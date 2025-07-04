https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/orduda-su-baskini-etkili-olurken-samsunda-hortum-meydna-ageldi-1097585994.html
Ordu'da su baskını etkili olurken Samsun'da hortum meydana geldi
Ordu'da su baskını etkili olurken Samsun'da hortum meydana geldi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin batısı ve güneyi orman yangınlarıyla mücadele verirken kuzey bölgesinde ise sağanak yağış ve hortum etkili oldu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde mecbur... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T00:41+0300
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fatsa
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yağış, Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde de su birikintilerine yol açtı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların su baskını, sel ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklardan etkilenmemesi için dikkatli olmalarını istedi. Belediye Başkanı Kibar, mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması çağrısı yaptı. Samsun'un Alaçam ilçesinde ise hortum meydana geldi. İlçeye bağlı Zeytin Mahallesi mevkisinde meydana gelen hortum, cep telefona kamerasıyla kaydedildi. Hortum, kısa süre sonra etkisini kaybetti.
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samsun, türkiye, alaçam, fatsa, hortum, sağan
samsun, türkiye, alaçam, fatsa, hortum, sağan
Ordu'da su baskını etkili olurken Samsun'da hortum meydana geldi
00:41 04.07.2025 (güncellendi: 00:43 04.07.2025)
Türkiye'nin batısı ve güneyi orman yangınlarıyla mücadele verirken kuzey bölgesinde ise sağanak yağış ve hortum etkili oldu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Yağış, Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde de su birikintilerine yol açtı.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların su baskını, sel ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklardan etkilenmemesi için dikkatli olmalarını istedi.
Belediye Başkanı Kibar, mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması çağrısı yaptı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde ise hortum meydana geldi. İlçeye bağlı Zeytin Mahallesi mevkisinde meydana gelen hortum, cep telefona kamerasıyla kaydedildi. Hortum, kısa süre sonra etkisini kaybetti.