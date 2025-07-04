https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/lavrov-guvenlik-cikarlarimizi-dikkate-almayan-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecegiz-1097603243.html

Lavrov: Güvenlik çıkarlarımızı dikkate almayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz

Lavrov: Güvenlik çıkarlarımızı dikkate almayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'daki çatışma için Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarını dikkate almayan bir çözümü kabul etmeyeceklerini... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T14:22+0300

2025-07-04T14:22+0300

2025-07-04T14:18+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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suudi arabistan

riyad

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faysal bin ferhan

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısında, Ukrayna’yla olası barış anlaşmasını değerlendirdi.Lavrov, “Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarını tam olarak dikkate almayan, Rus ve Rusça konuşan nüfusun haklarına yönelik ihlalleri ortadan kaldırmayan ve bir daha yaşanmamasını garanti altına almayan bir çözümle yetinemeyiz” ifadesini kullandı.‘ABD ile müzakere platformu olarak Riyad’ı değerlendiriyoruz’Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ile müzakereler için bir anlaşmaya varılması durumunda platform olarak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı düşündüklerini söyledi.Lavrov, “Amerikalı meslektaşlarımızın önerisiyle Riyad'da bir toplantı düzenlediğimizde olduğu gibi, bu misafirperver ve dostça platformu değerlendirmeye hazırız” şeklinde konuştu.Rus diplomat, “Bizim ve Amerikalıların son derece rahat hissettiğimiz gerçeğinden hareket ediyorum ve eğer gelecekte yeni temaslar planlanırsa, Washington'la anlaşarak, diğer hususların yanı sıra Suudi Arabistan'ı da aklımızda tutacağız” diye ekledi.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, suudi arabistan, riyad, abd, faysal bin ferhan