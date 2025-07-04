https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/isten-ayrilmak-isteyenlere-kotu-haber-kidem-tazminati-tavani-dusuk-kaldi-iscinin-kaybi-5-bin-lirayi-1097599541.html

İşten ayrılmak isteyenlere kötü haber: Kıdem tazminatı tavanı düşük kaldı, işçinin kaybı 5 bin lirayı aştı

İşten ayrılmak isteyenlere kötü haber: Kıdem tazminatı tavanı düşük kaldı, işçinin kaybı 5 bin lirayı aştı

Sputnik Türkiye

Kıdem tazminatı tavanının enflasyon oranında artırılmaması işten ayrılmak isteyenleri zor durumda bıraktı. 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T11:46+0300

2025-07-04T11:46+0300

2025-07-04T12:02+0300

ekonomi̇

kıdem tazminatı

ahmet kıvanç

kıdem tazminatı tavanı

tazminat

kıdem tazminat tavan ücreti

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TÜİK tarafından memur maaş zamlarının açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavanı da 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar 53.919,68 TL’ye yükseltildi. Ama memur maaşlarına son 1,5 yılda yapılan artışın aynı dönemde gerçekleşen enflasyonun 10,73 puan altında kalması nedeniyle kıdem tazminatı tavanı da düşük kaldı. Eğer kıdem tazminatı tavanı enflasyon oranında artsaydı şu anda 5.136 TL daha fazla olacaktı. Memur maaşlarına yapılan zam enflasyonun altında kaldıHabertürk'ten Ahmet Kıvanç, işçinin kıdem tazminatındaki kaybını yazdığı yazısında yaşanan zarara dikkat çekti. Kıvanç'ın yazısında altını çizdiği önemli noktalar şöyle; "Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı ödenen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Tavan tutar, memur maaşlarında yapılan artışa paralel 6 ayda bir artıyor. Nitekim bu yılın ocak – haziran döneminde 46.655,43 TL olan kıdem tazminatı tavanı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar 53.919,68 TL’ye yükseltildi.Son iki yılda memur maaşlarına yapılan zam, aynı dönemde gerçekleşen enflasyonun toplam 14,73 puan altında kaldı. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olurken, temmuz ayında memur maaş zammı yüzde 19,31’de kaldı. Geçen yılın temmuz – aralık döneminde enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşirken, bu yılın ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,54’te kaldı. Son olarak, bu yılın ocak – haziran döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 olurken, memur maaş zammı yüzde 15,57’de kalacak.20 yıllık işçinin kaybı 103 bin liraya ulaştıSon 1,5 yıllık dönemde toplam enflasyon yüzde 68,45 olurken, memur maaşlarındaki toplam artış yüzde 53,80’de kaldı. Toplam 14,65 puanlık fark ortaya çıktı.Memur maaşları söz konusu 1,5 yıllık dönemde enflasyon oranında artırılsaydı kıdem tazminatı tavanı temmuz ayında 53.919,68 TL yerine 59.056 TL olacaktı. İşçilerin her bir yıl için uğradıkları kayıp 5.136 TL’ye ulaşıyor.Örneğin, brüt ücreti 60.000 TL olan ve son işyerinde yirmi yıl çalışan bir işçi 1 Temmuz – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli olduğunda 1 milyon 78 bin TL kıdem tazminatı alabilecek. Kıdem tazminatı tavanı son 1,5 yılda enflasyon oranında artırılmış olsaydı aynı işçi 1 milyon 181 bin lira kıdem tazminatı alacaktı. Söz konusu işçinin kaybı 103 bin liraya ulaşıyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/kidem-tazminati-bedelli-askerlik-yaslilik-ayligi-tutarlari-guncellendi-1097547500.html

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kıdem tazminatı, kıdem tazminatı kaybı