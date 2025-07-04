https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/orduda-su-baskini-etkili-olurken-samsunda-hortum-meydna-ageldi-1097585994.html

Ordu'da su baskını etkili olurken Samsun'da hortum meydana geldi

Ordu'da su baskını etkili olurken Samsun'da hortum meydana geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin batısı ve güneyi orman yangınlarıyla mücadele verirken kuzey bölgesinde ise sağanak yağış ve hortum etkili oldu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde mecbur... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T00:41+0300

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türki̇ye

samsun

türkiye

alaçam

fatsa

hortum

sağan

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yağış, Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde de su birikintilerine yol açtı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların su baskını, sel ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklardan etkilenmemesi için dikkatli olmalarını istedi. Belediye Başkanı Kibar, mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması çağrısı yaptı. Samsun'un Alaçam ilçesinde ise hortum meydana geldi. İlçeye bağlı Zeytin Mahallesi mevkisinde meydana gelen hortum, cep telefona kamerasıyla kaydedildi. Hortum, kısa süre sonra etkisini kaybetti.

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türki̇ye

samsun

alaçam

fatsa

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samsun, türkiye, alaçam, fatsa, hortum, sağan