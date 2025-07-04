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Son 20 yılın istatistiği: Rusya büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı
Son 20 yılın istatistiği: Rusya büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı
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Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Rusya’nın son... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Telegram paylaşımında, World of Statistics’in yayınladığı ekonomik büyük sıralamasını değerlendirdi.World of Statistics’in 2003-2023 dönemini kapsayan ekonomik büyümeye göre ülkeler listesinde Rusya yüzde 303’lük büyümeyle beşinci sırada yer alırken önünde sadece Suudi Arabistan (%395), Endonezya (%455), Hindistan (%503) ve Çin (%966) bulunuyor.Dmitriyev, “Rusya, son 20 yılda ekonomik büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı” diye yazdı.
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rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, rus ekonomisi, batı
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, rus ekonomisi, batı

Son 20 yılın istatistiği: Rusya büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı

09:14 04.07.2025 (güncellendi: 09:20 04.07.2025)
© AFP 2023 / Alexander NEMENOVRusya / Rus ekonomisi
Rusya / Rus ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AFP 2023 / Alexander NEMENOV
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Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Rusya’nın son 20 yılda ekonomik büyüme konusunda tüm Batı ekonomilerini geride bıraktığını gösteren istatistiklere dikkat çekti.
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Telegram paylaşımında, World of Statistics’in yayınladığı ekonomik büyük sıralamasını değerlendirdi.
World of Statistics’in 2003-2023 dönemini kapsayan ekonomik büyümeye göre ülkeler listesinde Rusya yüzde 303’lük büyümeyle beşinci sırada yer alırken önünde sadece Suudi Arabistan (%395), Endonezya (%455), Hindistan (%503) ve Çin (%966) bulunuyor.
Dmitriyev, “Rusya, son 20 yılda ekonomik büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı” diye yazdı.
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