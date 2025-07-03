https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/abd-et-yiyen-kurtcuklarla-mucadele-icin-milyarlarca-sinek-uretip-ucaklardan-atacak-1097542884.html
ABD, et yiyen kurtçuklarla mücadele için milyarlarca sinek üretip uçaklardan atacak
ABD, et yiyen kurtçuklarla mücadele için milyarlarca sinek üretip uçaklardan atacak
Sputnik Türkiye
ABD, hayvanlara zarar veren etçil kurtçuklarla mücadelede yeni bir adım atıyor. Milyarlarca kısır sinek, uçaklarla havadan bırakılacak. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T01:53+0300
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ABD hükümeti , et yiyen kurtçuklarla mücadele etmek için milyarlarca sinek üretmeye ve bunları Meksika ve Güney Teksas üzerindeki uçaklardan atmaya hazırlanıyor. Sineklerin, serbest bırakmadan önce radyasyonla kısırlaştırılacağı bildirildi. Bu yöntemle kısır sineklerin doğadaki dişilerle çiftleşmesi, döllenmemiş yumurtaların gelişememesi ve zararlı popülasyonunun zamanla yok edilmesi hedefleniyor. ABD Tarım Bakanlığı’nın yürüttüğü plan kapsamında, laboratuvar ortamında radyasyonla kısırlaştırılan erkek sinekler, Güney Teksas ve Meksika’nın güneyine uçaklarla havadan bırakılacak. Amerikan Veteriner Hekimliği Birliği başkanı Michael Bailey, "Binlerce kiloluk bir sığır iki haftada bundan ölebilir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/dsoden-tum-ulkelere-2035e-kadar-tutun-urunleri-ile-alkollu-sekerli-iceceklerin-fiyatlarini-yuzde-50-1097541536.html
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abd, meksika, abd, teksas, kurtçuk, sinek
abd, meksika, abd, teksas, kurtçuk, sinek
ABD, et yiyen kurtçuklarla mücadele için milyarlarca sinek üretip uçaklardan atacak
01:53 03.07.2025 (güncellendi: 01:54 03.07.2025)
ABD, hayvanlara zarar veren etçil kurtçuklarla mücadelede yeni bir adım atıyor. Milyarlarca kısır sinek, uçaklarla havadan bırakılacak.
ABD hükümeti , et yiyen kurtçuklarla mücadele etmek için milyarlarca sinek üretmeye ve bunları Meksika ve Güney Teksas üzerindeki uçaklardan atmaya hazırlanıyor.
Sineklerin, serbest bırakmadan önce radyasyonla kısırlaştırılacağı bildirildi. Bu yöntemle kısır sineklerin doğadaki dişilerle çiftleşmesi, döllenmemiş yumurtaların gelişememesi ve zararlı popülasyonunun zamanla yok edilmesi hedefleniyor.
ABD Tarım Bakanlığı’nın yürüttüğü plan kapsamında, laboratuvar ortamında radyasyonla kısırlaştırılan erkek sinekler, Güney Teksas ve Meksika’nın güneyine uçaklarla havadan bırakılacak. Amerikan Veteriner Hekimliği Birliği başkanı Michael Bailey, "Binlerce kiloluk bir sığır iki haftada bundan ölebilir" dedi.