https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/lavrovdan-rubioya-bagimsizlik-gunu-tebrik-mesaji-istikrarli-ve-ongorulebilir-iliskiler-umuyoruz-1097593398.html
Lavrov'dan Rubio'ya Bağımsızlık Günü tebrik mesajı: ‘İstikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler umuyoruz’
Lavrov'dan Rubio'ya Bağımsızlık Günü tebrik mesajı: ‘İstikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler umuyoruz’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya Bağımsızlık Günü vesilesiyle bir mesaj gönderdi. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T09:42+0300
2025-07-04T09:42+0300
2025-07-04T09:48+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin gelecekte istikrarlı ve öngörülebilir hale geleceği umudu dile getirildi.Lavrov’un mesajında şu ifadelere yer verildi:Lavrov, “Bu fırsattan yararlanarak, Amerikan halkının barış ve ortak refah yolunda ilerlemesini, ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin her insanın yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı hakkına ilişkin ilkelerinin sarsılmaz kalmasını diliyorum” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/son-20-yilin-istatistigi-rusya-buyumede-tum-bati-ekonomilerini-geride-birakti-1097592639.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, marco rubio, abd bağımsızlık günü
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, marco rubio, abd bağımsızlık günü
Lavrov'dan Rubio'ya Bağımsızlık Günü tebrik mesajı: ‘İstikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler umuyoruz’
09:42 04.07.2025 (güncellendi: 09:48 04.07.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya Bağımsızlık Günü vesilesiyle bir mesaj gönderdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin gelecekte istikrarlı ve öngörülebilir hale geleceği umudu dile getirildi.
Lavrov’un mesajında şu ifadelere yer verildi:
Sayın Dışişleri Bakanı, lütfen ABD’nin milli bayramı olan Bağımsızlık Günü vesilesiyle Amerikan halkına en içten tebriklerimi, birlik özlemlerine ve geleneksel Amerikan rüyasının gerçekleşmesine verdiğimiz desteği iletin. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ortak çabalarla yapıcı bir yönde güçleneceğini, karşılıklı saygı ve birbirinin ulusal çıkarlarının dikkate alınması temelinde, tarih, coğrafya ve sahadaki gerçekler tarafından belirlenen olumlu istikrar ve öngörülebilirlik kazanacağını umuyorum.
Lavrov, “Bu fırsattan yararlanarak, Amerikan halkının barış ve ortak refah yolunda ilerlemesini, ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin her insanın yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı hakkına ilişkin ilkelerinin sarsılmaz kalmasını diliyorum” diye ekledi.