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Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı tutarları güncellendi
Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı tutarları güncellendi
Sputnik Türkiye
Temmuz 2025 memur zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı gibi birçok ödeme kalemi güncellendi. Memur... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T10:34+0300
2025-07-03T10:34+0300
ekonomi̇
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memur zammı
memur maaşı
kıdem tazminatı
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Temmuz 2025 memur maaş zammı oranının yüzde 15.57 olarak açıklanmasının ardından, birçok kalemde güncelleme yapıldı. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylıkları, memur maaş katsayısına bağlı olarak her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde yeniden hesaplanıyor.Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı, Temmuz 2025 itibarıyla 53.924.76 TL’ye yükseldi. Böylece 1 yıl çalışan bir işçinin alabileceği en yüksek kıdem tazminatı bu tutar üzerinden belirlenecek.Bedelli askerlik ücreti 280 bin TL’yi aştıMemur maaş katsayısındaki artış, bedelli askerlik ücretine de yansıdı. Yeni hesaplamaya göre bedelli askerlik ücreti 280.877.08 TL oldu. Bu tutar, yılın ikinci yarısı boyunca geçerli olacak. Başvuru ve ödeme süreci Milli Savunma Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.Yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve bakım ödemeleri de arttıSGK ve Aile Bakanlığı tarafından yapılan sosyal destek ödemelerinde de artış yaşandı:
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memur, memur zammı, memur maaşı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik
memur, memur zammı, memur maaşı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik

Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı tutarları güncellendi

10:34 03.07.2025
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Temmuz 2025 memur zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı gibi birçok ödeme kalemi güncellendi. Memur maaş katsayısının değişmesiyle birlikte yeni rakamlar belli oldu.
Temmuz 2025 memur maaş zammı oranının yüzde 15.57 olarak açıklanmasının ardından, birçok kalemde güncelleme yapıldı. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylıkları, memur maaş katsayısına bağlı olarak her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde yeniden hesaplanıyor.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı, Temmuz 2025 itibarıyla 53.924.76 TL’ye yükseldi. Böylece 1 yıl çalışan bir işçinin alabileceği en yüksek kıdem tazminatı bu tutar üzerinden belirlenecek.

Bedelli askerlik ücreti 280 bin TL’yi aştı

Memur maaş katsayısındaki artış, bedelli askerlik ücretine de yansıdı. Yeni hesaplamaya göre bedelli askerlik ücreti 280.877.08 TL oldu. Bu tutar, yılın ikinci yarısı boyunca geçerli olacak. Başvuru ve ödeme süreci Milli Savunma Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

Yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve bakım ödemeleri de arttı

SGK ve Aile Bakanlığı tarafından yapılan sosyal destek ödemelerinde de artış yaşandı:
65 yaş aylığı: 5315.6 TL
Yüzde 40-69 arası engelli aylığı: 4243.2 TL
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 6363.8 TL
Evde bakım maaşı: 11. 539.7 TL
18 yaş altı engelli aylığı: 4243.2 TL
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