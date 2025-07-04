Meteorolojiden sarı ve turuncu uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor, rüzgar yer yer fırtınaya dönüşüyor
06:50 04.07.2025 (güncellendi: 06:53 04.07.2025)
© AA / Hatice Dilersağanak yağış
© AA / Hatice Diler
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Mete roloji'nin 4 temmuz hava durumuna göre sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Orman yangınlarının şiddetlendiği Ege kıyılarında rüzgarın hızı 70 km/saate kadar çıkıyor. Doğu Karadeniz'de turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. İşte il il 4 Temmuz hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Temmuz Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri dahilinde seyredecek.
Ani sel, su baskını ve heyelan bekleniyor
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın şiddetleniyor, orman yangını riskini yükseltiyor
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar uyarısı: sıcaklıklar artıyor, hava parçalı bulutlu
Balıkesir - 32°C - parçalı ve az bulutlu
Edirne - 36°C - parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 30°C - parçalı ve az bulutlu
Kırklareli - 32°C - parçalı ve az bulutlu
Edirne - 36°C - parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 30°C - parçalı ve az bulutlu
Kırklareli - 32°C - parçalı ve az bulutlu
Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Ege Bölgesi'nde açık hava ve kuzey rüzgarı etkili olacak
Afyonkarahisar - 27°C - az bulutlu ve açık
Denizli - 35°C - az bulutlu ve açık
İzmir - 36°C - az bulutlu ve açık
Manisa - 35°C - az bulutlu ve açık
Denizli - 35°C - az bulutlu ve açık
İzmir - 36°C - az bulutlu ve açık
Manisa - 35°C - az bulutlu ve açık
Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi'nde yüksek sıcaklık ve iç kesimlerde fırtına uyarısı
Adana - 36°C - az bulutlu ve açık
Antalya - 39°C - az bulutlu ve açık
Hatay - 33°C - az bulutlu ve açık
Isparta - 30°C - az bulutlu ve açık
Antalya - 39°C - az bulutlu ve açık
Hatay - 33°C - az bulutlu ve açık
Isparta - 30°C - az bulutlu ve açık
Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi'nde yerel sağanak ve fırtına: dikkatli olunmalı
Ankara - 27°C - parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 29°C - parçalı ve az bulutlu
Konya - 26°C - parçalı ve az bulutlu
Nevşehir - 21°C - parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 29°C - parçalı ve az bulutlu
Konya - 26°C - parçalı ve az bulutlu
Nevşehir - 21°C - parçalı ve az bulutlu
Bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğu kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava, doğu kesimlerde sağanak geçişleri
Bolu - 26°C - parçalı ve az bulutlu
Düzce - 29°C - parçalı ve az bulutlu
Sinop - 28°C - parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 25°C - parçalı ve az bulutlu
Düzce - 29°C - parçalı ve az bulutlu
Sinop - 28°C - parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 25°C - parçalı ve az bulutlu
Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış alarmı: Sel ve su baskınına dikkat
Amasya - 25°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rize - 23°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun - 24°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Trabzon - 22°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rize - 23°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun - 24°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Trabzon - 22°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat, Bayburt ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu’da serin hava ve yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak
Erzurum - 15°C - parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kars - 17°C - parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 30°C - parçalı ve az bulutlu
Van - 24°C - parçalı ve az bulutlu
Kars - 17°C - parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 30°C - parçalı ve az bulutlu
Van - 24°C - parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde açık ve sıcak hava hakim
Diyarbakır - 33°C - az bulutlu ve açık
Gaziantep - 31°C - az bulutlu ve açık
Mardin - 30°C - az bulutlu ve açık
Siirt - 33°C - az bulutlu ve açık
Gaziantep - 31°C - az bulutlu ve açık
Mardin - 30°C - az bulutlu ve açık
Siirt - 33°C - az bulutlu ve açık
Adıyaman çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.