistan (%395), Endonezya (%455), Hindistan (%503) ve Çin (%966) bulunuyor.Dmitriyev, “Rusya, son 20 yılda ekonomik büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı” diye yazdı.
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rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, rus ekonomisi, batı
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, rus ekonomisi, batı
Son 20 yılın istatistiği: Rusya büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı
09:14 04.07.2025 (güncellendi: 09:20 04.07.2025)
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Rusya’nın son 20 yılda ekonomik büyüme konusunda tüm Batı ekonomilerini geride bıraktığını gösteren istatistiklere dikkat çekti.
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Telegram paylaşımında, World of Statistics’in yayınladığı ekonomik büyük sıralamasını değerlendirdi.
World of Statistics’in 2003-2023 dönemini kapsayan ekonomik büyümeye göre ülkeler listesinde Rusya yüzde 303’lük büyümeyle beşinci sırada yer alırken önünde sadece Suudi Arabistan (%395), Endonezya (%455), Hindistan (%503) ve Çin (%966) bulunuyor.
Dmitriyev, “Rusya, son 20 yılda ekonomik büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı” diye yazdı.