Meteorolojiden sarı ve turuncu uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor, rüzgar yer yer fırtınaya dönüşüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: '100. gün mitingine katılmama talimatını ben verdim'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İklim Kanunu’na muhalefet neden tepkili?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Emekliye sadaka verir gibi maaş ödeniyor'
11:06
68 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
"İklim Kanunu" Meclis'te kabul edildi
12:14
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Küresel yapay zeka rekabeti
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Orman yangınlarının önüne nasıl geçilir?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
ÖZEL HABER
‘Netanyahu öz evlat, Zelenskiy üvey evlat oldu’
17:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tophane yangınından savaş meydanlarına: Bir deyimin doğuşu
18:11
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ümit Özdağ: ‘Teşkilatımı önce sözlü, sonra yazılı olarak mitinge katılmamaları konusunda uyardım’
18:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hasan Türkyılmaz: 'Yangın söndürmede insan gücü açığı var'
19:23
28 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve dünyada lüks otellerin karşılaştırması
19:53
4 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eurofighter’a alternatif Rus ve Çin uçakları neler?
20:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ATM'lerden para çekme limitinde değişiklik
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/meteorolojiden-sari-ve-turuncu-uyari-siddetli-yagis-bekleniyor-ruzgar-yer-yer-firtinaya-donusuyor-1097588242.html
Meteorolojiden sarı ve turuncu uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor, rüzgar yer yer fırtınaya dönüşüyor
Meteorolojiden sarı ve turuncu uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor, rüzgar yer yer fırtınaya dönüşüyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 4 Temmuz Cuma günü için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayınladı. Samsun, Ordu, Giresun başta olmak üzere şiddetli yağış; Marmara, İç Anadolu ve Ege’de ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Sel tehlikesi var
2025-07-04T06:50+0300
2025-07-04T06:53+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
sel felaketi
sel
rüzgar
şiddetli rüzgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096757714_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1ad8b3ede16d10f47c10446f04532250.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Temmuz Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığı mevsim normalleri dahilinde seyredecek. Ani sel, su baskını ve heyelan bekleniyorYağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın şiddetleniyor, orman yangını riskini yükseltiyorRüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar uyarısı: sıcaklıklar artıyor, hava parçalı bulutluBalıkesir - 32°C - parçalı ve az bulutluEdirne - 36°C - parçalı ve az bulutluİstanbul - 30°C - parçalı ve az bulutluKırklareli - 32°C - parçalı ve az bulutluRüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Ege Bölgesi'nde açık hava ve kuzey rüzgarı etkili olacakAfyonkarahisar - 27°C - az bulutlu ve açıkDenizli - 35°C - az bulutlu ve açıkİzmir - 36°C - az bulutlu ve açıkManisa - 35°C - az bulutlu ve açıkRüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Akdeniz Bölgesi'nde yüksek sıcaklık ve iç kesimlerde fırtına uyarısıAdana - 36°C - az bulutlu ve açıkAntalya - 39°C - az bulutlu ve açıkHatay - 33°C - az bulutlu ve açıkIsparta - 30°C - az bulutlu ve açıkDoğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi'nde yerel sağanak ve fırtına: dikkatli olunmalıAnkara - 27°C - parçalı ve az bulutluEskişehir - 29°C - parçalı ve az bulutluKonya - 26°C - parçalı ve az bulutluNevşehir - 21°C - parçalı ve az bulutluBölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğu kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava, doğu kesimlerde sağanak geçişleriBolu - 26°C - parçalı ve az bulutluDüzce - 29°C - parçalı ve az bulutluSinop - 28°C - parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak - 25°C - parçalı ve az bulutluBölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış alarmı: Sel ve su baskınına dikkatAmasya - 25°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Rize - 23°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Samsun - 24°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Trabzon - 22°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat, Bayburt ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Doğu Anadolu’da serin hava ve yerel kuvvetli yağışlar etkili olacakErzurum - 15°C - parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kars - 17°C - parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya - 30°C - parçalı ve az bulutluVan - 24°C - parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde açık ve sıcak hava hakimDiyarbakır - 33°C - az bulutlu ve açıkGaziantep - 31°C - az bulutlu ve açıkMardin - 30°C - az bulutlu ve açıkSiirt - 33°C - az bulutlu ve açıkAdıyaman çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/leonardo-da-vincinin-500-yillik-vitruvius-adaminin-sirrini-dis-hekimi-cozdu-1097575544.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096757714_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b87b84bace5b0af1765a46c0382dbfd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu 4 temmuz, meteoroloji uyarısı, sarı kod uyarı, turuncu kod uyarı, şiddetli yağış, fırtına uyarısı, sel riski, karadeniz hava durumu, marmara rüzgar, 4 temmuz hava tahmini, ege rüzgar
hava durumu 4 temmuz, meteoroloji uyarısı, sarı kod uyarı, turuncu kod uyarı, şiddetli yağış, fırtına uyarısı, sel riski, karadeniz hava durumu, marmara rüzgar, 4 temmuz hava tahmini, ege rüzgar

