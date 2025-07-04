https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/lavrovdan-rubioya-bagimsizlik-gunu-tebrik-mesaji-istikrarli-ve-ongorulebilir-iliskiler-umuyoruz-1097593398.html

Lavrov'dan Rubio'ya Bağımsızlık Günü tebrik mesajı: ‘İstikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler umuyoruz’

Lavrov'dan Rubio'ya Bağımsızlık Günü tebrik mesajı: ‘İstikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler umuyoruz’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya Bağımsızlık Günü vesilesiyle bir mesaj gönderdi. 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T09:42+0300

2025-07-04T09:42+0300

2025-07-04T09:48+0300

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rusya

rusya dışişleri bakanlığı

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abd

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abd bağımsızlık günü

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin gelecekte istikrarlı ve öngörülebilir hale geleceği umudu dile getirildi.Lavrov’un mesajında şu ifadelere yer verildi:Lavrov, “Bu fırsattan yararlanarak, Amerikan halkının barış ve ortak refah yolunda ilerlemesini, ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin her insanın yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı hakkına ilişkin ilkelerinin sarsılmaz kalmasını diliyorum” diye ekledi.

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