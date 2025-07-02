https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/-hayvan-pazarlari-kapatildi-tarim-ve-orman-bakanligindan-yeni-sap-hastaligi-aciklamasi-1097525432.html
Hayvan pazarları kapatıldı: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni şap hastalığı açıklaması
Hayvan pazarları kapatıldı: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni şap hastalığı açıklaması
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrası şap hastalığında artış yaşanması nedeniyle hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları ve tüm satış merkezlerinin... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T13:26+0300
2025-07-02T13:26+0300
2025-07-02T13:26+0300
türki̇ye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
şap salgını
şap hastalığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrasında şap hastalığında gözlemlenen artış nedeniyle tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Kararın, yalnızca hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alındığı belirtilirken, et ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların temininde sorun yaşanmayacağı açıklandı.SAT1 serotipi tespit edildiBakanlığın yazılı açıklamasında, şap hastalığına neden olan mevcut serotiplere karşı geliştirilen aşılarla yürütülen kampanyaların hastalık oranını bir önceki yıla göre yüzde 80 azalttığı ifade edildi. Ancak bayram döneminde artan hayvan hareketliliğiyle birlikte hastalığın yeni bir serotipi olan "SAT1" tespit edildi.Aşı geliştirildi, uygulama başladıSAT1 serotipine karşı Bakanlığın ilgili birimleri tarafından hızla etkili bir aşı geliştirildiği ve sahada uygulanmaya başlandığı belirtildi. Kurban Bayramı sonrası yaşanan yoğun hayvan hareketleri, yeni hastalık mihraklarının ortaya çıkmasına yol açtı.Hayvan hareketliliği geçici olarak durdurulduAçıklamada, "Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, toplama ve satış merkezleri ile panayırların geçici olarak kapatıldığı" bildirildi. Bu kararın geçici ve önleyici bir tedbir olduğu vurgulandı.Bakanlık, alınan önlemlerin gıda arz güvenliğini tehdit etmediğini ve hayvansal gıda temininde herhangi bir aksama beklenmediğini açıkladı. "Mevcut stoklarımız ve üretim altyapımız bu süreci karşılayacak düzeydedir" denilerek, kırmızı et ve süt ürünleri konusunda vatandaşlara güvence verildi.Şap insanlara bulaşıyor mu?Ayrıca açıklamada, şap hastalığının insanlara bulaşmadığı vurgulanarak, kırmızı et tüketiminde herhangi bir sağlık riski bulunmadığı belirtildi. Bakanlık, kamuoyunu panik yapmamaları konusunda da bilgilendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/acil-karar-alindi-turkiye-genelinde-hayvan-pazarlari-kapatildi-1097494016.html
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tarım ve orman bakanlığı, şap hastalığı, hayvan satış yerleri, kurban bayramı sonrası, sat1 serotipi, hayvansal gıda temini, kırmızı et tüketimi, hayvan hareketliliği, geçici kapatma kararı
tarım ve orman bakanlığı, şap hastalığı, hayvan satış yerleri, kurban bayramı sonrası, sat1 serotipi, hayvansal gıda temini, kırmızı et tüketimi, hayvan hareketliliği, geçici kapatma kararı
Hayvan pazarları kapatıldı: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni şap hastalığı açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrası şap hastalığında artış yaşanması nedeniyle hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları ve tüm satış merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, hayvansal gıda temininde herhangi bir aksama olmayacağını vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrasında şap hastalığında gözlemlenen artış nedeniyle tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Kararın, yalnızca hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alındığı belirtilirken, et ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların temininde sorun yaşanmayacağı açıklandı.
SAT1 serotipi tespit edildi
Bakanlığın yazılı açıklamasında, şap hastalığına neden olan mevcut serotiplere karşı geliştirilen aşılarla yürütülen kampanyaların hastalık oranını bir önceki yıla göre yüzde 80 azalttığı ifade edildi. Ancak bayram döneminde artan hayvan hareketliliğiyle birlikte hastalığın yeni bir serotipi olan "SAT1" tespit edildi.
Aşı geliştirildi, uygulama başladı
SAT1 serotipine karşı Bakanlığın ilgili birimleri tarafından hızla etkili bir aşı geliştirildiği ve sahada uygulanmaya başlandığı belirtildi. Kurban Bayramı sonrası yaşanan yoğun hayvan hareketleri, yeni hastalık mihraklarının ortaya çıkmasına yol açtı.
Hayvan hareketliliği geçici olarak durduruldu
Açıklamada, "Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, toplama ve satış merkezleri ile panayırların geçici olarak kapatıldığı" bildirildi. Bu kararın geçici ve önleyici bir tedbir olduğu vurgulandı.
Bakanlık, alınan önlemlerin gıda arz güvenliğini tehdit etmediğini ve hayvansal gıda temininde herhangi bir aksama beklenmediğini açıkladı. "Mevcut stoklarımız ve üretim altyapımız bu süreci karşılayacak düzeydedir" denilerek, kırmızı et ve süt ürünleri konusunda vatandaşlara güvence verildi.
Şap insanlara bulaşıyor mu?
Ayrıca açıklamada, şap hastalığının insanlara bulaşmadığı vurgulanarak, kırmızı et tüketiminde herhangi bir sağlık riski bulunmadığı belirtildi. Bakanlık, kamuoyunu panik yapmamaları konusunda da bilgilendirdi.