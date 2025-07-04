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Karaman’daki İbrala Barajı kurudu, binlerce balık can verdi
Karaman’daki İbrala Barajı kurudu, binlerce balık can verdi
Sputnik Türkiye
Kuraklık Karaman’ın İbrala Barajı’nı vurdu. Su seviyesi hızla düşen barajda, göletlerde mahsur kalan binlerce balık oksijensiz kalarak öldü. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, karaman, baraj, kuraklık, toplu balık ölümleri
фото, fotoğraf, fotoğraf, karaman, baraj, kuraklık, toplu balık ölümleri

Karaman’daki İbrala Barajı kurudu, binlerce balık can verdi

11:47 04.07.2025
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Kuraklık Karaman’ın İbrala Barajı’nı vurdu. Su seviyesi hızla düşen barajda, göletlerde mahsur kalan binlerce balık oksijensiz kalarak öldü.
© AA / Seyit Konyalı

Karaman’a bağlı Yeşildere köyündeki İbrala Barajı’nda, su seviyesinin ciddi oranda düşmesi çok sayıda balığın ölümüne yol açtı.

Karaman’a bağlı Yeşildere köyündeki İbrala Barajı’nda, su seviyesinin ciddi oranda düşmesi çok sayıda balığın ölümüne yol açtı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Seyit Konyalı

Karaman’a bağlı Yeşildere köyündeki İbrala Barajı’nda, su seviyesinin ciddi oranda düşmesi çok sayıda balığın ölümüne yol açtı.

© AA / Seyit Konyalı

Suyun büyük ölçüde çekilmesiyle baraj yatağında çatlamış topraklar ortaya çıkarken, bazı bölgelerde ise yalnızca küçük su birikintileri kaldı.

Suyun büyük ölçüde çekilmesiyle baraj yatağında çatlamış topraklar ortaya çıkarken, bazı bölgelerde ise yalnızca küçük su birikintileri kaldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Seyit Konyalı

Suyun büyük ölçüde çekilmesiyle baraj yatağında çatlamış topraklar ortaya çıkarken, bazı bölgelerde ise yalnızca küçük su birikintileri kaldı.

© AA / Seyit Konyalı

Çekilen sulara ulaşamayan binlerce balığın bu göletlerde mahsur kalarak öldüğü görüldü.

Çekilen sulara ulaşamayan binlerce balığın bu göletlerde mahsur kalarak öldüğü görüldü. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Seyit Konyalı

Çekilen sulara ulaşamayan binlerce balığın bu göletlerde mahsur kalarak öldüğü görüldü.

© AA / Seyit Konyalı

Yaşanan durum, bölgedeki kuraklığın boyutunu ve ekosistem üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Yaşanan durum, bölgedeki kuraklığın boyutunu ve ekosistem üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Seyit Konyalı

Yaşanan durum, bölgedeki kuraklığın boyutunu ve ekosistem üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

© AA / Seyit Konyalı

Uzmanlar, küresel ısınmanın etkisiyle bu tür kuraklık vakalarının artacağına dikkat çekerken, barajdaki balık ölümlerinin ekolojik dengenin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurguluyor.

Uzmanlar, küresel ısınmanın etkisiyle bu tür kuraklık vakalarının artacağına dikkat çekerken, barajdaki balık ölümlerinin ekolojik dengenin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurguluyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Seyit Konyalı

Uzmanlar, küresel ısınmanın etkisiyle bu tür kuraklık vakalarının artacağına dikkat çekerken, barajdaki balık ölümlerinin ekolojik dengenin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurguluyor.

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