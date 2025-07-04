https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/meteorolojiden-sari-ve-turuncu-uyari-siddetli-yagis-bekleniyor-ruzgar-yer-yer-firtinaya-donusuyor-1097588242.html

Meteorolojiden sarı ve turuncu uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor, rüzgar yer yer fırtınaya dönüşüyor

Meteorolojiden sarı ve turuncu uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor, rüzgar yer yer fırtınaya dönüşüyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 4 Temmuz Cuma günü için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayınladı. Samsun, Ordu, Giresun başta olmak üzere şiddetli yağış; Marmara, İç Anadolu ve Ege’de ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Sel tehlikesi var

2025-07-04T06:50+0300

2025-07-04T06:50+0300

2025-07-04T06:53+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Temmuz Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığı mevsim normalleri dahilinde seyredecek. Ani sel, su baskını ve heyelan bekleniyorYağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın şiddetleniyor, orman yangını riskini yükseltiyorRüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar uyarısı: sıcaklıklar artıyor, hava parçalı bulutluBalıkesir - 32°C - parçalı ve az bulutluEdirne - 36°C - parçalı ve az bulutluİstanbul - 30°C - parçalı ve az bulutluKırklareli - 32°C - parçalı ve az bulutluRüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Ege Bölgesi'nde açık hava ve kuzey rüzgarı etkili olacakAfyonkarahisar - 27°C - az bulutlu ve açıkDenizli - 35°C - az bulutlu ve açıkİzmir - 36°C - az bulutlu ve açıkManisa - 35°C - az bulutlu ve açıkRüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Akdeniz Bölgesi'nde yüksek sıcaklık ve iç kesimlerde fırtına uyarısıAdana - 36°C - az bulutlu ve açıkAntalya - 39°C - az bulutlu ve açıkHatay - 33°C - az bulutlu ve açıkIsparta - 30°C - az bulutlu ve açıkDoğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi'nde yerel sağanak ve fırtına: dikkatli olunmalıAnkara - 27°C - parçalı ve az bulutluEskişehir - 29°C - parçalı ve az bulutluKonya - 26°C - parçalı ve az bulutluNevşehir - 21°C - parçalı ve az bulutluBölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğu kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava, doğu kesimlerde sağanak geçişleriBolu - 26°C - parçalı ve az bulutluDüzce - 29°C - parçalı ve az bulutluSinop - 28°C - parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak - 25°C - parçalı ve az bulutluBölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış alarmı: Sel ve su baskınına dikkatAmasya - 25°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Rize - 23°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Samsun - 24°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Trabzon - 22°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat, Bayburt ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Doğu Anadolu’da serin hava ve yerel kuvvetli yağışlar etkili olacakErzurum - 15°C - parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kars - 17°C - parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya - 30°C - parçalı ve az bulutluVan - 24°C - parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde açık ve sıcak hava hakimDiyarbakır - 33°C - az bulutlu ve açıkGaziantep - 31°C - az bulutlu ve açıkMardin - 30°C - az bulutlu ve açıkSiirt - 33°C - az bulutlu ve açıkAdıyaman çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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