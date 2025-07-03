https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/istanbullular-dikkat-hava-sicakligi-mevsim-normallerinin-4-6-derece-uzerine-cikmasinin-bekleniyor-1097584638.html
İstanbullular dikkat: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkması bekleniyor
İstanbullular dikkat: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkması bekleniyor
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İstanbul Valiliği, 5-12 temmuz aralığında hava sıcaklığının 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini, 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü söyledi. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T22:28+0300
2025-07-03T22:28+0300
2025-07-03T22:28+0300
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temmuz
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İstanbul Valiliği, kentte 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.
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istanbul hava durumu, istanbul hava sıcaklığı, istanbul kaç derece
İstanbullular dikkat: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkması bekleniyor
İstanbul Valiliği, 5-12 temmuz aralığında hava sıcaklığının 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini, 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü söyledi.
İstanbul Valiliği, kentte 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.
İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.