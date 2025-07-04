https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/eski-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyer-dahil-99-kisiye-tutuklama-talebi-1097599345.html

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil 99 kişiye tutuklama talebi

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil 99 kişiye tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Aralarında eski belediye başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T11:42+0300

2025-07-04T11:42+0300

2025-07-04T11:42+0300

türki̇ye

i̇zmir

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

tunç soyer

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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden taşeron şirketler aracılığıyla yapıldığı iddia edilen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 99'u, tutuklama talebiyle İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu da listedeTutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yer alıyor. Gözaltındaki şüpheliler sabah saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü ve ardından adliyeye getirildi.Ne olmuştu?1 Temmuz'da başlatılan yolsuzluk soruşturması, Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılıyor. Raporlarda, İZBETON A.Ş. bünyesindeki bazı taşeron şirketlerin, ihalelere ve edimlere usulsüz müdahalede bulunduğu iddia ediliyor.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Şu ana kadar 137 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında delillerin değerlendirilmesi sürüyor.

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i̇zmir, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, tunç soyer