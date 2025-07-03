https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/abd-et-yiyen-kurtcuklarla-mucadele-icin-milyarlarca-sinek-uretip-ucaklardan-atacak-1097542884.html

ABD, et yiyen kurtçuklarla mücadele için milyarlarca sinek üretip uçaklardan atacak

ABD, et yiyen kurtçuklarla mücadele için milyarlarca sinek üretip uçaklardan atacak

Sputnik Türkiye

ABD, hayvanlara zarar veren etçil kurtçuklarla mücadelede yeni bir adım atıyor. Milyarlarca kısır sinek, uçaklarla havadan bırakılacak. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

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ABD hükümeti , et yiyen kurtçuklarla mücadele etmek için milyarlarca sinek üretmeye ve bunları Meksika ve Güney Teksas üzerindeki uçaklardan atmaya hazırlanıyor. Sineklerin, serbest bırakmadan önce radyasyonla kısırlaştırılacağı bildirildi. Bu yöntemle kısır sineklerin doğadaki dişilerle çiftleşmesi, döllenmemiş yumurtaların gelişememesi ve zararlı popülasyonunun zamanla yok edilmesi hedefleniyor. ABD Tarım Bakanlığı’nın yürüttüğü plan kapsamında, laboratuvar ortamında radyasyonla kısırlaştırılan erkek sinekler, Güney Teksas ve Meksika’nın güneyine uçaklarla havadan bırakılacak. Amerikan Veteriner Hekimliği Birliği başkanı Michael Bailey, "Binlerce kiloluk bir sığır iki haftada bundan ölebilir" dedi.

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