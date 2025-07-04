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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/peskovdan-trumpin-ukraynayla-ilgili-aciklamalarina-iliskin-degerlendirme-1097602694.html
Peskov'dan Trump'ın Ukrayna'yla ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirme
Peskov'dan Trump'ın Ukrayna'yla ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirme
Sputnik Türkiye
Putin'le konuştuktan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili mevcut durumdan memnun olmadığını belirten Trump'a Kremlin Sözcüsü Peskov'dan bir yanıt geldi. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T13:47+0300
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haberler
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moskova
rusya
abd
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vladimir putin
dmitriy peskov
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dünkü telefon görüşmesinden sonra yaptığı ve Ukrayna krizinin çözümünde bir ilerleme kaydedemediklerini belirttiği açıklamayı değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın bu sözleri ciddi şekilde ele aldığını söyledi. Peskov, Putin'in dünkü konuşmada Trump'a, Moskova'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmak istediğini ve bunun için siyasi ve diplomatik yöntemleri tercih ettiğini anlattığını da vurguladı.Putin'in Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihinde mutabık kalınmasını beklediklerini Trump'a bildirdiğini aktaran Peskov, Rusya ve ABD liderlerinin bir araya gelmesinin gerekli olduğunu ve bunun için çok iyi hazırlık yapılması gerektiğini de kaydetti.ABD Başkanı Trump, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin durumundan memnun olmadığını belirterek, Putin ile görüşmesinde bu konuda ilerleme kaydedemediğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rus-ordusu-kievdeki-hedefleri-vurdu-dhcde-bir-koy-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1097601753.html
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haberler, ukrayna, moskova, rusya, abd, donald trump, vladimir putin, dmitriy peskov
haberler, ukrayna, moskova, rusya, abd, donald trump, vladimir putin, dmitriy peskov

Peskov'dan Trump'ın Ukrayna'yla ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirme

13:47 04.07.2025 (güncellendi: 13:52 04.07.2025)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© Sputnik
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Putin'le konuştuktan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili mevcut durumdan memnun olmadığını belirten Trump'a Kremlin Sözcüsü Peskov'dan bir yanıt geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dünkü telefon görüşmesinden sonra yaptığı ve Ukrayna krizinin çözümünde bir ilerleme kaydedemediklerini belirttiği açıklamayı değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın bu sözleri ciddi şekilde ele aldığını söyledi.

Peskov, Putin'in dünkü konuşmada Trump'a, Moskova'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmak istediğini ve bunun için siyasi ve diplomatik yöntemleri tercih ettiğini anlattığını da vurguladı.

Putin'in Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihinde mutabık kalınmasını beklediklerini Trump'a bildirdiğini aktaran Peskov, Rusya ve ABD liderlerinin bir araya gelmesinin gerekli olduğunu ve bunun için çok iyi hazırlık yapılması gerektiğini de kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin durumundan memnun olmadığını belirterek, Putin ile görüşmesinde bu konuda ilerleme kaydedemediğini ifade etmişti.
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