Hayvan pazarları kapatıldı: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni şap hastalığı açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de başkanlık gündemi: Sadettin Saran aday olacak mı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciası avukatlarından Bengü Yılmaz: ‘Yaşanan, önlenebilir bir cinayet’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'En büyük para birimimizle 1 kilo peynir alınamıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Ülkenin ‘Şimşek programına’ değil, ‘Türkiye programına’ ihtiyacı var
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
EKSEN
‘İsrail ile bir şekilde ama Akdeniz’de ama Suriye’de karşılaşacağız’
16:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Refik Halit’ten Reşat Nuri’ye: Hayatın deyimleşen yanılgısı
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıllık serinlik: Dondurmanın tarihi
18:16
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Denizlerde bağımsızlığın adı: Kabotaj Bayramı
18:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Konukman: 'Meclis acilen maaşlar ile ilgili araştırma komisyonu kurmalı'
19:34
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultayı davasına asliye ceza mahkemesi mi bakacak?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Madımak Katliamı’nın 32. yıldönümü
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mustafa Alper Oral: 'Bankalar en hafif kusurlarından bile sorumludur'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 32 yıl geçti: Neler olmuştu?
15:06
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
18:09
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/-hayvan-pazarlari-kapatildi-tarim-ve-orman-bakanligindan-yeni-sap-hastaligi-aciklamasi-1097525432.html
Hayvan pazarları kapatıldı: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni şap hastalığı açıklaması
Hayvan pazarları kapatıldı: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni şap hastalığı açıklaması
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrası şap hastalığında artış yaşanması nedeniyle hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları ve tüm satış merkezlerinin... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T13:26+0300
2025-07-02T13:26+0300
türki̇ye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
şap salgını
şap hastalığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097525569_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_086e65b465a2790e8bcc5ab0812d48ca.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrasında şap hastalığında gözlemlenen artış nedeniyle tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Kararın, yalnızca hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alındığı belirtilirken, et ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların temininde sorun yaşanmayacağı açıklandı.SAT1 serotipi tespit edildiBakanlığın yazılı açıklamasında, şap hastalığına neden olan mevcut serotiplere karşı geliştirilen aşılarla yürütülen kampanyaların hastalık oranını bir önceki yıla göre yüzde 80 azalttığı ifade edildi. Ancak bayram döneminde artan hayvan hareketliliğiyle birlikte hastalığın yeni bir serotipi olan "SAT1" tespit edildi.Aşı geliştirildi, uygulama başladıSAT1 serotipine karşı Bakanlığın ilgili birimleri tarafından hızla etkili bir aşı geliştirildiği ve sahada uygulanmaya başlandığı belirtildi. Kurban Bayramı sonrası yaşanan yoğun hayvan hareketleri, yeni hastalık mihraklarının ortaya çıkmasına yol açtı.Hayvan hareketliliği geçici olarak durdurulduAçıklamada, "Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, toplama ve satış merkezleri ile panayırların geçici olarak kapatıldığı" bildirildi. Bu kararın geçici ve önleyici bir tedbir olduğu vurgulandı.Bakanlık, alınan önlemlerin gıda arz güvenliğini tehdit etmediğini ve hayvansal gıda temininde herhangi bir aksama beklenmediğini açıkladı. "Mevcut stoklarımız ve üretim altyapımız bu süreci karşılayacak düzeydedir" denilerek, kırmızı et ve süt ürünleri konusunda vatandaşlara güvence verildi.Şap insanlara bulaşıyor mu?Ayrıca açıklamada, şap hastalığının insanlara bulaşmadığı vurgulanarak, kırmızı et tüketiminde herhangi bir sağlık riski bulunmadığı belirtildi. Bakanlık, kamuoyunu panik yapmamaları konusunda da bilgilendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/acil-karar-alindi-turkiye-genelinde-hayvan-pazarlari-kapatildi-1097494016.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097525569_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_87401cdb3f721d6dae0b3dde5867b7ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarım ve orman bakanlığı, şap hastalığı, hayvan satış yerleri, kurban bayramı sonrası, sat1 serotipi, hayvansal gıda temini, kırmızı et tüketimi, hayvan hareketliliği, geçici kapatma kararı
tarım ve orman bakanlığı, şap hastalığı, hayvan satış yerleri, kurban bayramı sonrası, sat1 serotipi, hayvansal gıda temini, kırmızı et tüketimi, hayvan hareketliliği, geçici kapatma kararı

Hayvan pazarları kapatıldı: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni şap hastalığı açıklaması

13:26 02.07.2025
© AAŞap hastalığı alarmı
Şap hastalığı alarmı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrası şap hastalığında artış yaşanması nedeniyle hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları ve tüm satış merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, hayvansal gıda temininde herhangi bir aksama olmayacağını vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrasında şap hastalığında gözlemlenen artış nedeniyle tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Kararın, yalnızca hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alındığı belirtilirken, et ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların temininde sorun yaşanmayacağı açıklandı.

SAT1 serotipi tespit edildi

Bakanlığın yazılı açıklamasında, şap hastalığına neden olan mevcut serotiplere karşı geliştirilen aşılarla yürütülen kampanyaların hastalık oranını bir önceki yıla göre yüzde 80 azalttığı ifade edildi. Ancak bayram döneminde artan hayvan hareketliliğiyle birlikte hastalığın yeni bir serotipi olan "SAT1" tespit edildi.

Aşı geliştirildi, uygulama başladı

SAT1 serotipine karşı Bakanlığın ilgili birimleri tarafından hızla etkili bir aşı geliştirildiği ve sahada uygulanmaya başlandığı belirtildi. Kurban Bayramı sonrası yaşanan yoğun hayvan hareketleri, yeni hastalık mihraklarının ortaya çıkmasına yol açtı.

Hayvan hareketliliği geçici olarak durduruldu

Açıklamada, "Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, toplama ve satış merkezleri ile panayırların geçici olarak kapatıldığı" bildirildi. Bu kararın geçici ve önleyici bir tedbir olduğu vurgulandı.
Bakanlık, alınan önlemlerin gıda arz güvenliğini tehdit etmediğini ve hayvansal gıda temininde herhangi bir aksama beklenmediğini açıkladı. "Mevcut stoklarımız ve üretim altyapımız bu süreci karşılayacak düzeydedir" denilerek, kırmızı et ve süt ürünleri konusunda vatandaşlara güvence verildi.

Şap insanlara bulaşıyor mu?

Ayrıca açıklamada, şap hastalığının insanlara bulaşmadığı vurgulanarak, kırmızı et tüketiminde herhangi bir sağlık riski bulunmadığı belirtildi. Bakanlık, kamuoyunu panik yapmamaları konusunda da bilgilendirdi.
Dana - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
TÜRKİYE
'Acil' karar alındı: Türkiye genelinde hayvan pazarları kapatıldı
Dün, 13:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала