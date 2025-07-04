https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/son-20-yilin-istatistigi-rusya-buyumede-tum-bati-ekonomilerini-geride-birakti-1097592639.html

Son 20 yılın istatistiği: Rusya büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı

Son 20 yılın istatistiği: Rusya büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Rusya’nın son... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T09:14+0300

2025-07-04T09:14+0300

2025-07-04T09:20+0300

ekonomi̇

rusya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kirill dmitriyev

rus ekonomisi

batı

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RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Telegram paylaşımında, World of Statistics’in yayınladığı ekonomik büyük sıralamasını değerlendirdi.World of Statistics’in 2003-2023 dönemini kapsayan ekonomik büyümeye göre ülkeler listesinde Rusya yüzde 303’lük büyümeyle beşinci sırada yer alırken önünde sadece Suudi Arabistan (%395), Endonezya (%455), Hindistan (%503) ve Çin (%966) bulunuyor.Dmitriyev, “Rusya, son 20 yılda ekonomik büyümede tüm Batı ekonomilerini geride bıraktı” diye yazdı.

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rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, rus ekonomisi, batı