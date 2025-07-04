Prof. Dr. Sambur: Ukrayna sorununun çözümünde Putin ve Trump, Kiev yönetimini bile aradan çıkardı
16:17 04.07.2025 (güncellendi: 16:19 04.07.2025)
© Sputnik / Алексей ДружининDonald Trump-Vladimir Putin telefonda
© Sputnik / Алексей Дружинин
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleştiren telefon görüşmesinde Ukrayna sorunun çözümü için iki liderin görüşmelere devam etmesi konusunda anlaştı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur bu karar ile sorunun çözümü konusunda artık iki liderin görüşmeleri sürdüreceğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı.
Bir saat süren görüşmede, iki lider İran ve Ortadoğu konularını konuştu. Kremlin, Trump ve Putin'in görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldığını duyurdu. Putin, Trump'a ülkesinin müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu söyledi. Öte yandan Trump, Ukrayna savaşının hızla sonlandırılması gerektiğini tekrarladı.
Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’in ‘Rusya’nın krizin temel nedenlerini ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeyeceğini’ vurguladığı da açıklandı.
İki lider arasındaki görüşmeleri Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur iki ülkenin farklı görüşlerine rağmen diyalog sürecinin işliyor olmasının önemli olduğunu belirterek şunları söyledi.
“Trump'ın iş başına gelmesiyle beraber Amerika ve Rusya arasında diplomatik ilişkiler başlamıştı. Biz bu görüşmeyi de Putin-Trump görüşmesini de iki başkan arasındaki bir resmi diplomatik görüşme sürecinin bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Diplomatik ilişkilerin ve görüşmelerin başlamış olması Amerika ve Rusya tarafının Ukrayna konusunda ortak görüşlere vardığı anlamına gelmiyor. Aslında her iki tarafta bu görüşmede de diplomatik bir dille kendi temel farklılıklarını ifade ediyorlar. Putin Ukrayna savaşının kök nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir barıştan söz ediyor. Amerikan tarafı ise çatışmaları sonlandıran iki tarafa da artık zarar vermeyen bir uzlaşma ve çatışmasızlık durumundan bahsediyor. Putin savaşın kök nedenlerini ortadan kaldıracak bir barıştan bahsedelim derken ne mesaj vermek istiyor? Her şeyden önce Ukrayna'nın Rusya ile olan tarihsel, kültürel ve coğrafi bağlarının hiçbir şekilde koparılmayacağına vurgu yapıyor. Başka bir ifadeyle Ukrayna Rusya'dır mesajını çok güçlü bir şekilde veriyor. Yani felsefi, kültürel, tarihsel, bir mesaj var burada. Diğer önemli bir mesaj, yani kök nedenler derken Putin'in kastettiği, Ukrayna'nın hiçbir şekilde NATO üyesi olmaması, Ukrayna'nın silahtan arındırılması ve Ukrayna'daki bu faşist denilen güçlerin tasfiye edilmesi. Diğer önemli bir şey de Rusya'nın elde ettiği Ukrayna topraklarının Rusya'nın elinde kalması ve burada ilan edilen özerk cumhuriyetlerin varlığının tanınması. Bu çok önemli bir şey. Putin olaya çok bütüncül, çok tarihsel, çok derinlikli bakıyor. Amerikan tarafı ise Ukrayna'nın NATO güvencesinde olması, güvenliğinin bizzat Amerika tarafından sağlanması, Rusya'nın bir daha Ukrayna'ya saldırmazlık konusunda garantiler vermesi ve Avrupa'daki Rus korkusu, Rus tehditti algısı konusunda Avrupa devletlerine güvence vermesi gibi talepleri içeriyor. Trump ise bu olayı böyle çok geniş tarihsel bir perspektif içerisinde, stratejik bir perspektif içerisinde ele almak yerine birçok şeyi paranteze alarak çok sınırlı bir çözümden yana olduğu imajını biz alabiliyoruz. Burada bu tabi Bu iki tarafın birbirinden radikal bir şekilde farklı durumda oluşları hala barış noktasından çok uzak olduğumuzu ortaya koyuyor. İstanbul görüşmesi İstanbul'da gene heyetlerin bir araya gelmesi ile gerçekleşecek. Putin ve Trump'ın bir İstanbul zirvesinden bahsetmemiz hala çok uzak. Aslında hala dışişleri bakanları Rubio ve Lavrov'un bile dışişleri bakanları düzeyinde bile bir görüşmeden çok çok uzağız.”
‘Kiev yönetimi artık muhatap değil’
Trump ile Putin arasındaki görüşmeyle artık Kiev yönetimin doğrudan muhatap olmaktan çıktığı belirten Prof. Dr. Sambur sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama burada çok ilginç bir nokta var. Kiev yönetiminin hem Rusya tarafından hem Amerika tarafından etkili bir aktör olarak muhatap alınmadığını görüyoruz. Yani görüşmede Kiev yönetimine çok güçlü bir vurgunun yapılmadığını görüyoruz. Bu telefon görüşmesi Ukrayna sorununun artık bir Amerika -Rusya sorununa dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Ukrayna sorunu artık bir Avrupa-Rusya sorunu değildir. Bu görüşmenin çok önemli ortaya koyduğu durumlardan birisi bu. Putin ve Trump kişilik olarak birbirleriyle konuşabilen, birbirleriyle anlaşabilen iki lider tipi, iki başkan tipi. Bu aslında Ukrayna sorununun çözümü açısından da çok önemli bir avantaj. Çünkü Putin ve Biden birbirleriyle konuşamıyorlardı. Aralarında bir türlü bir diplomatik bir dille iki başkan arasında bir iletişim sorunu vardı. Ama bu telefon görüşmesi bütün sorunun karmaşıklığına rağmen iki başkanın soğukkanlı bir şekilde uzun vadeli planlar, görüşmeler planlayabilecek düzeyde birbirleriyle konuşabildiklerini göstermesi açısından da bence önem arz ediyor.”
‘Putin ve Trump artık aracı istemiyor’
ABD ile Rusya arasında diyalog kapısının açılmasıyla birlikte Avrupa’nın da oyun dışında kaldığını belirten Sambur şöyle konuştu:
“Zelenski yönetimi Biden döneminde olduğu gibi Amerikan yönetimi ve Avrupa üzerindeki etkisini kaybettiğini söyleyebiliriz. Zelenskiy, Washington'da eskiden olduğu gibi çok önemli konuk, Amerika'nın en güçlü müttefiki, Amerika'nın göz bebeği müttefiki muamelesi artık görmüyor. Burada Zelenskiy yönetiminin öne çıkmasından daha ziyade Trump kendisini ve Amerika'yı direkt masaya koyuyor ve kendisini direkt muhatap olarak sunuyor. Ondan dolayı Zelenskiy, Avrupa devletlerinin baskısıyla Zelenskiy hala öne çıkarılmaya çalışılabilir. Ama Avrupa'nın da Trump yönetimi üzerindeki etkisi çok sınırlı. Ondan dolayı diyebiliriz ki artık Ukrayna'dan bahsettiğimizde Moskova ve Washington şeklinde direkt iki aktörden bahsedeceğiz. Bir de şu çok önemli, artık ara buluculara iki taraf ihtiyaç duymuyor. Putin ve Trump hiçbir devlet, Avrupa, İngiltere, Fransa gibi devletler dahil, Almanya gibi devletler, Brezilya gibi devletler dahil, hiç kimsenin arabuluculuğuna ya da bir takım araya girip ricalarda bulunmalarına ihtiyaç duymadan İki taraf direkt birbiriyle konuşma iradesi ortaya koyuyorlar. Bu da bence bu telefon görüşmesinin çok önemli bir sonucu. Hepimiz biliyoruz ki daha önce Brezilya'nın, Almanya'nın, Fransa'nın İngiltere'nin Putin'den ve Trump'tan bir takım ricaları olmuştu, araya girmişlerdi. Artık iki lider dünyaya, biz direkt birbirimizle konuşabiliyoruz. Lütfen hiç kimse, Kiev yönetimi dahil, Hiç kimse artık araya ricacı olarak girmesin, arabulucu olarak girmesin. Ya da değişik taleplerle önümüze gelmesin. Mesajını da veriyorlar.”
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