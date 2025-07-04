Peskov'dan Trump'ın Ukrayna'yla ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirme
13:47 04.07.2025 (güncellendi: 13:52 04.07.2025)
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Putin'le konuştuktan Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili mevcut durumdan memnun olmadığını belirten Trump'a Kremlin Sözcüsü Peskov'dan bir yanıt geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dünkü telefon görüşmesinden sonra yaptığı ve Ukrayna krizinin çözümünde bir ilerleme kaydedemediklerini belirttiği açıklamayı değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın bu sözleri ciddi şekilde ele aldığını söyledi.
Peskov, Putin'in dünkü konuşmada Trump'a, Moskova'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmak istediğini ve bunun için siyasi ve diplomatik yöntemleri tercih ettiğini anlattığını da vurguladı.
Putin'in Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihinde mutabık kalınmasını beklediklerini Trump'a bildirdiğini aktaran Peskov, Rusya ve ABD liderlerinin bir araya gelmesinin gerekli olduğunu ve bunun için çok iyi hazırlık yapılması gerektiğini de kaydetti.
ABD Başkanı Trump, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin durumundan memnun olmadığını belirterek, Putin ile görüşmesinde bu konuda ilerleme kaydedemediğini ifade etmişti.
Peskov, Putin'in dünkü konuşmada Trump'a, Moskova'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmak istediğini ve bunun için siyasi ve diplomatik yöntemleri tercih ettiğini anlattığını da vurguladı.
Putin'in Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihinde mutabık kalınmasını beklediklerini Trump'a bildirdiğini aktaran Peskov, Rusya ve ABD liderlerinin bir araya gelmesinin gerekli olduğunu ve bunun için çok iyi hazırlık yapılması gerektiğini de kaydetti.
ABD Başkanı Trump, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin durumundan memnun olmadığını belirterek, Putin ile görüşmesinde bu konuda ilerleme kaydedemediğini ifade etmişti.