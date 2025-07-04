https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rusya-bati-ukrayna-ordusunun-kimyasal-silah-kullanimina-iliskin-gercekleri-gormezden-geliyor-1097616544.html

Rusya: Batı, Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanımına ilişkin gerçekleri görmezden geliyor

Rusya: Batı, Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanımına ilişkin gerçekleri görmezden geliyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ndeki (OPCW) Daimi Temsilciliği, Batı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullanımına ilişkin... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T21:47+0300

2025-07-04T21:47+0300

2025-07-04T21:45+0300

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batı

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

ukrayna silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

opcw

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Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) nezdindeki Daimi Temsilciliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Batı ve OPCW Teknik Sekreteryasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına dair Rusya tarafından sunulan olguları açıkca görmezden geldiği, ancak Rusya Federasyonu’nun konuyu etraflıca görüşmeye hazır olduğu belirtildi.Açıklamada, "Batı ve Teknik Sekreterya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına dair Rusya tarafından OPCW’nin öngördüğü prosedürlere uygun olarak sunulan olguları açıkca görmezden geliyor. Bilindiği üzere bu veriler somut kanıtlarla, özellikle de Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı 27. Bilim Merkezi'nin OPCW onaylı kimyasal analiz laboratuarı tarafından kimyasal olayların meydana geldiği yerlerden OPCW kurallarına uygun olarak alınan numunelerin analiz sonuçlarıyla destekleniyor” denildi.Daimi Temsilcilik ayrıca, Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesine taraf her devletle olduğu gibi OPCW Teknik Sekretaryası ile de tarafsız, ayrıntılı, teknik ve profesyonel bir görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.Lahey, 8-11 Temmuz tarihleri arasında OPCW Yürütme Konseyinin 109. Oturumuna ev sahipliği yapacak.

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rusya, ukrayna, batı, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, opcw