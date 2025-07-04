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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil 99 kişiye tutuklama talebi
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil 99 kişiye tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Aralarında eski belediye başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T11:42+0300
2025-07-04T11:42+0300
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yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden taşeron şirketler aracılığıyla yapıldığı iddia edilen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 99'u, tutuklama talebiyle İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu da listedeTutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yer alıyor. Gözaltındaki şüpheliler sabah saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü ve ardından adliyeye getirildi.Ne olmuştu?1 Temmuz'da başlatılan yolsuzluk soruşturması, Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılıyor. Raporlarda, İZBETON A.Ş. bünyesindeki bazı taşeron şirketlerin, ihalelere ve edimlere usulsüz müdahalede bulunduğu iddia ediliyor.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Şu ana kadar 137 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında delillerin değerlendirilmesi sürüyor.
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i̇zmir, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, tunç soyer
i̇zmir, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, tunç soyer

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil 99 kişiye tutuklama talebi

11:42 04.07.2025
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDENİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Aralarında eski belediye başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 99 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden taşeron şirketler aracılığıyla yapıldığı iddia edilen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 99'u, tutuklama talebiyle İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu da listede

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yer alıyor. Gözaltındaki şüpheliler sabah saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü ve ardından adliyeye getirildi.

Ne olmuştu?

1 Temmuz'da başlatılan yolsuzluk soruşturması, Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılıyor. Raporlarda, İZBETON A.Ş. bünyesindeki bazı taşeron şirketlerin, ihalelere ve edimlere usulsüz müdahalede bulunduğu iddia ediliyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Şu ana kadar 137 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında delillerin değerlendirilmesi sürüyor.
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