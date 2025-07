Leonardo da Vinci'nin 500 yıllık 'Vitruvius Adam'ının sırrını diş hekimi çözdü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/leonardo-da-vincinin-500-yillik-vitruvius-adaminin-sirrini-dis-hekimi-cozdu-1097575544.html

Londralı bir diş hekimi, Leonardo da Vinci’nin ünlü Vitruvian Adam çiziminde Bonwill üçgeniyle örtüşen gizli bir eşkenar üçgen keşfetti. Yeni bulgu, sanat ve matematiğin kusursuz uyumunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Londra'da bir diş hekimi, Rönesans döneminin en önemli filozof, ressam, bilim insanlarından biri olan Leonardo da Vinci'nin Vitruvius Adamı ismini verdiği çiziminde yıllardır gözden kaçan bir ayrıntıyı ortaya çıkardığını iddia etti. Journal of Mathematics and the Arts'ta yayımlanan çalışmada, Londra'da yaşayan diş hekimi Dr. Rory Mac Sweeney'nin da Vinci'nin 'Vitruvian Man' çiziminin belki de en gizli formu olan eşkenar üçgeni ortaya çıkardığı belirtiliyor.Diş hekimi, bu üçgenin, 'Bonwill üçgeni' olarak da bilinen anatomik bir yapı ile hem boyut hem de oran olarak aynı özellikleri taşıdığına dikkat çekti. 'Bonwill üçgeni' ile da Vinci çiziminin bağlantısıLeonardo da Vinci’nin Vitruvius Adamı, insan vücudunun altın oranlara dayalı kusursuz geometrisini betimlerken, diş hekimliğinde Bonwill Üçgeni de benzer bir matematiksel uyuma işaret eder. Bonwill, alt çenenin ön dişleri ve iki alt ilk büyük azı dişi arasında eşkenar üçgene benzeyen bu düzeni keşfettiğinde, insan vücudundaki geometrik kusursuzluk fikrini diş oklüzyonuna taşımış oldu. Kısaca, Vitruvius Adamı nasıl ki insan vücudunun tüm oranlarının birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyorsa, Bonwill Üçgeni de alt çene dişlerinin konumlarının belirli bir simetri ve oran içinde yer aldığını kanıtlar. İkisi de insan anatomisini anlamada ortak bir dili, geometriyi kullanır.

