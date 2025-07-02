https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/rdif-baskani-dmitriev-abdnin-ukraynaya-silah-sevkiyatini-durdurma-kararini-degerlendirdi-1097515763.html
RDIF Başkanı Dmitriev, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararını değerlendirdi
RDIF Başkanı Dmitriev, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararını değerlendirdi
Sputnik Türkiye
RDIF Başkanı Dmitriyev, ABD'nin Kiev'e silah sevkiyatını durdurmasının, Batı'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürme konusunda gerçek kapasitesi hakkında soru... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T10:58+0300
2025-07-02T10:58+0300
2025-07-02T10:53+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Telegram paylaşımında, ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatını askıya alma kararını değerlendirdi.Dmitriyev, “Böyle bir adım, Batı'nın Ukrayna'ya destek verme konusundaki gerçek potansiyeli ve Amerikan savunma politikasının öncelikleri hakkında soru işaretleri yaratıyor” diye yazdı.Daha önce Politico dergisi, bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD stoklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını bildirmişti.Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, sevkiyatı askıya alma kararını doğrulayarak, kararın “Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutmak” amacıyla alındığını söylemişti.Rusya, Batı'dan gelen askeri yardımların Ukrayna için iyi olmadığını ve çatışmayı daha da uzattığını defalarca dile getirirken, silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef haline geldiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-uaea-ile-isbirligini-askiya-aldi-1097515133.html
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rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, abd, ukrayna, batı, politico
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, abd, ukrayna, batı, politico
RDIF Başkanı Dmitriev, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararını değerlendirdi
RDIF Başkanı Dmitriyev, ABD'nin Kiev'e silah sevkiyatını durdurmasının, Batı'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürme konusunda gerçek kapasitesi hakkında soru işaretleri yarattığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Telegram paylaşımında, ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatını askıya alma kararını değerlendirdi.
Dmitriyev, “Böyle bir adım, Batı'nın Ukrayna'ya destek verme konusundaki gerçek potansiyeli ve Amerikan savunma politikasının öncelikleri hakkında soru işaretleri yaratıyor” diye yazdı.
Daha önce Politico dergisi, bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD stoklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını bildirmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, sevkiyatı askıya alma kararını doğrulayarak, kararın “Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutmak” amacıyla alındığını söylemişti.
Rusya, Batı'dan gelen askeri yardımların Ukrayna için iyi olmadığını ve çatışmayı daha da uzattığını defalarca dile getirirken, silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef haline geldiğini ifade etmişti.