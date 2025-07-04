https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rusya-maliye-bakani-siluanov-rusya-bricste-bir-garanti-fonu-olusturulmasi-fikrini-destekliyor-1097613434.html

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rusya BRICS'te bir garanti fonu oluşturulması fikrini destekliyor

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rusya BRICS'te bir garanti fonu oluşturulması fikrini destekliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya’nın BRICS'te yatırımların arttırılması için bir garanti fonunu oluşturulmasını desteklediğini belirtti. 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T19:04+0300

2025-07-04T19:04+0300

2025-07-04T19:02+0300

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anton siluanov

rusya maliye bakanlığı

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brics

yatırım

fon

reuters

yeni kalkınma bankası

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın BRICS ülkelerinde yatırımları arttırmaya yönelik Brezilya tarafından önerilen bir garanti fonu oluşturulması fikrini desteklediğini söyledi.Siluanov, “Bu, Brezilya tarafının bir girişimi. Bunun finansal iş birliğimiz açısından da önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Bunu destekliyoruz” dedi.Daha önce Reuters kaynaklarına atıfla, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'nın desteğiyle finansal maliyetleri azaltmak ve üye ülkelerde yatırımların arttırılması için bir garanti fonu oluşturmayı planladığını aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rusya-enerji-bakanligi-bricsin-rus-enerji-kaynaklarina-ilgisi-artiyor-1097542638.html

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anton siluanov, rusya maliye bakanlığı, rusya, brics, yatırım, fon, reuters, yeni kalkınma bankası