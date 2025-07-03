https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/kidem-tazminati-bedelli-askerlik-yaslilik-ayligi-tutarlari-guncellendi-1097547500.html

Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı tutarları güncellendi

Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı tutarları güncellendi

Sputnik Türkiye

Temmuz 2025 memur zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı gibi birçok ödeme kalemi güncellendi. Memur... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

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2025-07-03T10:34+0300

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ekonomi̇

memur

memur zammı

memur maaşı

kıdem tazminatı

bedelli askerlik

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Temmuz 2025 memur maaş zammı oranının yüzde 15.57 olarak açıklanmasının ardından, birçok kalemde güncelleme yapıldı. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylıkları, memur maaş katsayısına bağlı olarak her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde yeniden hesaplanıyor.Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı, Temmuz 2025 itibarıyla 53.924.76 TL’ye yükseldi. Böylece 1 yıl çalışan bir işçinin alabileceği en yüksek kıdem tazminatı bu tutar üzerinden belirlenecek.Bedelli askerlik ücreti 280 bin TL’yi aştıMemur maaş katsayısındaki artış, bedelli askerlik ücretine de yansıdı. Yeni hesaplamaya göre bedelli askerlik ücreti 280.877.08 TL oldu. Bu tutar, yılın ikinci yarısı boyunca geçerli olacak. Başvuru ve ödeme süreci Milli Savunma Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.Yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve bakım ödemeleri de arttıSGK ve Aile Bakanlığı tarafından yapılan sosyal destek ödemelerinde de artış yaşandı:

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memur, memur zammı, memur maaşı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik