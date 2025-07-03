https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/istanbullular-dikkat-hava-sicakligi-mevsim-normallerinin-4-6-derece-uzerine-cikmasinin-bekleniyor-1097584638.html

İstanbullular dikkat: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkması bekleniyor

İstanbullular dikkat: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkması bekleniyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 5-12 temmuz aralığında hava sıcaklığının 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini, 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü söyledi. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T22:28+0300

2025-07-03T22:28+0300

2025-07-03T22:28+0300

türki̇ye

i̇stanbul valiliği

hava durumu

istanbul hava durumu

bugün hava durumu

mevsim

temmuz

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097479319_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86605eab217dffad4833edd1c592b0ed.jpg

İstanbul Valiliği, kentte 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/elektrik-dagitim-sirketinden-izmir-ve-manisadaki-yanginlarin-sebebine-iliskin-aciklama-1097583284.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul hava durumu, istanbul hava sıcaklığı, istanbul kaç derece