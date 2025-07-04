https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rusya-maliye-bakani-siluanov-rusya-bricste-bir-garanti-fonu-olusturulmasi-fikrini-destekliyor-1097613434.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rusya BRICS'te bir garanti fonu oluşturulması fikrini destekliyor
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rusya BRICS'te bir garanti fonu oluşturulması fikrini destekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya’nın BRICS'te yatırımların arttırılması için bir garanti fonunu oluşturulmasını desteklediğini belirtti. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T19:04+0300
2025-07-04T19:04+0300
2025-07-04T19:02+0300
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anton siluanov
rusya maliye bakanlığı
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brics
yatırım
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın BRICS ülkelerinde yatırımları arttırmaya yönelik Brezilya tarafından önerilen bir garanti fonu oluşturulması fikrini desteklediğini söyledi.Siluanov, “Bu, Brezilya tarafının bir girişimi. Bunun finansal iş birliğimiz açısından da önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Bunu destekliyoruz” dedi.Daha önce Reuters kaynaklarına atıfla, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'nın desteğiyle finansal maliyetleri azaltmak ve üye ülkelerde yatırımların arttırılması için bir garanti fonu oluşturmayı planladığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rusya-enerji-bakanligi-bricsin-rus-enerji-kaynaklarina-ilgisi-artiyor-1097542638.html
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anton siluanov, rusya maliye bakanlığı, rusya, brics, yatırım, fon, reuters, yeni kalkınma bankası
anton siluanov, rusya maliye bakanlığı, rusya, brics, yatırım, fon, reuters, yeni kalkınma bankası
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rusya BRICS'te bir garanti fonu oluşturulması fikrini destekliyor
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya’nın BRICS'te yatırımların arttırılması için bir garanti fonunu oluşturulmasını desteklediğini belirtti.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın BRICS ülkelerinde yatırımları arttırmaya yönelik Brezilya tarafından önerilen bir garanti fonu oluşturulması fikrini desteklediğini söyledi.
Siluanov, “Bu, Brezilya tarafının bir girişimi. Bunun finansal iş birliğimiz açısından da önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Bunu destekliyoruz” dedi.
Daha önce Reuters kaynaklarına atıfla, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'nın desteğiyle finansal maliyetleri azaltmak ve üye ülkelerde yatırımların arttırılması için bir garanti fonu oluşturmayı planladığını aktarmıştı.