https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/lavrov-guvenlik-cikarlarimizi-dikkate-almayan-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecegiz-1097603243.html
Lavrov: Güvenlik çıkarlarımızı dikkate almayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
Lavrov: Güvenlik çıkarlarımızı dikkate almayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'daki çatışma için Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarını dikkate almayan bir çözümü kabul etmeyeceklerini... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T14:22+0300
2025-07-04T14:22+0300
2025-07-04T14:18+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
ukrayna
suudi arabistan
riyad
abd
faysal bin ferhan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097603085_0:216:3004:1906_1920x0_80_0_0_bbbf104efc631341455477ddfc7869e7.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısında, Ukrayna’yla olası barış anlaşmasını değerlendirdi.Lavrov, “Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarını tam olarak dikkate almayan, Rus ve Rusça konuşan nüfusun haklarına yönelik ihlalleri ortadan kaldırmayan ve bir daha yaşanmamasını garanti altına almayan bir çözümle yetinemeyiz” ifadesini kullandı.‘ABD ile müzakere platformu olarak Riyad’ı değerlendiriyoruz’Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ile müzakereler için bir anlaşmaya varılması durumunda platform olarak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı düşündüklerini söyledi.Lavrov, “Amerikalı meslektaşlarımızın önerisiyle Riyad'da bir toplantı düzenlediğimizde olduğu gibi, bu misafirperver ve dostça platformu değerlendirmeye hazırız” şeklinde konuştu.Rus diplomat, “Bizim ve Amerikalıların son derece rahat hissettiğimiz gerçeğinden hareket ediyorum ve eğer gelecekte yeni temaslar planlanırsa, Washington'la anlaşarak, diğer hususların yanı sıra Suudi Arabistan'ı da aklımızda tutacağız” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/peskovdan-trumpin-ukraynayla-ilgili-aciklamalarina-iliskin-degerlendirme-1097602694.html
rusya
ukrayna
suudi arabistan
riyad
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097603085_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_cd4f304a6654a7f36daaf8ba216a12eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, suudi arabistan, riyad, abd, faysal bin ferhan
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, suudi arabistan, riyad, abd, faysal bin ferhan
Lavrov: Güvenlik çıkarlarımızı dikkate almayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'daki çatışma için Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarını dikkate almayan bir çözümü kabul etmeyeceklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısında, Ukrayna’yla olası barış anlaşmasını değerlendirdi.
Lavrov, “Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarını tam olarak dikkate almayan, Rus ve Rusça konuşan nüfusun haklarına yönelik ihlalleri ortadan kaldırmayan ve bir daha yaşanmamasını garanti altına almayan bir çözümle yetinemeyiz” ifadesini kullandı.
‘ABD ile müzakere platformu olarak Riyad’ı değerlendiriyoruz’
Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ile müzakereler için bir anlaşmaya varılması durumunda platform olarak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı düşündüklerini söyledi.
Lavrov, “Amerikalı meslektaşlarımızın önerisiyle Riyad'da bir toplantı düzenlediğimizde olduğu gibi, bu misafirperver ve dostça platformu değerlendirmeye hazırız” şeklinde konuştu.
Rus diplomat, “Bizim ve Amerikalıların son derece rahat hissettiğimiz gerçeğinden hareket ediyorum ve eğer gelecekte yeni temaslar planlanırsa, Washington'la anlaşarak, diğer hususların yanı sıra Suudi Arabistan'ı da aklımızda tutacağız” diye ekledi.