Meteorolojiden sarı ve turuncu uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor, rüzgar yer yer fırtınaya dönüşüyor

06:50 04.07.2025 (güncellendi: 06:53 04.07.2025)
© AA / Hatice Dilersağanak yağış
sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AA / Hatice Diler
Abone ol
Mete roloji'nin 4 temmuz hava durumuna göre sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Orman yangınlarının şiddetlendiği Ege kıyılarında rüzgarın hızı 70 km/saate kadar çıkıyor. Doğu Karadeniz'de turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. İşte il il 4 Temmuz hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Temmuz Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri dahilinde seyredecek.

Ani sel, su baskını ve heyelan bekleniyor

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın şiddetleniyor, orman yangını riskini yükseltiyor

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar uyarısı: sıcaklıklar artıyor, hava parçalı bulutlu

Balıkesir - 32°C - parçalı ve az bulutlu
Edirne - 36°C - parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 30°C - parçalı ve az bulutlu
Kırklareli - 32°C - parçalı ve az bulutlu
Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde açık hava ve kuzey rüzgarı etkili olacak

Afyonkarahisar - 27°C - az bulutlu ve açık
Denizli - 35°C - az bulutlu ve açık
İzmir - 36°C - az bulutlu ve açık
Manisa - 35°C - az bulutlu ve açık
Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde yüksek sıcaklık ve iç kesimlerde fırtına uyarısı

Adana - 36°C - az bulutlu ve açık
Antalya - 39°C - az bulutlu ve açık
Hatay - 33°C - az bulutlu ve açık
Isparta - 30°C - az bulutlu ve açık
Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde yerel sağanak ve fırtına: dikkatli olunmalı

Ankara - 27°C - parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 29°C - parçalı ve az bulutlu
Konya - 26°C - parçalı ve az bulutlu
Nevşehir - 21°C - parçalı ve az bulutlu
Bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğu kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava, doğu kesimlerde sağanak geçişleri

Bolu - 26°C - parçalı ve az bulutlu
Düzce - 29°C - parçalı ve az bulutlu
Sinop - 28°C - parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 25°C - parçalı ve az bulutlu
Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış alarmı: Sel ve su baskınına dikkat

Amasya - 25°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rize - 23°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun - 24°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Trabzon - 22°C - çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat, Bayburt ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’da serin hava ve yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak

Erzurum - 15°C - parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kars - 17°C - parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 30°C - parçalı ve az bulutlu
Van - 24°C - parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde açık ve sıcak hava hakim

Diyarbakır - 33°C - az bulutlu ve açık
Gaziantep - 31°C - az bulutlu ve açık
Mardin - 30°C - az bulutlu ve açık
Siirt - 33°C - az bulutlu ve açık
Adıyaman çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Leonardo Da Vinci otoportresi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
YAŞAM
Leonardo da Vinci'nin 500 yıllık 'Vitruvius Adam'ının sırrını diş hekimi çözdü
Dün, 16:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала