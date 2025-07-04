Prof. Dr. Sambur: Ukrayna sorununun çözümünde Putin ve Trump, Kiev yönetimini bile aradan çıkardı

“Trump'ın iş başına gelmesiyle beraber Amerika ve Rusya arasında diplomatik ilişkiler başlamıştı. Biz bu görüşmeyi de Putin-Trump görüşmesini de iki başkan arasındaki bir resmi diplomatik görüşme sürecinin bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Diplomatik ilişkilerin ve görüşmelerin başlamış olması Amerika ve Rusya tarafının Ukrayna konusunda ortak görüşlere vardığı anlamına gelmiyor. Aslında her iki tarafta bu görüşmede de diplomatik bir dille kendi temel farklılıklarını ifade ediyorlar. Putin Ukrayna savaşının kök nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir barıştan söz ediyor. Amerikan tarafı ise çatışmaları sonlandıran iki tarafa da artık zarar vermeyen bir uzlaşma ve çatışmasızlık durumundan bahsediyor. Putin savaşın kök nedenlerini ortadan kaldıracak bir barıştan bahsedelim derken ne mesaj vermek istiyor? Her şeyden önce Ukrayna'nın Rusya ile olan tarihsel, kültürel ve coğrafi bağlarının hiçbir şekilde koparılmayacağına vurgu yapıyor. Başka bir ifadeyle Ukrayna Rusya'dır mesajını çok güçlü bir şekilde veriyor. Yani felsefi, kültürel, tarihsel, bir mesaj var burada. Diğer önemli bir mesaj, yani kök nedenler derken Putin'in kastettiği, Ukrayna'nın hiçbir şekilde NATO üyesi olmaması, Ukrayna'nın silahtan arındırılması ve Ukrayna'daki bu faşist denilen güçlerin tasfiye edilmesi. Diğer önemli bir şey de Rusya'nın elde ettiği Ukrayna topraklarının Rusya'nın elinde kalması ve burada ilan edilen özerk cumhuriyetlerin varlığının tanınması. Bu çok önemli bir şey. Putin olaya çok bütüncül, çok tarihsel, çok derinlikli bakıyor. Amerikan tarafı ise Ukrayna'nın NATO güvencesinde olması, güvenliğinin bizzat Amerika tarafından sağlanması, Rusya'nın bir daha Ukrayna'ya saldırmazlık konusunda garantiler vermesi ve Avrupa'daki Rus korkusu, Rus tehditti algısı konusunda Avrupa devletlerine güvence vermesi gibi talepleri içeriyor. Trump ise bu olayı böyle çok geniş tarihsel bir perspektif içerisinde, stratejik bir perspektif içerisinde ele almak yerine birçok şeyi paranteze alarak çok sınırlı bir çözümden yana olduğu imajını biz alabiliyoruz. Burada bu tabi Bu iki tarafın birbirinden radikal bir şekilde farklı durumda oluşları hala barış noktasından çok uzak olduğumuzu ortaya koyuyor. İstanbul görüşmesi İstanbul'da gene heyetlerin bir araya gelmesi ile gerçekleşecek. Putin ve Trump'ın bir İstanbul zirvesinden bahsetmemiz hala çok uzak. Aslında hala dışişleri bakanları Rubio ve Lavrov'un bile dışişleri bakanları düzeyinde bile bir görüşmeden çok çok uzağız.”